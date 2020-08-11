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Новости Украины и Новороссии 11 августа 2020

17:21. 11 августа 2020 36 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В Киеве предложили создать единое государство Украины и Белоруссии

В Киеве предложили создать единое государство Украины и Белоруссии | Русская весна

Экс-нардеп от партии «Батькивщина» Игорь Луценко предложил создать единое государство на территории Украины и Белоруссии.

«Как вы относитесь к идее единого государства на территории Украины и Беларуси?» — задаёт провокационный вопрос на своей странице в соцсети экс-нардеп, успевший отметиться в рядах карателей «Азова».

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В Киеве предложили создать единое государство Украины и Белоруссии | Русская весна

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У Зе решили бороться с бабушками


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Крымские татары жёстко поставили Зеленского на место и назвали его заявления бредом

Крымские татары жёстко поставили Зеленского на место и назвали его заявления бредом | Русская весна

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров поставил Зеленского на место, рассказав, чей Крым, и что украинскому президенту надо знать о крымских татарах.

Ранее Зеленский заявил о намерении вернуть Крым в состав Украины. В этом заявлении нет ничего нового. О возвращении Крыма говорил Порошенко, теперь Зеленский. Крайне нелепо, конечно, но украинские власти предпочитают позориться снова и снова.

Правда, Зеленский пошел дальше и заявил о намерении закрепить статус коренных народов страны законодательно. В числе других народов он назвал и крымских татар. На это Умеров посоветовал Зеленскому не определять статус народа, который не проживает в «незалежной» массово.

«Определять статус народа, который массово не проживает на территории Украины, — полнейший бред. Хочу напомнить Зеленскому, что 99% крымско-татарского народа проживает в России, и статус народа определен с первого года возвращения», — заявил он, отметив, что крымские татары являются коренным народом России и ни в каких украинских статусах не нуждаются.

Умеров также дал Зеленскому совет: если он хочет наладить отношения с крымскими татарами, то ему стоит признать Крым российским. Что ж, совет весьма разумный. Так Зеленский смог бы вычеркнуть невыполнимый план из списка, перестать позориться на эту тему и вообще закрыть этот вопрос. Учитывая, что закрыли его уже все, кроме него.

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Людмила Корсунова, для «Русской Весны»

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Метки: важное, компиляция

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