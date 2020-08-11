Отвага против бесстрашия: как русские не сдали бастион гуркхам

Мы вновь обращаемся к событиям Крымской войны 1853-1856 годов. Кажется, что мы знаем про нее все, но каждый раз всплывают интересные события и факты, которые в очередной раз показывают героизм русской армии и флота. Может, на бумаге по общим итогам мы и не преуспели в войне, но на поле боя русский солдат вновь оказался победителем.

«Все флаги в гости к нам»

Конечно, эту фразу надо было в те дни воспринимать негативно. Союзники бросили вызов нашей стране и привели с собой на войну всех, кого могли. Они заманили на войну Сардинское королевство, которое до конца войны не могло понять, зачем в ней участвует (Берсальеры на войне: зачем Сардинскому королевству Крым?). Франция привезла в Крым не только свои регулярные войска, но и колониальные – зуавов, которые формировались из жителей Северной Африки и французов-добровольцев. Англия всегда была готова подставить других для таскания каштанов из огня. Она взяла с собой индусов и гуркхов. О гуркхах мы сегодня вам и расскажем.

Легендарные и непобедимые

В 1815 году в армии Британской Ост-Индской компании появились новые солдаты – гуркхи. Гуркхами называли представителей народов тибетского и индийского происхождения, живших в предгорьях непальских Гималаев. Это невысокие крепкие горцы, которые отличались выносливостью и бесстрашием. Гуркхов все знали как воинов, придерживавшихся железной дисциплины, отличавшихся отвагой и верностью присяге. И повсеместно активно распространялся миф, что это непобедимые бойцы. Почти 200 лет они активно использовались англичанами практически во всех вооруженных конфликтах Великобритании. Эти солдаты никогда не расстаются со своими знаменитыми боевыми ножами кукри, которые стали их отличительным знаком. Время идет, но и поныне этих солдат можно встретить в армиях мира.

Считается, что гуркхи никогда никому не покорялись, а воевали они со всеми подряд. Есть поверье, что тот, кто их победит, – это богом посланный хозяин, которому и нужно служить. Естественно, с британцами, вооруженными пушками и ружьями, они не смогли справиться, и пошли к ним в услужение. Гуркхи стали костяком колониальных частей.

Интересный факт: в 1982 году началась война Англии с Аргентиной за Фолкленды. Гуркхи ещё даже не успели поучаствовать в боях, а образ «кровожадных горцев, презирающих смерть», панически подействовал на аргентинских призывников.

«Бесстрашные непальские воины» в Крыму

В 1854 году вместе со всем союзным воинством в Крым были доставлены и легендарные гуркхи. 17 июня началась самая мощная с начала осады бомбардировка Севастополя, а на следующий день был намечен штурм. Для главного удара был выбран третий бастион. Объединенные силы союзников под командованием французского генерала Гарнье бросились на штурм. В составе атакующих колонн было много зуавов и гуркхов.

В какой-то момент сложилось впечатление, что русские войска не выдержат. Был убит командир артиллерии, и противник стал прорываться в сторону Корабельной бухты. Положение спас генерал Степан Хрулев, командовавший второй оборонительной линией. Увидев, что солдаты готовы отступить, он во главе пятой роты Севского полка со словами: «Ребята, стой! Дивизия идет на помощь! Благодетели мои, в штыки за мной!» бросился на врага. Блеф удался на славу. Никакой дивизии не было, но к атаке присоединились и отступавшие с бастиона. Батареи были отбиты, прорыв ликвидирован. Русские солдаты просто не заметили легендарных гуркхов, видно, наших просто не успели проинформировать, что эти бойцы непобедимы.

Здесь надо отметить, что гуркхи сильны именно в ближнем бою. Они под ураганным огнем смогли добраться до бастионов и вступить в рукопашную схватку. Но их подвел боевой раскрас. Они выступали в ярких одеждах, и сами были очень смуглыми, так что русские приняли их за турок. Турки для русских никогда серьезным противником в рукопашном бою не считались, так что это, наоборот, значительно подняло боевой дух защитников Севастополя. Англичане такого расклада не ожидали. В кровавом бою был полностью вырезан колониальный отряд. Третий бастион благополучно выдержал все дни осады.

На эту победу откликнулась британская пресса, назвав победу русских «парадоксальной». Но нам-то хорошо известно, что большинство наших побед совсем не парадокс. Просто русский солдат может и умеет защищать свою Родину.

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Источник: https://nstarikov.ru/otvaga-protiv-besstrashija-kak-russkie-ne-sdali-bastion-gurkham-117876