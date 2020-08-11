Спутник V
13:21. 11 августа 2020 223 просмотра 9 коммент. Опубликовал: feedmatic
В России сегодня зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.
Называется вакцина "Спутник V". По заявлению Путина, его дочь уже испытала эту вакцину на себе. Согласно заявлениям, она формирует иммунитет к коронавирусу на 2 года
На текущий момент от 15 до 20 стран выразили заинтересованность в покупке вакцины у России.
В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года, чем подтвердилась правота тех вирусологов, которые еще весной отмечали, что ранее начала 2021-го года вакцину можно не ожидать.
Вот так выглядит сама вакцина.
«Ты берешь синюю таблетку – история заканчивается, ты просыпаешься в своей кровати и веришь, в то, во что хочешь верить. Берешь красную таблетку – ты оказываешься в стране чудес и я покажу тебе, насколько она глубока.»
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6087408.html
при чем здесь его дочь? это не в том институте ,где она работает,как-то мало информации
Хороший маркетинговый ход. Уже все СМИ раззвонили. То ли псевдо – вакцина , то ли бизнес ( осень на дворе + поручение про вакцинацию) , то ли решили не ждать последствий “+ 0,5-1″ год вперёд , то ли хозяева протупили..
Напомнило Горбачева с рекламой пиццы,может у великого с баблом напряг, он рекламой решил подзаработать на карманные расходы?
Интересно-то как! Создали за 3 дня, но уже уверяют о приобретении иммунитета на 2 года.
Кто же этот самоубийца, который позволил совершить подвиг с прививкой?
Когда звонят за вторую волну , которая, типа, никому не выгодна , – то в в режиме ускоренной регистрации внедрят усё , даже гуано в пузырьке. А потом , – противопоказания озвучили ? )
Конечно не озвучили. Я не слышал.
Показали спецов, которые озвучили, почему так быстро. Якобы , была вакцина – база 10-летней давности, в которую добавили антиКОВИДловскую составляющую. Поэтому мона колоть почти сразу.
И уже сколько-то там миллионов приготовили для детей… А каждая вакцина, как где-то уже мелькало, стоит около 1,5 тыс. рублей… Да ещё и Ливану теперь помогать надо…
Дети – наше будущее. Не стало бы не наступившим.
А Ливан – хрен с ним, не он первый, не он последний. Даже в этом году, думаю.