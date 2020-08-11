А. П. Девятов. О китайской экспансии
17:19. 11 августа 2020 19 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ретроспективный взгляд военного на предыдущие мировые войны и анализ нынешней гибридной Третьей мировой.
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Сегодня, в век общества изобилия, большинство людей страдают не от избытка, а от недостатка требований. Общество потребления — это общество с пониженными требованиями, которое лишает людей напряжения.