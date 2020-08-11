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А. П. Девятов. О китайской экспансии

17:19. 11 августа 2020 19 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Ретроспективный взгляд военного на предыдущие мировые войны и анализ нынешней гибридной Третьей мировой.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5157682.html

Метки: будущее, война, гибридная, Горбачёв, девятов, Запад, Китай, оружие, политика, Россия, советский, США

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