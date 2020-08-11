Протесты в Минске. 11.08.2020. Ночь
01:32. 11 августа 2020 303 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Чтобы вам хорошо спалось.
Как утверждается на одном из видео, в Минске появился ОМОН с российскими флагами.
С 0-20 по 0-28, шевроны на груди действительно отдаленно напоминают российские, но качество видео откровенно хреновое, чтобы утверждать наверняка.
Конечно, не стоит исключать вариантов с какой-то провокацией и постановкой.
Ну а так, если принять на веру, то "Кремль засылает ЧВК в Белорусию чтобы свергать Батьку и одновременно засылает ОМОН, чтобы спасать Батьку!" -)
* * *
1. ОМОН и спецназ продолжают жестко давить беспорядки.
2. Протестующие пустили в ход коктейли Молотова.
3. В паре мест пытаются возводить баррикады и выламывать брусчатку.
4. Поступают сообщения о подъеме по тревоге армейских частей и передвижении к Минску военной техники.
5. Также распространяются сообщения, что Кремль якобы требует у Лукашенко ввести военное положение. Сообщают, что будет собираться заседание СБ Белоруссии, где будет решавиться вопрос с вводом ВП и комендантского часа, что означает задействование армии, что впрочем Лукашенко анонсировал еще до выборов, когда говорил, что при необходимости, он не постесняется использовать войска.
С интересом продолжаю следить за развитием событий.
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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6086486.html