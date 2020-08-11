Без Тихановской, Козни Помпео, Ракетная Хохлома // Галопом по Европам #273

В расположении Кантемировской танковой дивизии, под Наро-Фоминском, произошло массовое побоище между русскими и дагестанцами, один из очевидцев снял ВИДЕО на мобильный телефон и выложил в интернет. Драка произошла еще в начале июля, а запись попала в Сеть...
Получил сообщение: "Работаю в японской компании. На неделе посол Японии вызвал всех глав представительств японских компаний в Москве (а у них очень всё плотно с властью, в посольстве знают каждого работающего здесь джапа-экспата в лицо!, туристы не в счёт...
«Я знаю несколько НИИ, которые вывозят изобретения за границу, потому что им нужно платить зарплату и оплачивать исследования», – говорит в интервью газете ВЗГЛЯД доцент кафедры предпринимательского права Высшей школы экономики Светлана Кокина. Она ...
Фотографии просочились в Интернет, полученные на прошлой неделе с помощью зонда Кассиопея о так называемой темной стороне Луны, они возбудили острую полемику как среди астрономов так и у приверженцев теории заговора. Фотографии показывают структуры в ...
Огромное число людей так и проживает век, не узнав себя. Мы ведь имеем лишь те или иные представления и фантазии о самих себе — в зависимости от наших тщеславия, гордыни, обид, амбиций. А истина, сколь горьким нам это ни покажется, такова, что мы «несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги».
Мда,Рогозин…Если в башне по*бень – что *бень, что не *бень.