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Почему Германия показывает зубы США в борьбе за «Северный поток — 2»

07:00. 11 августа 2020 185 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Почему Германия показывает зубы США в борьбе за «Северный поток — 2» | Русская весна

Сенатор Алексей Пушков назвал борьбу Германии и США из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» беспрецедентной ситуацией, пишет «Российская газета».

«Никогда еще Соединенные Штаты и ФРГ не входили в конфликт такой остроты и глубины. Вашингтон угрожает санкциями не только немецким фирмам, но и государственным структурам, а в Германии звучат призывы к ответным действиям по отношению к США, по сути, к ответным санкциям, прежде всего, экономического характера», — заявил он.

Показателем охлаждения отношений между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом можно назвать решение США о выводе десяти с лишним тысяч американских военнослужащих с территории ФРГ. Сенатор уверен, что, защищая «Северный поток — 2», Германия защищает, прежде всего, саму себя.

«Во-первых, немецкими фирмами вложены миллиарды долларов в этот проект. Во-вторых, „Северный поток — 2“ должен обеспечить Германии роль одного из важнейших газораспределительных центров в Европе.

В-третьих, Германия очень устала от нахраписто-наглого стиля администрации Трампа, который демонстрируют и сам Трамп, и госсекретарь Помпео, и бывший посол США в Берлине Гренелл», — пояснил Пушков.

Сенатор считает, что Германия не сдастся в борьбе за «Северный поток — 2», поскольку страна, претендующая на неформальное лидерство в Евросоюзе, не может дать задний ход и показать свою слабость. Немцам как никогда важно продемонстрировать характер.

Кроме того, в ноябре предстоят президентские выборы в США. В случае победы Джо Байдена его администрация, вероятно, иначе поставит вопрос об отношениях между Соединенными Штатами и их союзниками в Европе, включая Германию.

«Немцы прекрасно понимают, если сейчас они откажутся от этого проекта, то уже никогда его не вернут», — отметил сенатор.

По мнению Пушкова, при победе Байдена, который является сторонником атлантизма и захочет наладить отношения с Берлином, у Германии есть шансы сохранить «Северный поток — 2».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597117761

Метки: Новости

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