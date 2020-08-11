Тихановская призвала белорусов сидеть дома
14:01. 11 августа 2020 186 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Вдогонку к https://colonelcassad.livejournal.com/6087035.html
Тихановская призвала жителей Белоруссии не выходить на улицы и не противостоять белорусской милиции.
Разумеется протесты не остановятся, потому что все понимают, что Тихановская изначально была лишь ширмой и в событиях в Белоруссии задействованы куда как более серьезные силы, нежели блогер-сиделец и его уехавшая в Литву жена.
Разумеется, можно ожидать заявлений, что ее заставили это зачитать, так как ее муж сидит в тюрьме, а КГБ может при необходимости, быть весьма убедительной структурой.
* * *
Между тем в Белоруссии сегодня началась объявленная оппозицией забастовка.
Пока что забастовка идет средненько – некоторые предприятия бастуют (говорят, до 10 предприятий), некоторые нет.
Некоторые начинают бастовать, потом выдвигают требования в духе "прекратить бить протестующих" и т.п., после чего возвращаются к работе.
Эффективность забастовки можно будет оценить если она продлиться хотя бы несколько дней и захватит существенное кол-во предприятий. Если все останется фрагментарным, то Лукашенко это легко переживет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6087490.html
людей ,молодежь подняла и слиняла и цепкалы слиняли в польшу .Что за лидеры ,что за Гапоны,чего хотели ?кто их обучал ,но не доработал.А народ ,реальный оставили без надежды и возможностей и несколько тысяч в тюрьмах и на кого они обозляться догадайтесь??Правильно, на старшего брата ,что прибежал признавать и помогатьа ведь даже они не поверили в легенду про СБУ и чоповцев.Послушайте Шахназарова про этот спектакль.Или тут все прохожие хохлы,Луценко ваш предложил создать общее государство ,а шо пора,одна на всех идея ненависти и желания украсти не своё.
Шоу ))
Один притворяется что его выбрали и другие ИМИТИРУЮТ “протест”.
Скучно как в сельском театре ))
Станиславский рыдает ))
А вот в Ливане весело….
В Ливане “верхи” не могут , а “низы” их не хотят. Хаос впереди.
А что в Ливане ? там все равно по-какому поводу бузить,они горячие парни,их легко завести ,что и делают.Другое дело белоруса ,надо постараться ,млявые от природы,осторожные.Какие низы Жора,какая теория Маркса,попрыгают ,сменят им портфели и всё,начнут клянчить зерна по миру и опять весело проводить время ,постоянная нирвана ,климат располагает.В Одессе 10000тн селитры в порту,кто -нибудь озадачен? а ведь все возможно ,если кому-то понадобится из партнеров Зе,вот и геволюция,но зачем она ,когда все ,что можно отобрали,выпустили Кравчука старого черта на сбор 300млрд на восстановление,да кто же даст теперь.
Ну чё я Вам буду рассказывать за банальные жидовские приколы с запахом нафталина вна Украине ? Ничего нового, но работает ведь – аборигены дохнут. Уже литературу , как предмет , в школах отменяют. “Низы” – неорганизованная толпа, которую потом возглавят и качнут – под Иран, Китай или Францию.
А что в Ливане ? там все равно по-какому поводу бузить,они горячие парни,их легко завести ,что и делают.Другое дело белоруса ,надо постараться ,млявые от природы,осторожные.Какие низы Жора,какая теория Маркса,попрыгают ,сменят им портфели и всё,начнут клянчить зерна по миру и опять весело проводить время ,постоянная нирвана ,климат располагает.В Одессе 10000тн селитры в порту,кто -нибудь озадачен? а ведь все возможно ,если кому-то понадобится из партнеров Зе,вот и геволюция,но зачем она ,когда все ,что можно отобрали,выпустили Кравчука старого черта на сбор 300млрд на восстановление,да кто же даст теперь.
самое интересное ,что разработанный сценарий , как всегда не совпал с реальностью,народ проголосовал против реальный .А имитация исчезла в Польше ,Литве ,а теперь крутится ,как может,сам себе режиссер видите -ли.
“Если Лукашенко устоит перед натиском нынешнего майдана, ему придётся распроститься с «многовекторностью». Запад таких вещей не прощает. Януковича хотели убить за куда меньшее прегрешение. Единственной его военно-политической точкой опоры станет Россия. В Минске могут сколько угодно надеяться на китайскую альтернативу, но Китай далеко, Россия для него важна, как гарант надёжного тыла в противостоянии с США. Белоруссия же имеет ценность только в связке с Россией (без этого китайский транзит до Белоруссии просто не доберётся).
Но для того чтобы получить поддержку России, ему придётся демонтировать им же созданное евроинтеграционое подполье во властных структурах Белоруссии. Лукашенко, спасая себя, должен будет избавить свою страну и нас от выращенной им банды белорусских евроинтеграторов. Повод от них избавиться у него будет железный — они готовили белорусский майдан и расправу над президентом. Он также должен будет полностью избавиться от проникших в Белоруссию иностранных НКО. Но наиболее важная его задача открыто указана в тексте путинской поздравительной (по случаю победы на выборах) телеграммы. Александр Григорьевич должен закончить интеграцию в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и ОДКБ. Как раз до следующих президентских выборов работы хватит. А там можно и на заслуженный отдых, к тому времени и преемник определится.
Может быть, это и не то, о чём мечтал Лукашенко, но это максимум, что ему может предложить Россия:
1. Активное и добровольное исправление собственных ошибок.
2. Почётное завершение президентства (не досрочно, а после окончания шестого срока), с букетами, наградами, слезами благодарных сограждан и памятником на малой родине.
3. Спокойная старость.
4. Благополучие семьи.
Альтернативой всему этому является бессмысленная борьба с майданами, которая завершится поражением и попыткой физической ликвидации задолго до истечения шестого президентского срока. “”
П.С. слабый президент -хороший президент. А где малыш ,он в самом начале говорил,что ради чистки -это и затеяно всё.Пусть он окажется прав.