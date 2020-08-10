В.Л. Авагян: Каддафи убили за это

- Это, безусловно, так. Экономика, как наука, начинается с утверждения взаимосвязи человека и окружающей среды. Человек не может выжить без земли, воды, воздуха, топлива, руд и т.п. Кто скажет иное – тому плюйте в лицо. Значит, главный вопрос экономики – это не обработка земли (и всего, что в ней находится), а вопрос удержания этой земли, её защиты от конфискации. Что описывает экономист, если он не мракобес и не сумасшедший? В первую очередь – необходимость дать человеку – ресурсы. Получивший ресурсы человек сам себя кормит, содержит. Не получивший доступа к ресурсам человек умирает. Это – истина в последней инстанции. Следовательно, главный вопрос – в чьих руках природные ресурсы, кто их захватил? Если они не в наших руках – то нам не жить. 90-е годы это наглядно показали, мне кажется, всем, у кого есть мозги.

Вначале великодержавие – и только потом справедливость – убежден академик ЕврАПИ Вазген Липаритович Авагян, наш постоянный эксперт в области экономики . Все попытки выстроить справедливость в обход великодержавия, все эти наивные представления о построении справедливого общества в маленькой стране, для отдельно взятого немногочисленного народа – суть есть, по мнению известного экономиста, антинаучное мракобесие. Об этом мы и говорим в очередном цикле наших просветительских бесед…



- А у кого нет мозгов

- Тот и сегодня продолжает дешевую демагогию про вред санкций, иностранных инвесторов, без которых нам не жить, открытости мировому рынку, и т.п. Человек, получивший ресурсы, может содержать себя сам. Человек, отлученный от ресурсов – умрет. Поняв это, переходим ко второму вопросу экономики: необходимости оптимизации обмена между обработчиками ресурсов.

В самой примитивной схеме все крестьяне, все обрабатывают участки земли, и все производят одно и то же. С усложнением экономики выделяются из крестьянской массы кузнецы, гончары, священники, лекари, артисты и т.п. Важно понимать, что они не отрываются от ресурсов, а просто опосредованно пользуются ресурсами.



Обмен между разными обработчиками разных ресурсов не должен подменять главного вопроса: кому ресурсы принадлежат, кто их распределяет! Потому что если сила, распределяющая ресурсы, захочет нас убить – то убьёт. Поэтому важно, чтобы ресурсы не распределяла чужая, враждебная, ненавидящая нас сила. Или просто чужая – которая желает облагодетельствовать своих за счет нас…

- Вы как-то сравнивали долларовую систему США с продразверсткой эпохи военного коммунизма, а американские авианосные флоты называли «продотрядами»…

- Почерк агрессивного сионизма един в троцкизме 1918 года и глобализме 1999 года. Хозяином хлеба является не тот, кто его вырастил, а человек с ружьём. Этот человек отбирает себе весь выращенный хлеб, а потом решает: оставить ли чего из милости, или вообще ничего не оставлять хлеборобу?



Возникают ситуации, что хлебороб, давший рекордный урожай, в итоге остаётся без единого зёрнышка. За счет механизма перераспределения – что у троцкистов, что у Ваал-стрит – обработчик ресурсов может остаться ни с чем, а тот, кто вообще ничего не делал – получить все блага. Поэтому ФРС США это современный, модернизированный вариант «продразвёрстки». Они гребут не только хлеб, но и всё прочее…

- Вы просто не любите американцев…

- Ничего подобного! Мы все в бывшем СССР очень любим американцев, смотрим их фильмы, читаем их книги… Посмотрите как мы одеты – мы же все «ковбои Мальборо»… Дело тут вовсе не в какой-то мифической нелюбви. Мы просто хотим, чтобы сделанное нами обслуживало нас, а получается, что сделанное нами – уходит на сторону…

- Как это получается?

