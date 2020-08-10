Саша Корпанюк: Национальная идея Порошенко-Гройсмана. Голодомор???

Какая-то грубая комедия происходит. Нарушает акварель демократии в Украине.

Два винницких казака, бандеровцы по происхождению, Порошенко-Гройсман опять прутся к власти! Эти два брата-акробата несут в народные массы свой обычный бред, - вы голосуйте братья за нас, а мы вас за это дальше грабить будем. Правда только тех, кто останется в живых. Будем вас вести в демократию, ЕС и НАТО. Бодро выглядят, и базар ведут так, как будто не они виноваты в дне теперешнем. Как с луны сегодня свалились.

И воодушевленно так лясы точат, не выберете наших гусей в местные советы, вещают, опять будет голодомор-33, геноцид, русская речь, православная вера, коммуняки. Ну и прочие страшилки, под вывесками которых ШЕСТЬ лет этот кагал уничтожал страну и население!!!

И за этой бестолковщиной довольно явственно видна нехитрая политическая платформа, на которой, хоть и шатко, но весьма упорно, стоят эти оба-цвей товарища.

Объединение Украины под флагом борьбы с голодомором — геноцидом прошлого века —единственная национальная идея и политика этих обезжиренных предводителей своих лондонских детей. Европейская стратегия и солидарность. Больше предложить украинскому народу этими баблорубами нечего! Только стенания за голодомор-33, «последнее прощай», язык, армия, вера. Ума нет, считай калека. Вообще-то, пардон, какой-никакой ум у этих торговых граждан присутствует, но только насчёт украсть и обмануть.

Знания из области истории и экономики, почерпнутые в трудах на базаре и в пищевом тресте, теснятся в их украинских головках в хаотическом беспорядке. Галдят как скаженные.

Но чего цифры зря приводить и себя подвергать опасности. Для начала прослушайте политический доклад. О разном. Вот.

Национальная идея Швейцарии — это идея союза свободных людей. Решения всегда принимались посредством референдумов, все решал народ. Это пример национальной идеи, которая не строится на языке или этносе.

США имеет самую четкую национальную идею. Идеалом здесь является self-made man — "человек, сделавший себя сам".

"Москва — третий Рим" — такая национальная идея сформировалась в России еще в 16-м веке вследствие падения Византии. Она означала, что Москва — не только империя, но и хранитель православия.

А национальная идея Украины???? ГОЛОДОМОР! И всё!

Эта национальная идея имени Порошенко-Гройсмана заводит и возбуждает всё общество в целом, все его слои, и апеллирует к грубым чувствам. Коммуняку на гиляку, чемодан-вокзал-клубника в Польше или Москва, тех на ножи, этих за колючку, расстрелять из атомной бомбы и многое другое....

Но вообще-то, в мире твердой и однозначной формулы «национальная идея» не существует. Особенно в многонациональной, этнически разнообразной Украине, где в каждом селе, городе и области свой язык, свои наречия и говор. И ещё по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывается около 37 тысяч религиозных организаций.

Кроме того, в качестве основных примеров для создания национальной идеи должны выступать позитивные, эмоционально положительные примеры, а не опыт исторических поражений или кризисов.

Тут надо извиниться, дорогие читатели, за то что задерживаю вас на таких нижеперечисленных пустяках, на незначительных фактах, не стоящих, может быть, вашего просвещенного внимания, устремленного в другие демократические дела.

Но! Национальная идея должна отвечать духовным и материальным интересам ВСЕГО украинского народа, направлена на будущее и его реалии.

А какие реалии имеем сейчас и что имели в голодном 1933 году? Кто виноват и кого повесить? Голова просто пухнет от воплей активистов голодомора..

Извольте предложить целебные свойства статистики. Тогда и теперь. Не отнеситесь ханжески, просто намотайте на ус.

Итак. По состоянию на 1 августа 2019 в Украине насчитывается 3, 724 млн. голов крупного рогатого скота , из них 1, 917 млн. — молочное поголовье. Это то время, когда Порошенко-Гройсман своих деток в Лондоне обучали искусству капитализма.

И далее... На то же число 2019 года. Поголовье свиней 6,25 млн голов, овец и коз – 1,45 млн голов.

Ну и... Годы голодомора -33... Украина. Население 29 018 187 человек.

