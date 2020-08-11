ФСБ предотвратила теракт в Башкирии (ВИДЕО)

В Башкирии сотрудниками ФСБ России предотвращён теракт, задержан злоумышленник, который планировал поджечь здание администрации города Нефтекамска.

«Сотрудниками Управления ФСБ РФ по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя г. Нефтекамска совершить террористический акта путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства.

Эту акцию мужчина планировал для дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя. Параллельно он открыто вел агитацию в интернете.

Подозреваемого задержали на этапе подготовки к преступлению. В его отношении возбуждены уголовные дела по статьям „Теракт” и „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности”.

У задержанного изъяты технические средства, содержащие информацию о подготовке к террористическому акту, а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецслужба также обнародовала оперативное видео, снятое в момент задержания преступника.

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