- Политика Центробанка и финансовая политика с 1991 года (да, честно говоря, и раньше) таковы, что распределением ресурсов и ресурсопользованием в РФ занимается ФРС США. Рублевый кредит недоступен, а любой ценный ресурс можно приобрести за иностранные бумажки, которые их производителю ничего не стоят.



В итоге, отчаявшись работать с рублевыми кредитами, российские компании увязли в иностранных долгах. С 2010 по 2013 год российские предприятия нарастили свой долг перед долларовыми кредиторами с 467 до 728 миллиардов. Каждый кредит – процентный, то есть взяв кредит, ты обязуешься работать на того, кто тебе его дал. Плоды твоего труда уходят не тебе, а тому, кто напечатал и дал тебе ничего ему не стоившую бумажку.

- Это и есть продразвёрстка?

- Это и есть продразвёрстка, когда рыбак, чтобы получить удочку, сперва обязан подписать условие о сдаче всего улова владельцу удочки! Почему наши нашли кредит за рубежом? Потому что рублевые кредиты неподъемны. А почему иностранная валюта обладает приобретательной способностью наравне с рублём?



Потому что система антинациональна. Власть – это те, кто могут получать реальные блага за свои условные знаки. Если твоя подпись стоит денег, то ты власть. Это же и детям понятно! И студентам, несущим взятки за экзамен! Если иностранная валюта имеет приобретательную способность наравне с рублём – значит, иностранная власть имеет власть в России…

- И потому обретение суверенитета – главная задача, более важная, чем построение справедливого общества?

- Безусловно, в списке приоритетов национальный суверенитет важнее всего. Без него и говорить не о чем: за тебя всё решат другие, чего с тобой тогда вопросы обсуждать? Какая разница, что ты считаешь справедливым, а что нет?! Ты же – никто!

Есть великодержавие – может быть справедливость. Может и не быть. Но если нет великодержавия – справедливости не будет. И тут уже без вариантов. Это нужно зарубить себе на носу всем коммунистам-ленинцам, занимавшимся «антиимперской» национальной политикой, и вскормившим дичайшие племенные нацизмы. Те самые, которые оборачиваются всякий раз беспомощным капитулянтством перед монстром транснациональных корпораций.

Чаще всего строители «малого национального государства» выстраивают концлагерь для своего народа, в котором людей давят прессом долларового всемогущества. А те, кто пробуют бросить вызов глобализаторской продразвёрстке – гибнут или выбрасываются за борт политической жизни.

Такова трагедия Демирчяна[1] в Армении, такова трагедия Каддафи в Ливии, и такова трагикомедия «греческого мачо» Лёши Ципраса. Демирчяна и Каддафи убили за то, что они действительно строили благо своих народов, а не китайскую стену от России.

Лёшу Ципраса просто вышвырнули за шкварник, когда он выиграл сперва выборы, а потом референдум. Сказали – знаешь, дружок, плевать мы хотели на волеизъявление ТВОЕГО народа.

Твой народ в долговой яме у господ Ротшильдов и Рокфеллеров, а значит – он не имеет права голоса…

- Но сейчас Ципрас вернулся…

- Вот и посмотрим, с чем…

- Правда ли, что золотой динар Каддафи реально угрожал поддельным экономикам ФРС США, их доильным установкам во всем мире и мог дать власть обратно в руки людям?

- Что такое Ливия при Каддафи? Электричество он сделала бесплатным для всех своих сограждан. Банки в Ливии кредитовали её граждан на государственных условиях, без ростовщического процента. Каддафи заявил, что его родители не получат дом, до тех пор, пока у всех в Ливии не будет дома.



И вот уже Каддафи убит, а его жена и мать все еще живут в палатках! Все молодожены в Ливии получали на свадьбу 60,000 динаров (т.е. 50 000, если пересчитать в долларах США). Это чтобы они могли купить себе квартиру и начать жить полноценной семейной жизнью.

За каждого ребенка семья получала единовременно «материнский капитал» – эквивалентный сумме в 5 тыс. долларов США. При этом бензин у Каддафи стоил 14 центов (0,14 доллара США) литр, а 40 буханок хлеба продавались по цене 15 центов! При этом ливийского покупателя правительство субсидировало при покупке автомобиля – выплачивая половину цены машины.

