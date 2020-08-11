Главная » События прошлого

Прaвда о языческой России. Александр Пыжиков

21:32. 11 августа 2020 96 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Почему РПЦ не любит одноголосное пение

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков открывает на канале “Концептуал” цикл передач, посвященных языческим обычаям и практикам русского народа. Первый видеосюжет посвящен обряду женского хоровода вокруг берёзы.

Рекомендуем:

Коренная Россия. Былины. Заговоры. Обряды, Пыжиков Александр Владимирович

=======================================================================

Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pravda-o-yazycheskoy-rossii-aleksandr-pyzhikov--2

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как при СССР жила Украина
Первой машиной Владимира Путина был «Запорожец», который он выиграл в лотерее «Досааф». Не исключено, что в те же годы он брился бритвой «Харьков», а порядок наводил пылесосом «Ракета». Всё это производилось в УССР В Советском Союзе было принято ...
Иудейская операция „Матильда” служит замалчиванию даты 7 ноября
Владимир Вернадский, академик, председатель учёного комитета министерства земледелия с 10 июня 1917 г.„Прием отдельных лиц. Поразительное преобладание евреев. Большая настойчивость? Доходят до министра там, где русские махнули рукой?”А в наше время ...
Юрий Быков про русский менталитет
Предновогодний аттракцион неслыханной щедрости. (или почему в 2018 году будут массово гореть архивы)
... параллельгная структура -  торговая компания «правительство России/Российской Федерации», под руководством того...-s-zakreditovannostiu-biudzhetov-regionov Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость освобождения...
Шевченко : Информационная война против Грудинина .
Максим Шевченко. Поговорим о выборах в России и об информационной атаке на Павла Грудинина.
Западный путь России закончен
... к возможному союзу России и Германии?— Россия, в их понимании...Запад напрягается. Чем настойчивее Россия идет на сближение, тем..., надо набрать дистанцию. Россия и Запад могут сосуществовать,...русские были демонизированны.Поставить Россию на колени всерьез ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 677 569
    Valeriy Bondarik 11 августа 2020 в 21:57

    ,,,.Здравия Вам.,,,

    [Особенно ПСИхологического]
    “““““““““““““`
    Оно такое…неПРАВИЛЬНОе…крстенько,итак:

    1.НУЖНО Прекращать “носить-ХОМУТ-религии” -
    ведь от неё – ВСЕ в итоге БЕДЫ!
    *** Нужно Возвращать(ся)- Ведичество = Веды!

    2.ДОЛОЙ – религиозное поРАБощение!Свободу для населения!
    Vера в НЕ существующего “бога” – это поРАБощение!
    ***вера в Т.Н.”бога”,ЭТО – В НИКУДА “дорога”!

    3.Ведичество = Веды,Пора Возвращать!
    Религиозный “ХОМУТ”(веры в Т.Н.”бога”)- Пора СНИМАТЬ!
    *** Пора Челове(чество)ка – от религиозного РАБства Освобождать!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 11-08-2020.

    P.S. Религия(ВСЕ конфеССии…)- это Ментальный “ОПИУМ”=поРАБотители!!!

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)