Почему Германия показывает зубы США в борьбе за «Северный поток — 2»
Сенатор Алексей Пушков назвал борьбу Германии и США из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» беспрецедентной ситуацией, пишет «Российская газета».
«Никогда еще Соединенные Штаты и ФРГ не входили в конфликт такой остроты и глубины. Вашингтон угрожает санкциями не только немецким фирмам, но и государственным структурам, а в Германии звучат призывы к ответным действиям по отношению к США, по сути, к ответным санкциям, прежде всего, экономического характера», — заявил он.
Показателем охлаждения отношений между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом можно назвать решение США о выводе десяти с лишним тысяч американских военнослужащих с территории ФРГ. Сенатор уверен, что, защищая «Северный поток — 2», Германия защищает, прежде всего, саму себя.
«Во-первых, немецкими фирмами вложены миллиарды долларов в этот проект. Во-вторых, „Северный поток — 2“ должен обеспечить Германии роль одного из важнейших газораспределительных центров в Европе.
В-третьих, Германия очень устала от нахраписто-наглого стиля администрации Трампа, который демонстрируют и сам Трамп, и госсекретарь Помпео, и бывший посол США в Берлине Гренелл», — пояснил Пушков.
Сенатор считает, что Германия не сдастся в борьбе за «Северный поток — 2», поскольку страна, претендующая на неформальное лидерство в Евросоюзе, не может дать задний ход и показать свою слабость. Немцам как никогда важно продемонстрировать характер.
Кроме того, в ноябре предстоят президентские выборы в США. В случае победы Джо Байдена его администрация, вероятно, иначе поставит вопрос об отношениях между Соединенными Штатами и их союзниками в Европе, включая Германию.
«Немцы прекрасно понимают, если сейчас они откажутся от этого проекта, то уже никогда его не вернут», — отметил сенатор.
По мнению Пушкова, при победе Байдена, который является сторонником атлантизма и захочет наладить отношения с Берлином, у Германии есть шансы сохранить «Северный поток — 2».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597117761