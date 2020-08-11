В России сегодня зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.Называется вакцина "Спутник V". По заявлению Путина, его дочь уже испытала эту вакцину на себе. Согласно заявлениям, она формирует иммунитет к коронавирусу на 2 годаНа текущий момент от 15 до 20 стран выразили заинтересованность в покупке вакцины у России.В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года, чем подтвердилась правота тех вирусологов, которые еще весной отмечали, что ранее начала 2021-го года вакцину можно не ожидать.Вот так выглядит сама вакцина.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6087408.html