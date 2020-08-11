В Госдуме считают, что для Белоруссии готовили майдан по сценарию Украины

“То, что сейчас для Белоруссии готовили Майдан по сценарию Украины, это вы тоже хорошо знаете. Я уверен, что у Лукашенко достаточно мужества и достаточно политического опыта, чтобы не допустить, он ни в коем случае этого не допустит”, – сказал Тайсаев.