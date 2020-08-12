Белорусский национализм. Всё по шаблону.
14:28. 12 августа 2020 320 просмотров 24 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Потребность в социальной позиции или стремление к власти, с одной стороны, и принцип наслаждения, или, как его можно было бы назвать, стремление к наслаждению, с другой стороны, являются лишь производными от первичного, главного интереса человека — его стремления к смыслу.
Сколько можно выкладывать этот филосовский бред ?
Либо АГЛ прекращает сотрудничать с ВКЛ, либо прекращают сотрудничать с АГЛ все.
Какой-то недоумок придал “национализму” отрицательный смысл, а стадо лохов его дружно одобрило и подхватило…
Национализм – отчизнолюбие; естественная потребность любого народа жить в соответствии с заповедями своих предков. Соблюдение обычаев и обрядов, следование культурному наследию и всему жизненному укладу, присущему предкам, помогают избежать ошибок в жизнедеятельности, в сохранении здоровья и благополучия своего народа. Если люди забывают опыт своих предков и становятся безродными космополитами, то их легко ввести в гибельное заблуждение, навязав ложные ценности.
Соответственно, националист – отчизнолюб, стремящийся использовать в своей жизнедеятельности опыт предков.
Спрашивается – что в этом плохого?
Национализм – защита суверенитета и генофонда нации от внутреннего врага. Патриотизм – от внешнего.
Нет никаких суверенитетов и генофондов…..
Все в американском интернете а Пушкин эфиоп но отец русского языка.
Национализм или патриотизм мировозрение КРЕТИНА.
Больные люди с чёрно-белым миром.
Слабомыслящие бараны но их МНОГО.
ОНИ шерсть и мясо.
Да ради б-га. Только в Израиле принят “Закон о нации”. Вряд ли евреи – кретины , а ?
Евреи не кретины но израильтяне кретины.
Нормальный чел. туда жить не поедет ))
Потому евреи НЕ КРЕТИНЫ живут везде кроме Израиля и ИМ закон о нации похрен.
Шо то ты о своих мало знаешь. Посмотри , сколько ненормальных имеют израильский паспорт. С чего бы ? ) Ты почему не получил? Страховка же. От наезда банка , например.)
Меня уговаривали служить в Цахал.
Был молод но ума хватило послать.
Знаю тех кого уговорили.
Вот тебя уговорили продать секреты страны.
Счастлив?
Секретов страны не имел . Откуда твои домыслы – то твоё. )
Не от ума ты отказался (у тебя его нет), а с перебздёху…
Сьешь селёдку Абырвалг.
Ты тут, – как глист-ИП… Всем только гадишь и нисколько не беЗпокоишься о том, что о тебе думает сообщество…
Ты уверен что пастуху важно что думает стадо баранов?
Они шерсть и еда ему и собакам
Твоё мнение, как отдельного обрезанного барана, тут никого не интересует… И ты не пастух, а пыль придорожная…
Хохол ,вот кто для тебя этот человек -кретин ! а я восхищаюсь .https://russkiy-malchik.livejournal.com/feed/.
Национализм – это ты и народ (НАш РОД), а патриотизм – это, ко всему прочему, и бомжи, и бандиты, и коррупционеры и пр. шваль. Нашу страну любят и иностранцы – вон как они выкачивают наши ресурсы….
да ты еще и расист окромя фашиста.
По определению Старикова, патриот любит свой народ и страну и добавлю: занимается созидательной деятельностью на благо страны и себя. Националист ненавидит другие народы и не создаёт, а грабит, или паразитирует. Каждый понимает под терминами национализм и патриотизм своё, а вот за суть скажу. Есть разные варианты. Явление когда группа инфантильных людей, неспособных самостоятельно обеспечить себе и своей семье благосостояние, остановившихся в своём развитии в детском или подростковом возрасте, тратит свою жизнь на жалобы на тех, кто им якобы мешает жить, и общение с такими же в интернете это пусть будет национал-инфантилизм. Есть вариант активной ненависти в действии к тем, кто якобы мешает жить, например BLM. Опять же, тех кто неспособен ничего создать сам, а только паразитировать. И много промежуточных вариантов. Суть одна: не можешь ты сам полноценно жить, так обрати свою энергию на собственное развитие, а не на поиск того кто виноват что ты – чудак на букву м. На другом полюсе – биологически, социально и умственно полноценный мужчина, который способен, прокормится сам, возглавить, организовать и прокормить хотя бы свою семью, свой род, или ещё большую группу людей. И организованно бороться за свои права, с помощью государства или без него. И которому некогда и незачем жаловатся что ему мешают жить. А тем более бухать и плакать что его не уважают, или там жена его угнетает, или из-за евреев или Путина он пьёт. А интернет-воины жалующиеся на евреев в интенете друг другу, совершенно не опасны и с ними никто не борется, потому что в социальном смысле как мужчины они не полноценны, и никакая победа над евреями тут не поможет.
Вот Стариков создал патриотическое движение как способ ПАРАЗИТИРОВАТЬ.
Он не сеет не пашет не строит и ничего ПОЛЕЗНОГО не делает но МИЛЛИАРДЕР….
Патриотизм это способ ПАРАЗИТИРОВАТЬ на строителях и селянах и врачах итд…
И молодца ! Коля Стариков , поц кошерный. Имеет гоев , как положено и предложено.
Вынужден с Вами согласиться.
да ладно,вы вообще сегодня много в унисон говорите.
Бл..ть.Это ж насколько нужно быть мерзавцем,чтобы я согласился с тобой…Стариков-это апогей того,что …”вымораживает” всех.Самая гадкая ставрида на свете…оказывается у нас есть точки соприкосновения.”Стариков-пид…р….”.Вроде и ненавидим друг друга,но Стариков-пид.р,однозначно…Это ж талант нужен.Да и как бы тебя,Лохох,взбесить …что б ты не подписался под Дьявола против меня….Это-дар…Раздражать всех.Иди нах…конечно.Без любви.Но Стариков-конченный п..дор.
Шо то будет.Море Черное выдет из берегов…))