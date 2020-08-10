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Управление овцами из Чехии, Польши и Британии

12:53. 10 августа 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

"Кто это сделал?"(с)

Лукашенко обвинил в организации ночных протестов в Минске силы, действовавшие с территории Польши, Чехии и Британии, которые по его словам, управляли "оппозиционными овцами" с целью испортить праздник выборов в Белоруссии.

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели – они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять" (с) Лукашенко


С такими заявлениями, с западной частью многовекторной политики Лукашенко могут быть серьезные проблемы.
Свое же отношение к тем, кто вышел ночью на митинги протеста, Лукашенко выразил достаточно ясно.

PS. Из прочего:

1. Кадыров поздравил Лукашенко с победой. Также Лукашенко поздравил Медведчук.
2. По данным МВД Белоруссии, по всей стране за ночь задержано более 3000 человек, погибших по официальным данным не было. В ходе беспорядков различные травмы получили 39 сотрудников милиции и ОМОНа.
3. В ходе ночных протестов в Минске был задержан военкор Семен Пегов. Пока что непонятно, за что именно его задержали и где он сидит. Также в Белоруссию на 5 лет запрещен въезд задержанным вчера журналистам "Дождя".
4. Оппозиция не признает итоги выборов и призывает к экономической забастовке (призывы уже пошли по соц.сетям) против опубликованных ЦИК Белоруссии результатов, которые в штабе Тихановской уже объявили нелегитимными.
5. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании выборов в Белоруссии. Законопроект инициирован партией Порошенко.
6. Польша собирает чрезвычайный саммит Евросоюза по поводу легитимности выборов в Белоруссии. Скорее всего будут добиваться непризнания выборов.

Заглавная фотка обречена на меметичность.
В 2006-м сеть порвала фотка забега омоновца за каким-то мужиком, породившая тысячи мемов.



Вот эта видимо станет главным мемом применительно к выборам 2020.

Никто не сможет испортить праздник.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6084942.html

Метки: белоруссия, Британия, выборы, ес, лукашенко, польша, Россия, Украина, чехия

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