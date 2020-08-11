Сводки от ополчения Новороссии 11 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР лейтенанта Ивана Филипоненко.

Используя действующий режим прекращения огня, противник продолжает инженерные работы по оборудованию позиций с применением окопных зарядов.

Так, за прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксировано 2 взрыва на позициях 24 омбр в районах населённых пунктов Луганское и Троицкое.

В целях исключения обвинений НМ ЛНР, сведения о подрывах, в рамках координационного механизма, переданы украинской стороне через представительство в СЦКК.

Подразделения Народной милиции строго придерживались условий действующего перемирия и огонь не открывали.

Несмотря на затишье на линии боевого соприкосновения, мирные граждане продолжают страдать от украинской агрессии. К сожалению, зафиксирован случай подрыва мирного жителя на оставленном подразделениями ВСУ взрывном устройстве.

Так, 9 августа в районе н. п. Обозное Славяносербского района 37-летний житель Луганска получил множественные осколочные ранения тела и конечностей в результате подрыва на взрывном устройстве, предположительно на противопехотной мине ПМН-2, установленной украинскими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий 2014 года.

Пострадавшего госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

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Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам: будьте бдительны! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту.

Нам продолжает поступать информация о попытках вышедших из-под контроля радикально настроенных боевиков ВСУ нарушить действующее бессрочное перемирие.

Осознавая неизбежность подобных провокаций со стороны подчиненных подразделений, которые изначально были против любых мирных инициатив, украинское командование пытается переложить ответственность за возможные нарушения на военнослужащих Народных Республик. Для подготовки фейковых материалов, компрометирующих подразделения НМ, противник задействует подконтрольные СМИ и оперативные группы информационно-психологических операций.

Так, по нашей информации, в районе н.п. Счастье на позициях 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ находятся военнослужащие, принимавшие участие в государственном перевороте 2014 года и придерживающиеся крайне радикальных взглядов, которые отрицают курс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Командование ОТГ «Север» осознает, что неподконтрольные радикалы могут в любой момент сорвать действующее перемирие, поставив тем самым военно-политическое руководство страны в невыгодное положение.

С целью оправдания украинской стороны в случае обострения обстановки военнослужащими 25-й бригады в районе н. п. Счастье, командование ОТГ «Север» пытается обвинить НМ ЛНР в подготовке провокации, распространяя лживую информацию.

В свою очередь командование НМ ЛНР предпринимает все оговоренные меры по соблюдению условий режима перемирия. Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, обеспечивая безопасность граждан. Наши устремления к мирному урегулированию по-прежнему остаются неизменными.

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Все силовые ведомства Республики должным образом выполняют задачи по сохранению мира и правопорядка в Республике.

Силами МЧС ЛНР во взаимодействии с Народной милицией за прошедшие сутки было ликвидировано 24 пожара.

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на территорию Республики прибыло 1152 человек.

На пункте пропуска была оказана медицинская помощь 17 гражданам.

Действующее перемирие продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.

При содействии подразделений Народной милиции, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей СММ ОБСЕ сотрудниками строительных организаций продолжились работы по доставке строительных материалов и распланировке строительных площадок пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».

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