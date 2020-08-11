КАТАСОНОВ. Переходу к цифровым валютам дан старт.
Понятие цифровых денег. События полувековой давности, когда бреттон-вудс начал трещать по швам. в январе 1972 года оказалось полной неожиданностью, долларовый стандарт был непредсказуем. Некоторая параллель. За кулисой идет титаническая борьба, до нас доходят крупицы. Ямайская валютная система трещит по швам. ФРС - главный ее институт. Цифровой доллар как выход из тупика?
Источник: https://youtu.be/3yXD8LPSG-g
“Спасайте сбережения…” Было бы чего спасать…
Рано или Поздно Вы все На цифру перейдете!!! ….И здесь без Вариантов….
Вот опять Пустое…Катасонов Декларирует, но Ничего не меняет….
Стандарт Гнилых… тявкать,прогибаться, и ничего не МЕНЯТЬ.)))))