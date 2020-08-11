Школы и вузы в России откроются 1 сентября
Школы и вузы в России откроют свои двери для учеников и студентов 1 сентября, занятия начнутся в очном режиме.
Об этом на сегодняшнем совещании с участием президента Владимира Путина заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, учебные заведения готовы выполнить все требования Роспотребнадзора. В вузах будет обязательным ношение масок, занятия физкультуры будут проходить на свежем воздухе.
Иностранные студенты будут допускаться к занятиям после 2-недельного карантина.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597138512
Прикольно, до 1 сентября ещё 20 дней! А если школы откроются, но не все? А если школы не откроются совсем? Кого тогда будем сажать на черенок от тяпки? Плешивца?
В Польше уже сказали,что все будут учиться(с сентября) дистанционно.
После вакцинирования можно ожидать вспышки заболеваемости.
Вот что пишут в военном журнале “Вестник войск РХБ защиты”. 2020. Том 4. № 1.
“Основным препятствием на пути создания CoV-вакцин, о котором их разработчики иногда стесняются упоминать, является феномен антитело-зависимого усиления инфекции (antibody-dependent enhancement, ADE), развивающийся в ответ на белок S коронавируса. Он заключается в усилении инфекционного процесса специфическими к возбудителю инфекционной болезни антителами. Такие антитела образуют комплексы с возбудителем инфекционной болезни посредством Fс-фрагмента антитела и взаимодействуют либо со специфическим к Fc-фрагменту рецептором (Fc- receptor, FcR), либо с рецептором комплемента (complement receptor, CR) на поверхности фагоцитирующих клеток. Происходит не только усиление инфекционного процесса в результате размножения микроорганизма в фагоцитирующих клетках, но и изменение тропности коронавируса. SARS-CoV на начальной стадии инфекционного процесса не инфицирует моноциты/макрофаги, связываясь с рецептором ACE2 в нижних отделах легких [32]. Но антитела к шипу (белок S) оболочки SARS-CoV, по-степенно вырабатываемые иммунной системой человека в ответ на инфекцию, способствуют проникновению SARS-CoV в моноциты и макрофаги через FcyRIIA-рецептор и утяжеляют течение болезни [48, 49].
Феномен ADE обнаружен M.S. Yip с соавт. [50] через 8 лет после идентификации SARS-CoV в 2003 г., когда исследования по созданию SARSCoV-вакцин уже свелись к демонстрации «принципиальной возможности» их создания. Еще через год M. Jaume с соавт. [51] продемонстрировали, что «не нейтрализующие антитела» (nonneutralizing antibodies, как их тогда деликатно называли), индуцированные полноразмерным S-белком SARS-CoV, в низких концентрациях облегчают проникновение вируса в клетки-хозяева через FcyR-зависимый путь. Отало понятно, почему спешно созданные в 2004-2005 гг. на основе полноразмерного S-белка кандидатные вакцины против SARS-CoV индуцировали выработку антител, не предотвращавших заражение этим вирусом экспериментальных животных. Напротив, они вызывали у них развитие гепатита и утяжеляли инфекционный процесс [52-54]“.
http://supotnitskiy.ru/vestnik_voysk_rchbz/vestnik_voysk_rchbz_13-4.pdf
Знакомый ( зав. кафедрой в колледже ) рассказал , что замов , завов.. собирал ректор и сообщил инфу из минобра. 1 сентября действительно все выходят . Но с 20-го готовиться опять к разгону на дистант.
Откроют на пару недель, выборы в регионах пройдут (гоосовать-то надо же где-то) и опять их закроют… Трагикомедия продолжится…