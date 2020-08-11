Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

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В России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе совещания с правительством заявил российский лидер Владимир Путин, передает RT.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробней, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый», — сказал глава государства.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53468-putin-obyavil-o-registracii-v-rossii-pervoy-vakciny-ot-koronavirusa.html