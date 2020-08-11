Школы и вузы в России откроются 1 сентября

Школы и вузы в России откроют свои двери для учеников и студентов 1 сентября, занятия начнутся в очном режиме.

Об этом на сегодняшнем совещании с участием президента Владимира Путина заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, учебные заведения готовы выполнить все требования Роспотребнадзора. В вузах будет обязательным ношение масок, занятия физкультуры будут проходить на свежем воздухе.

Иностранные студенты будут допускаться к занятиям после 2-недельного карантина.

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