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КАТАСОНОВ. Переходу к цифровым валютам дан старт.

17:30. 11 августа 2020 388 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Понятие цифровых денег. События полувековой давности, когда бреттон-вудс начал трещать по швам. в январе 1972 года оказалось полной неожиданностью, долларовый стандарт был непредсказуем. Некоторая параллель. За кулисой идет титаническая борьба, до нас доходят крупицы. Ямайская валютная система трещит по швам. ФРС - главный ее институт. Цифровой доллар как выход из тупика?

Источник: https://youtu.be/3yXD8LPSG-g

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