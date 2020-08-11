Сводки от ополчения Новороссии 11 августа 2020
- 15:33 Боевики ВСУ выходят из-под контроля командования: сводка.
- 12:21 ВСУ сожгли свои позиции и гражданские объекты: сводка с Донбасса (ВИДЕО).
- 08:30 Война изменила русский язык Донбасса, — РАН.
- 03:00 Взрыв и стрельба на позициях карателей: ВСУ несут потери.
Боевики ВСУ выходят из-под контроля командования: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР лейтенанта Ивана Филипоненко.
Используя действующий режим прекращения огня, противник продолжает инженерные работы по оборудованию позиций с применением окопных зарядов.
Так, за прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксировано 2 взрыва на позициях 24 омбр в районах населённых пунктов Луганское и Троицкое.
В целях исключения обвинений НМ ЛНР, сведения о подрывах, в рамках координационного механизма, переданы украинской стороне через представительство в СЦКК.
Подразделения Народной милиции строго придерживались условий действующего перемирия и огонь не открывали.
Несмотря на затишье на линии боевого соприкосновения, мирные граждане продолжают страдать от украинской агрессии. К сожалению, зафиксирован случай подрыва мирного жителя на оставленном подразделениями ВСУ взрывном устройстве.
Так, 9 августа в районе н. п. Обозное Славяносербского района 37-летний житель Луганска получил множественные осколочные ранения тела и конечностей в результате подрыва на взрывном устройстве, предположительно на противопехотной мине ПМН-2, установленной украинскими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий 2014 года.
Пострадавшего госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
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Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам: будьте бдительны! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту.
Нам продолжает поступать информация о попытках вышедших из-под контроля радикально настроенных боевиков ВСУ нарушить действующее бессрочное перемирие.
Осознавая неизбежность подобных провокаций со стороны подчиненных подразделений, которые изначально были против любых мирных инициатив, украинское командование пытается переложить ответственность за возможные нарушения на военнослужащих Народных Республик. Для подготовки фейковых материалов, компрометирующих подразделения НМ, противник задействует подконтрольные СМИ и оперативные группы информационно-психологических операций.
Так, по нашей информации, в районе н.п. Счастье на позициях 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ находятся военнослужащие, принимавшие участие в государственном перевороте 2014 года и придерживающиеся крайне радикальных взглядов, которые отрицают курс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Командование ОТГ «Север» осознает, что неподконтрольные радикалы могут в любой момент сорвать действующее перемирие, поставив тем самым военно-политическое руководство страны в невыгодное положение.
С целью оправдания украинской стороны в случае обострения обстановки военнослужащими 25-й бригады в районе н. п. Счастье, командование ОТГ «Север» пытается обвинить НМ ЛНР в подготовке провокации, распространяя лживую информацию.
В свою очередь командование НМ ЛНР предпринимает все оговоренные меры по соблюдению условий режима перемирия. Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, обеспечивая безопасность граждан. Наши устремления к мирному урегулированию по-прежнему остаются неизменными.
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Все силовые ведомства Республики должным образом выполняют задачи по сохранению мира и правопорядка в Республике.
Силами МЧС ЛНР во взаимодействии с Народной милицией за прошедшие сутки было ликвидировано 24 пожара.
Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на территорию Республики прибыло 1152 человек.
На пункте пропуска была оказана медицинская помощь 17 гражданам.
Действующее перемирие продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.
При содействии подразделений Народной милиции, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей СММ ОБСЕ сотрудниками строительных организаций продолжились работы по доставке строительных материалов и распланировке строительных площадок пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».
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ВСУ сожгли свои позиции и гражданские объекты: сводка с Донбасса (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины совершили одну огневую провокацию с позиций 1-го батальона 53-й бригады в направлении наших позиций в районе н. п. Новоласпа с применением стрелкового оружия, огонь велся не прицельно.
Со стороны командования «ООС» отмечается отсутствие контроля и низкая требовательность к подчиненным командирам, способствующие нарушению режима прекращения огня, в частности запрета на размещение военной техники в населенных пунктах и их окрестностях, нарушая тем самым нормы гуманитарного права и подвергая угрозе жизнь и здоровье мирных жителей, что подтверждается отчетом СММ ОБСЕ от 10.08.2020 года.
За прошедшие сутки выявлено размещение техники:
Из состава 35 обрмп:
►11 БМП на территории объекта в жилом районе н. п. Зайцево;
Из состава 53 омбр:
►в н. п. Тарамчук — три БМП в жилом районе;
Из состава 79 одшбр:
►в н. п. Славное — один БТР на территории частного домовладения.
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В зоне ответственности 1-го батальона 36-й бригады в районе н. п. Набережное при проведении инженерных работ по дооборудованию наблюдательного пункта, из-за нарушений требований безопасности при обращении с окопными зарядами, военнослужащими ВСУ был спровоцирован пожар.