Поголовье крупного рогатого скота:

1932 год -5,1 млн; 1933 г .-4,44 млн; 1934 г.-5,37 млн; 1935 г.- 7,7 млн.;

Свиней:

1932 г.- 2,6 млн; 1933 г.-2,089 млн; 1934 г .- 4,236 млн; 1935 г.-7,1 млн;

Овец и коз:

1932 г-2,1 млн; 1933 г-2,1 млн;1934 г-2,19 млн; 1935 г-3,6 млн.

И кто сволочь? Далее пройдемся по Порошенко-Гройсману и запишем на ум показания о том, как они руководили Украиной!

Вы знаете сегодняшние цифры добычи угля, полезных ископаемых, количество рабочих на предприятиях, данные о выплавке чугуна, стали, и прочие штучки?

Нет. То и не будем засорять наш доклад. А вот обличим каленым пером то голодоморное безобразие, из-за которого в 1934 году проклятый СССР приняли в Лигу наций, ООН по-теперешнему.

Украина! Пару цифр.

Валовая продукция металлообрабатывающей промышленности (в млрд. руб; в ценах 1926/27 г.) .

1932 г- 1,76; 1935 г- 3,28.

Численность рабочих крупной промышленности :

1932 г.- 1 252 тыс. ч., 1935 г- 1 398 тыс. ч.

Добыча!!!!

Уголь в млн. тонн - 1932 г - 1 252, 1935 г. - 1398.

Железная руда в тыс. тонн - 1932 г- 1 252; 1935 г.- 1 398 т. т.

Марганцевая руда в тыс. тонн — 1932 г-443; 1935 г - 1037.;

Чугун в тыс. тонн 1932г- 3 911; 1935г -7 624;

Сталь в тыс. тонн 1932 г-3 128; 1935 г -6 069.

И про самое главное! Ворюги Порошенко-Гройсман! И их хлопотливая деятельность на свой глубокий карман. План «ОСТ» Адольфа помните? Ну там уничтожение всей промышленности Украины, славяне в школах должны научится только писать и считать, никакой медицины и прочие радости .

И вот, профессор слушайте сюда. В 2018 году Министерство образования сообщало, что в Украине работают 16 566 школ. А перед началом 2019 учебного года в Украине закрылось ещё 120 школ.

И вспомним голодоморные годы....

Число школ в 1932 году -21,6 тыс; в 1935 году -21,8 тыс. В них учащихся в 1932 году -4,5 млн; в 1935 г. —5, 57. млн.

А теперь медицина! Это когда главными по национальной идее на свой карман работали Порошенко-Гройсман!

В 2018 году в Украине было 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс. В 2018 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.

И 1933-голодомор, геноцид....

"Всего в 1932 году на здравоохранение в УССР было потрачено 378,5 млн руб., а в 1933 году — 486,1 млн рублей. В 1933 году должны были быть построены: 88 больниц на 4152 койки, 6 поликлиник, 9 амбулаторий, 7 дезстанций, 17 санитарных станций.

По плану 1934 года на всей Украине предполагалось развернуть 6362 временных медико-санитарных пункта, 81 200 санитарных постов в полевых бригадах, выдать им 240 000 индивидуальных пакетов (по три на пост), организовать 26 000 аптечек (по одной на три поста), направить в поля 1080 врачей и 3000 среднего медперсонала. И, кроме прочего, развернуть 590 дезкамер — построить 679 дезинсекторов, 2303 душевых установки."

Голод-33 признан во всём мире! А голодомор устроенный Порошенко-Гройсманом? Сейчас в Украине проживает не более 25 миллионов человек, если считать по потреблению хлеба и электричества, из них 11,5 миллионов пенсионеров.

За голодомор расстреляны поляк С.Косиор, Мендель сами понимаете Хатаевич , Влас Чубарь украинец, Павел Постышев русский, Николай Демченко украинец, украинец Панас Любченко застрелился.... И кучу других гавриков шлепнули. Причастных к голоду-33. Даже Сталину, Молотову, Кагановичу расстрел присудили, в 2010 году.

Повторимся. Статистика знает всё! Кроме количества денег упёртых у народа славными украинцами Порошенко-Гройсманом. А воровать они могут только когда у власти! Без власти им карачун. У них, может быть, сердце кипит от огорчения за то, что им у корыта места нет. Поэтому... Надо вернуть смертную казнь. Или хотя бы каторгу. За геноцид и голодомор.