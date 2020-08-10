Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 августа 2020

Уже несколько дней в Бейруте проходят бунты. Участились случаи мародерства. Люди не верят властям, обвиняют их в тяжёлом экономическом состоянии страны и недавнем жутком взрыве. Вопрос о том, кто виноват, пока остается открытым, но нельзя исключать, что имело место иностранное вмешательство. Как правило, цветные революции начинаются с искры, а тут произошел взрыв. Чем же Ливан мог так не угодить?

Примечательно, что в прошлом году Штаты приостановили выделение Бейруту финансовой поддержки в 105 млн долларов на безопасность. Конкретные причины такого решения Трампа указаны не были.

А мы помним, как неравнодушны американские президенты к Ближнему Востоку. США спонсировали террористов в Сирии, но Россия навела в этой стране порядок, причем по просьбе президента САР Башара Асада.

В Иране и вовсе ненавидят американцев и ни в чём не идут им навстречу. Израиль — вечный прикормыш США, но идти на Палестину всеми силами не решился, хотя американцы были бы рады такому развитию событий.

И тут Ливан — такой маленький, но зато с выходом к Средиземному морю. Нищета, экономика в плачевном состоянии, почти все, что поставляется через страну, приходит в единственный крупный порт в Бейруте. Ударить по нему — страна будет фактически повержена, и можно будет устанавливать там свои порядки.

Подумаешь, около 200 убитых, более 6000 раненых — для американцев цель всегда оправдывает средства. А теперь в посольстве США заявили о том, что поддерживают протесты в Бейруте — тоже показательный звоночек, не так ли?

«Народ Ливана слишком долго страдал и заслуживает лидеров, которые станут прислушиваться к нему и в ответ на запросы населения менять курс», — сделали дипломаты весьма недипломатическое заявление.

Причем даже провокаторов особо выделять не надо — народ и так на пределе. Нужно было только зажечь спичку, и это было сделано. Это усугубило уже имевшиеся протестные настроения — падение экономики, обвал валюты, все сбережения людей обнуляются.

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«Три дня мы расчищали завалы, вывозили обломки и зализывали раны. Теперь пришло время дать волю нашему негодованию и наказать их», — заявил активист Фарес Халаби.

«Сегодняшняя демонстрация — первая после взрыва, во время которого мог погибнуть любой из нас. Теперь, когда нам больше нечего терять, это является самым серьезным предупреждением для всех. Сегодня все должны выйти на улицы, все», — считает другая активистка, Хайят Назер.

Дошло до того, что на ливанском телеканале LBC заявили о нежелании транслировать обещания политиков. Сказать, что ситуация в Ливане накалилась — не сказать ничего. На сегодняшний день понятно одно — ничего хорошего там пока не предвидится.

Если же все это и правда дело рук США, то ливанцам можно будет только посочувствовать.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»