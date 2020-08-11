Пиррова победа – об итогах выборов в Белоруссии

Есть такое выражение, пришедшее из античности. Оно означает победу слишком дорогой ценой, запредельной. Царь древенегреческого Эпира по имени Пирр таким образом победил римлян, понеся при этом столь большие потери, что сказал: «Еще одна такая победа, и я останусь без армии».

А.Г. Лукашенко сохранил за собой президентский пост. Но это победа Пиррова. Почему, пояснил в комментарии газете «Метро».

Источник: «Метро» «Пиррова победа». Николай Стариков прокомментировал итоги выборов в Белоруссии Президент Белоруссии добился победы на выборах слишком большой ценой. Известный писатель, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» прокомментировал итоги выборов в Белоруссии и оценил ситуацию в стране. По его словам, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко добился победы на выборах слишком большой ценой и утратил доверие России. «Та форма поведения в предвыборный период (арест российских граждан, — прим. редакции), которую выбрал Александр Григорьевич, привела к ухудшения отношений с Россией. Свою тактическую задачу победы на выборах Лукашенко решил, но из-за его маневров доверие к нему политического истеблишмента и народа России оказалось подорвано. Я бы охарактеризовал его победу, как «пиррова». Лукашенко избрал тактику ухудшения отношений с Россией, и хотел таким способом избежать развития сценария «майдана» у себя. Как видим, эта позиция дала ему необходимый результат, но в итоге его победа все равно является «пирровой». «Вряд ли Лукашенко дождется поздравлений от президента США в теплом виде, но официальное признание итогов выборов со стороны Вашингтона, несомненно, последует. Лукашенко удалось избежать венесуэльского сценария, где непонятно кого назначают из-за рубежа главой государства», — отметил он. «Когда -то Сталин сказал универсальную формулу в общении с одним спортивным функционером, который сказал, что советские писатели какие-то не такие: то пьют, то мало пишут с его точки зрения. Сталин ответил на это, что других писателей у меня для вас нет. Точно также для России сегодня нет других пророссийских политиков. И это является серьезной проблемой. Лукашенко «выжигает» пророссийских политиков для того, чтобы остаться на этом поле в одиночестве», — добавил Стариков».

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Источник: https://nstarikov.ru/pirrova-pobeda-ob-itogah-vyborov-v-belorussii-117982