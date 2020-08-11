В Индонезии проснулся вулкан: впечатляющие фото (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник, 10 августа, на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Об этом сообщает Sky News.

Столб дыма и пепла вырвался в небо на высоту 5 км, а толстый слой пепла покрыл близлежащие деревни на расстоянии 19 км от вулкана. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Вулкан Синабунг спал более 400 лет, прежде чем проснулся в 2010 году. Тогда в результате извержения погибли два человека. В 2014 году от деятельности вулкана погибли 16 человек, а в 2016 — еще семеро. Последний раз Синабунг извергался в июне 2019 года.

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