В результате резкого изменения направления ветра огонь охватил позиции батальона и перекинулся на близлежащие сельскохозяйственные угодья, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре.
Несогласные с введением жестких мер по соблюдению режима прекращения огня, украинские боевики продолжают провокационные действия.
Так, вчера нами зафиксировано использование на позициях 24-го отдельного батальона «Айдар» 53-й бригады в районе н. п. Старогнатовка звуковещательной аппаратуры с трансляцией материалов провокационного характера, а также призывающих игнорировать приказы киевской власти и отказаться от перемирия.
Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать достигнутые договорённости, применяя БПЛА для ведения разведки.
Так, 9 августа, в нарушение условий перемирия, с позиций 503-го батальона 35-й бригады морской пехоты был запущен БПЛА и в ходе ведения разведывательных мероприятий подвергся глушению средствами роты РЭБ бригады, выполнявшими задачи по подавлению каналов управления и навигации БПЛА ОБСЕ. В результате воздействия РЭБ беспилотник потерпел крушение вблизи наших позиций.
В настоящее время наши специалисты изучают информацию с карты памяти БПЛА.
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В нарушение украинской стороной достигнутых договоренностей Контактной группы, на горловском направлении противник активизировал инженерные работы.
Нашей системой видеонаблюдения в очередной раз зафиксировано проведение инженерных работ боевиками 503-го батальона 35-й бригады в районе н. п. Шумы.
В подтверждение представляем видео, на котором противник проводит инженерные работы в непосредственной близости от трубопровода канала Северский Донец — Донбасс.
Отмечу, что этот участок уже был поврежден 22 июля в результате обстрела со стороны боевиков 35-й бригады. Позже, 29 июля, благодаря усилиям наших специалистов, при содействии СЦКК и ОБСЕ водовод был восстановлен.
Данными действиями противник открыто демонстрирует свое пренебрежение принятыми мерами по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня.
Мы призываем международных наблюдателей принудить украинское руководство к отказу от действий, способствующих созданию гуманитарной катастрофы по обе стороны от линии боевого соприкосновения.
За прошедшую неделю отряд пиротехнических работ МЧС ДНР 46 раз привлекался для выполнения заявок по обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Сапёрами МЧС обследовано более 42 гектаров открытых территорий. В результате проведенных работ было выявлено и обезврежено 116 единиц взрывоопасных предметов.
Представительство ДНР в СЦКК продолжает, при содействии Миссии ОБСЕ, осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водопровода в районе н. п. Васильевка.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР в рамках, утверждённых Правительством ДНР программных мероприятий на текущий год, продолжается восстановление социально-значимых объектов и домостроений, поврежденных в результате украинской агрессии, кроме того, все объекты жизнеобеспечения, связанные со сферой водоснабжения на территории Донецкой Народной Республики, работают в штатном режиме.
Перебоев и аварийных ситуаций не наблюдается.
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Война изменила русский язык Донбасса, — РАН
Военные действия на Донбассе существенно повлияли на менталитет местных жителей и привели к формированию так называемого языка войны, когда известные слова приобретают новое значение, появляются новые обозначения и термины, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
По ее словам, этнолингвистическое исследование в этой сфере проводится с 2018 года учеными ЮНЦ РАН, Южного федерального и Донецкого национального университетов.
Специалисты решили выяснить, как изменилось мировосприятие жителей Донбасса за время войны, в частности, как она повлияла на язык. Для этого они опрашивали население, изучали письменные источники, соцсети, а также сайты оповещения, где размещается информация об обстрелах и других проблемах региона.
«Мы пришли к выводу, что в донбасском региолекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтерскую тему. В язык общения стали входить слова из окопного сленга и профессиональной лексики военных», — сказала Власкина.
Например, снаряд для противотанкового гранатомета в обиходе «сапог», расположение части — «располага», «будильник» — ранний обстрел. Безобидными словами «бабочка», «лепесток» называют противопехотные мины нажимного действия.
По словам Власкиной, важное значение приобрели слова — звукоподражания, с помощью которых звуки войны описываются точно и конкретно.
«Например, слово „гуп“ — удар, сотрясающий землю. И это совсем не то же самое, что „бах“, обозначающее разрыв в воздухе», — сказала собеседница.
В языке появились метафоры, например, «упал грузовик с кирпичом» — мощный одиночный взрыв, «ковры выбивают» — частая стрельба из миномета. Беспилотные летательные аппараты стали называть именами летающих сказочных персонажей — «Карлсон», «Вжик», «фея Динь-Динь».
Ученые зафиксировали сотни слов и выражений, обнаруживающих глубокие изменения в мировоззрении людей, живущих в условиях конфликта.
