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Белорусский национализм. Всё по шаблону.

14:28. 12 августа 2020 320 просмотров 24 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EkWw6RTaLfY

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24 Комментария » Оставить комментарий


  • 4835 3247
    малыш 12 августа 2020 в 14:47

    Сколько можно выкладывать этот филосовский бред ?
    Либо АГЛ прекращает сотрудничать с ВКЛ, либо прекращают сотрудничать с АГЛ все.

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    1
  • 32268 28038
    Вячеслав 12 августа 2020 в 15:40

    Какой-то недоумок придал “национализму” отрицательный смысл, а стадо лохов его дружно одобрило и подхватило…

    Национализм – отчизнолюбие; естественная потребность любого народа жить в соответствии с заповедями своих предков. Соблюдение обычаев и обрядов, следование культурному наследию и всему жизненному укладу, присущему предкам, помогают избежать ошибок в жизнедеятельности, в сохранении здоровья и благополучия своего народа. Если люди забывают опыт своих предков и становятся безродными космополитами, то их легко ввести в гибельное заблуждение, навязав ложные ценности.
    Соответственно, националист – отчизнолюб, стремящийся использовать в своей жизнедеятельности опыт предков.

    Спрашивается – что в этом плохого?

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    2
  • 1525 1257
    Андрей Попов 12 августа 2020 в 19:33

    По определению Старикова, патриот любит свой народ и страну и добавлю: занимается созидательной деятельностью на благо страны и себя. Националист ненавидит другие народы и не создаёт, а грабит, или паразитирует. Каждый понимает под терминами национализм и патриотизм своё, а вот за суть скажу. Есть разные варианты. Явление когда группа инфантильных людей, неспособных самостоятельно обеспечить себе и своей семье благосостояние, остановившихся в своём развитии в детском или подростковом возрасте, тратит свою жизнь на жалобы на тех, кто им якобы мешает жить, и общение с такими же в интернете это пусть будет национал-инфантилизм. Есть вариант активной ненависти в действии к тем, кто якобы мешает жить, например BLM. Опять же, тех кто неспособен ничего создать сам, а только паразитировать. И много промежуточных вариантов. Суть одна: не можешь ты сам полноценно жить, так обрати свою энергию на собственное развитие, а не на поиск того кто виноват что ты – чудак на букву м. На другом полюсе – биологически, социально и умственно полноценный мужчина, который способен, прокормится сам, возглавить, организовать и прокормить хотя бы свою семью, свой род, или ещё большую группу людей. И организованно бороться за свои права, с помощью государства или без него. И которому некогда и незачем жаловатся что ему мешают жить. А тем более бухать и плакать что его не уважают, или там жена его угнетает, или из-за евреев или Путина он пьёт. А интернет-воины жалующиеся на евреев в интенете друг другу, совершенно не опасны и с ними никто не борется, потому что в социальном смысле как мужчины они не полноценны, и никакая победа над евреями тут не поможет.

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