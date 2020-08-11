В Госдуме считают, что для Белоруссии готовили майдан по сценарию Украины
10:54. 11 августа 2020 178 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: Reuters
Для Белоруссии сейчас готовили майдан по украинскому сценарию, но у президента Белоруссии Александра Лукашенко достаточно мужества и политического опыта, чтобы этого не допустить, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, передает РИА Новости.
“То, что сейчас для Белоруссии готовили Майдан по сценарию Украины, это вы тоже хорошо знаете. Я уверен, что у Лукашенко достаточно мужества и достаточно политического опыта, чтобы не допустить, он ни в коем случае этого не допустит”, – сказал Тайсаев.
Он напомнил, что до выборов пытались “столкнуть” Россию и Белоруссию, но, по мнению Тайсаева, после этих выборов Союзное государство получит дополнительный импульс к развитию. Парламентарий подчеркнул, что кто бы ни хотел расшатать взаимоотношения России и Белоруссии, у него ничего не получится, Союзное государство – выбор обоих народов.
“Я уверен, что в Белоруссии все будет нормально. Выборы прошли, Александр Григорьевич честно выиграл. 80% просто так нарисовать невозможно, что бы кто ни говорил. На сегодняшний день уже все ведущие страны признали выборы и поздравили Александра Григорьевича. Мы, кстати, поздравили”, – отметил парламентарий.
Он отметил, что делегация депутатов Госдумы, осуществившая поездку в Минск для наблюдения за президентским выборами, а также руководство миссии СНГ отмечали “достойную организацию выборов” и то, что выборы прошли честно.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/53466-v-gosdume-schitayut-chto-dlya-belorussii-gotovili-maydan-po-scenariyu-ukrainy.html
Запад делает так: на местах накалить обстановку, затем организовать майдан. А Лукашенко всё сделал сам без помощи Запада с единственной целью сохранить свою власть, сфальсифицировав выборы. Он перенял опыт у Путина.
В данном случае майдан готовили не на западе, а в кремле!
П.С.
Майдан в Киеве тоже по началу готовили кремлины, но запад этот процесс сумел перехватить.