Нужно ли говорить, что в Ливии, как и в СССР, были бесплатными образование и медицина? До Каддафи только 25% ливийцев были грамотными. При нем этот показатель перевалил за 83%. При этом 25% ливийцев получили университетский диплом, причем не как у нас – липовых частных университетов, а нормальных, государственных.

Ливийцы, изъявившие желание стать фермерами, бесплатно получали от государства хорошие земли, дом, оборудование, семена и скот. Фермерам – все давалось бесплатно для их старта. Для того, чтобы обеспечить этих желающих землёй, Каддафи осуществил в пустыне крупнейший в мире ирригационный проект, (т.н. «Великая рукотворная река») и превратил в пашни пески мертвой ливийской пустыни.

Но и тогда не все ливийцы бросились фермерствовать, и понятно почему: если ливиец не мог найти себе работу после окончания учебного заведения, то Каддафи платил ему (безработному!) средняя зарплату в его отрасли (в зависимости от профессии), и до тех пор, пока работа всё же не будет предложена службой трудообеспечения.



Если ливиец не мог найти образования или медицинского учреждения, которые ему нужны, внутри Ливии, правительство финансировало ему выезд за границу. Там оплачивались его расходы на образование/учение плюс к тому Каддафи платил ему командировочные, по 2 доллара США в сутки. При этом Ливия не имела никакого внешнего долга а её золотвалютные резервы составляли сумму $150 млрд. Сейчас они банально украдены у Ливии.

Часть денег от продаж ливийской нефти, зачислялась на именные банковские счета всех ливийских граждан. Вот такая была эта Ливия – пока её не сравняли с землёй. Мы многое могли бы взять из её опыта в Евразийский Союз, за исключением одного, очень важного: его игры между двумя великими державами, очень похожей на двурушничество.

Так играли между СССР и США Ливия и Сирия, так играла Югославия, пытаясь поиметь прибыль с обоих центров силы. И чем такое двурушничество закончилось?

Конечно, военное вмешательство Запада в Ливии стремилось подавить золотое обращение, разоблачающее фальшивую сущность мировых денег. Но зачем обсуждать хорошо это или плохо – если это возможно?

Всякие попытки построить справедливое и полноценное общество на малом клочке земли, без интеграции с той или иной великой державой – заведомо обречены. Каддафи убили за что?

- За что?

- Да уж конечно не за его социальные программы и не за его заботу о людях! Каддафи убили за попытку малой и слабой страны строить нечто, отличное от планов Ваал-стрита. Социализм не может победить в Болгарии или Армении, он не может восторжествовать в Бутане или Эквадоре. Дело в том, что современный людоедский капитализм создал «службу собственной безопасности» всемирного масштаба. И только аналогичная по силам структура может противостоять людоедскому капитализму.

- Поэтому и важна Россия?

- Я не знаю, будет ли социальная справедливость в России, и сами видите, как мало оптимизма оставляет нам жизнь в этом вопросе. Но я хорошо знаю другое: социальной справедливости НЕ БУДЕТ БЕЗ РОССИИ, и это факт окончательный, броневой. Понимаете? С Россией может быть, а может и не быть. А без России – гарантированно не будет. Будет всемирный «военный коммунизм» неотроцкизма, будут шарахаться по миру продотряды с портативными ядерными бомбами в арсенале, и отбирать у трудовых народов то, что посчитают «излишками»…

- Когда и какое слово скажет Россия?

- Это зависит от нас…

[1] 27 октября 1999 года во время террористического акта в здании парламента Армении были убиты Карен Демирчян (председатель парламента Армении), Вазген Саркисян (премьер-министр Армении) и вообще вся верхушка пророссийски настроенной элиты Армении. Страну столкнули с пути построения справедливого общества, на который она встала…



Анна Курганова, ведущая рубрики.

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