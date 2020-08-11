Протесты в Чикаго. 10.08.2020
05:54. 11 августа 2020 211 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Покуда США поучают Белоруссию демократии, в Чикаго прошли масштабные столкновения полиции с протестующими, которые плавно переросли в погромы и мародерство.
Белоруссия в этом плане пока серьезно отстает от передовых тенденций из цитадели свободы и демократии.
Всего в Чикаго за ночь было арестовано более 100 человек – задерживали в основном за погромы и мародерство.
Сначала думали собраться за Джорджа Флойда, потом пограбить, затем решили совместить.
Полиция Чикаго готовится к продолжению протестов.
В целом, конечно иронично, что США, где массовые протесты идут уже почти 2,5 месяца и при этом периодически жестоко подавляются полицией и военнизированными отрядами, вообще раззявают пасть по поводу "нарушений прав человека" где-либо.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6086667.html