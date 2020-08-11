Прaвда о языческой России. Александр Пыжиков
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pravda-o-yazycheskoy-rossii-aleksandr-pyzhikov--2
,,,.Здравия Вам.,,,
[Особенно ПСИхологического]
“““““““““““““`
Оно такое…неПРАВИЛЬНОе…крстенько,итак:
1.НУЖНО Прекращать “носить-ХОМУТ-религии” -
ведь от неё – ВСЕ в итоге БЕДЫ!
*** Нужно Возвращать(ся)- Ведичество = Веды!
2.ДОЛОЙ – религиозное поРАБощение!Свободу для населения!
Vера в НЕ существующего “бога” – это поРАБощение!
***вера в Т.Н.”бога”,ЭТО – В НИКУДА “дорога”!
3.Ведичество = Веды,Пора Возвращать!
Религиозный “ХОМУТ”(веры в Т.Н.”бога”)- Пора СНИМАТЬ!
*** Пора Челове(чество)ка – от религиозного РАБства Освобождать!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 11-08-2020.
P.S. Религия(ВСЕ конфеССии…)- это Ментальный “ОПИУМ”=поРАБотители!!!