Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
11:12. 11 августа 2020 157 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости
В России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе совещания с правительством заявил российский лидер Владимир Путин, передает RT.
«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробней, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый», — сказал глава государства.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53468-putin-obyavil-o-registracii-v-rossii-pervoy-vakciny-ot-koronavirusa.html
После того, как угробили несколько сотен солдат-срочников, вакцину от жизни признали годной.
Поосторожнее. Но нельзя ли факты.
После вакцинирования можно ожидать вспышки заболеваемости….
Вот что пишут в военном журнале “Вестник войск РХБ защиты”. 2020. Том 4. № 1.
http://supotnitskiy.ru/vestnik_voysk_rchbz/vestnik_voysk_rchbz_13-4.pdf
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что не будет делать прививку от коронавируса.
https://yandex.ru/turbo/s/argumenti.ru/society/2020/07/679277
Академик Зверев и другие ученые выступили против вакцинации .
https://octagon.media/istorii/vitalij_zverev_nikomu_ne_sovetoval_by_ispytyvat_vakcinu_na_sebe_.html