«Наш мир — война», «тишина пугает неизвестностью сильнее, чем грохот» — подобные высказывания, по мнению Власкиной, говорят о психологических травмах.
«Как долго ментальные изменения будут сохраняться в языке, зависит от того, сколько еще продлится конфликт, как скоро его начнут забывать и насколько точно новые явления будут отражены в литературе, кинематографе и других закрепленных текстах культуры. Пока же язык войны продолжает развиваться», — сказала она.
После завершения сбора материала ученые планируют его обобщить и издать в виде понятийного словаря.
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Юлия Насулина
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Взрыв и стрельба на позициях карателей: ВСУ несут потери
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ за прошедшие сутки не зафиксировано.
Под видом соблюдения режима прекращения огня противник продолжает проводить инженерные работы по совершенствованию позиций с применением окопных зарядов.
В ночь с 9 на 10 августа нашими наблюдателями в очередной раз был зафиксирован взрыв в районе позиций 93 бригады ВСУ, после чего была слышна одна очередь из стрелкового оружия в районе н.п. Новотошковское, на позициях 2 батальона 93 бригады.
По имеющейся информации, в результате подрыва получил минно-взрывную травму старший солдат Березенко А.Е., который в тяжёлом состоянии доставлен в военный госпиталь н.п. Северодонецк.
Стремясь уйти от ответственности, командир бригады Брыжинский попытался представить факт ранения военнослужащего как результат провокации, а для подтверждения этой версии с позиций 93 бригады была произведена одиночная очередь из стрелкового оружия.
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По поступившей информации, штабом ОТГ «Север» в зоне ответственности 93 бригады спланирована работа телеканалов «ТСН» и «ICTV» для подготовки дискредитирующих Республику видеосюжетов.
В целях исключения обвинений НМ ЛНР данные о подрыве и совершении огневой провокации со стороны ВСУ в рамках координационного механизма переданы украинской стороне через представительство в СЦКК.
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Нам продолжает поступать информация о преступлениях в рядах вооружённых формирований украинских боевиков и конфликтах, возникающих на этой почве с подразделениями Национальной гвардии.
Так, по сообщению местных жителей н.п. Чугинка, между подразделениями НГУ и ВСУ произошел конфликт по причине передела сфер влияния и контроля контрабанды.
На одном из блокпостов 9 августа военнослужащие Нацгвардии остановили для досмотра два военных автомобиля «Урал», принадлежавшие 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ.
В ходе досмотра в кабинах автомобилей были обнаружены контейнеры, в которых злоумышленники пытались вывезти из зоны «ООС» 5 кг наркотического вещества растительного происхождения.
На место задержания прибыл замполит 1-го батальона майор Шмыгаль, но решить вопрос мирным путем не удалось.
Офицеру для освобождения своих подчиненных пришлось задействовать группу вооруженных десантников, и только после демонстрации силы нацгвардейцы отпустили задержанных.
После произошедшего инцидента подразделения НГУ, выполняющие задачи в Станично-Луганском районе, переведены на усиленный режим несения службы в связи с проведением специальной операции по пресечению контрабанды наркотических и психотропных веществ, а также выявлению контрабандных коммуникаций.
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В подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС», продолжает снижаться уровень воинской дисциплины. Основной причиной происшествий и преступлений, совершенных украинскими военнослужащими, является употребление спиртных напитков.
9 августа, в состоянии алкогольного опьянения, двое военнослужащих 93 бригады, возвращаясь из н.п. Орехово, где праздно проводили время, вызвали такси и, угрожая оружием, отказались оплатить поездку.
Водитель, оценив невменяемое состояние «горе-защитников», отобрал автомат и обездвижил военнослужащих с применением буксировочного троса, после чего отвез нарушителей в военную комендатуру, куда также сдал их оружие.
Факты нарушения воинской дисциплины фиксируются и в подразделениях 30-й механизированной бригады. По данным источника, 9 августа патрулем ВСП на железнодорожной станции Рубежное в алкогольном опьянении были задержаны четверо выпускников учебного центра «Десна».
В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащие направляются в 30 омбр для дальнейшего прохождения службы. У одного из задержанных отсутствовали документы, удостоверяющие личность, которые он потерял на одной из станций во время распития спиртных напитков.
Еще двоих выпускников «Десны» проводникам поезда пришлось высадить на железнодорожном вокзале в Харькове и передать патрулю полиции ввиду их неадекватного поведения.
Подобным аморальным поведением украинские военнослужащие ставят под сомнение громкие заявления военно-политического руководства Украины о готовности ВСУ вступить в НАТО.
С целью исключения аморального поведения выпускников учебных центров Главнокомандующий ВСУ Р. Хомчак приказал командирам частей и соединений выделять сопровождающих для доставки команд к месту службы.
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