Самые благие пожелания К. Бабкина. Только… найдите ошибку

Пришло время отойти от устаревших подходов и догм. Нужен новый взгляд на вещи. Россия готова ожить.

Эта претензия, впрочем, относится не только к власти, к правительству. Многие люди также не видят чёткого рецепта оздоровления страны. При этом чувство того, что этот рецепт существует, и ожидание того, что этот рецепт будет предъявлен и реализован, разлиты в обществе довольно широко.

Правительство временами использует патриотическую риторику, проводит некоторые направленные на усиление страны решения, однако в области экономики, образования, культуры проводится политика, не рассматривающая Россию как самодостаточный организм. В целом в действиях правительства не просматривается ясного взгляда, стратегии развития страны. То ведём себя самостоятельно, то пытаемся встроиться в чужие и чуждые нам представления о миропорядке.

Несмотря на наличие у России всех объективных условий для движения вперёд, страна отстаёт в темпах развития . Неравенство людей в доходах и в доступе к различным благам велико и увеличивается, накапливаются иные социальные проблемы.

Существует сокровище. Волшебная палочка. Чудодейственный рецепт. И этот рецепт известен. Применение его обеспечит стране длительный период бурного развития. В разных направлениях.

Молчать и скрывать этот рецепт мы не можем. Это было бы преступлением. Наша задача путём просветительской работы и с помощью ненасильственных методов борьбы сделать этот рецепт известным, общепризнанным и желанным для миллионов людей и добиться его реализации. Это – наш Новый курс!

РОССИЯ – НЕ ПРИДАТОК, А ЛОКАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Есть разные теории, разные модели для объяснения нашего бесконечно сложного и постоянно изменяющегося мира. Одни теории объясняют мир через столкновение интересов отдельных личностей, другие смотрят на общество через призму классовой борьбы. Есть религиозные подходы.

Вопрос состоит в том, какая из теорий в данный исторический период покажет свою продуктивность, поможет заглянуть в будущее и организовать людей для созидания и для построения более гармоничного общества.

Нас всех впечатляет огромная скорость распространения информации, лёгкость перемещения миллионов людей и развитие мировой торговли. Мир, однако, далёк от того, чтобы попасть под власть одной державы или некоего наднационального, явного или скрытого, правительства. Конкуренция между народами, между государствами и региональными союзами будет идти ещё очень долго.

Теория мира как совокупности, арены взаимодействия локальных цивилизаций разработана. Большой вклад в её формирование внесли, в частности, Освальд Шпенглер, Николай Данилевский и Иван Солоневич.

Ранее существовали Египетская, Минойская, Античная цивилизации. Сейчас существуют несколько основных цивилизаций: Западно-Европейская (с тенденцией обособления Американской), Индийская и Китайская. Также ранее существовала цивилизация ацтеков, инков и майя, которая была с помощью силы разрушена Европейской цивилизацией.

Многие неприятности у нас случаются из-за того, что Россия не нашла себя и не поверила в себя. Простая идея о том, что Россия не часть и не придаток чего-то, а отдельная, самостоятельная цивилизация, даёт ответы на многие вопросы.

Региональная цивилизация определяется как большая социокультурная общность, которая существует длительное время, имеет относительно устойчивые пространственные границы, вырабатывает специфические формы экономической, социально-политической и духовной жизни и осуществляет свой, индивидуальный путь исторического развития. Благодаря творческой энергии и усилиям наших предков Россия подпадает под это определение.

Попытка пристроиться к другой цивилизации ведёт к дроблению и ослаблению, к потере ориентиров и деградации. Другие цивилизации не способны нас впитать.

История показывает, что Россия становится сильной, когда осознаёт свою ценность. Такие идеи, как Москва – Третий Рим, СССР как супердержава и идеологический лидер привели к грандиозным достижениям. И наоборот, попытки воспринимать Россию не тем, что она есть, приводят к отрыву элит от народа, к расколу, к экономическим и политическим провалам.

Мир сложен и постоянно изменяется.

Цивилизации взаимодействуют, взаимообогащаются, конкурируют друг с другом.

Борются за расширение своего влияния в разных сферах. Приверженцы глобализма отрицают ценность региональных культур и цивилизаций и работают на ослабление всех.

Наша задача – укреплять и развивать нашу цивилизацию.

Борьба идёт в разных пространствах – в гуманитарной сфере, в области экономики, в военных вопросах.

Так, агенты иных цивилизаций и глобалисты стараются показать нашу страну как традиционно отсталую, а историю России как череду трагедий и кровавых драм.

История России прекрасна и уникальна. Мы должны противостоять попыткам вымарать целые её куски.

Репрессии 30-х, опричнина, крепостное право, иные факты и события выглядят трагично с высоты современного времени.

Они в такой же мере, как и другие вещи, являются частью нашего коллективного наследия. Мы не можем просто отречься от них и предать их забвению, не можем и концентрироваться только на них при изучении и оценке прошедших времён.

Мы должны обратиться к ним лицом, признать их, попытаться понять во всех мотивах и проявлениях, а затем интегрировать в нашу целостность. Попросту умыть руки равносильно отрицанию чего-то в себе, в нашей эволюции и нашем развитии как цивилизации – это, по сути, разновидность членовредительства. Нельзя позволять себе исходить в своих суждениях о прошлом из современных критериев. Если мы станем так делать, все наше прошлое будет выглядеть легковесным. Тогда в качестве основы для наших иерархий ценностей у нас останется только настоящее. Мало кто из нас стал бы превозносить настоящее как некий окончательный идеал.

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ, А НЕ САМОИЗОЛЯЦИЯ

Экономика в современном мире лежит в основе всего. Она даёт государству мощь, а людям – достаток и востребованность. Оживить экономику России – самая важная задача.

Некоторые страны могут жить за счёт торговли, какие-то за счёт банковского сектора или сферы услуг. Некоторые народы до сих пор живут натуральным хозяйством. Экономика России как самостоятельной цивилизации должна иметь комплексное развитие. Она должна стремиться к самодостаточности, но не к самоизоляции. Стержнем экономики должно быть производство несырьевых товаров, стержнем экономической политики – создание условий для несырьевого производства.

Нужна Разумная промышленная политика.

Добиться реализации Разумной промышленной политики – самое важное. Именно развитие несырьевого производства даст возможность нарастить пирог общественных благ, откроет тысячи дорог для молодых людей, даст возможность проявлять таланты как в технической, так и в гуманитарной сферах. Развитие промышленности и сельского хозяйства даст толчок развитию торговли, банковского сектора, транспорта и прочих сфер экономики. В казну обильно хлынут новые поступления, обеспечивая расцвет здравоохранения и образования, повышение пенсий и социальных гарантий. Начнется стабильный рост реальных доходов граждан, зарплат.

Для оживления производства, для того, чтобы им стало выгодно заниматься в России, надо сделать много вещей. Однако в основе – три составляющих, реализации которых нужно добиться.

1. Стимулирующая налоговая политика. Бюджет страны верстается с огромным профицитом. Государство собирает денег значительно больше, чем ему требуется и чем оно в состоянии эффективно использовать. При этом налоговый пресс неизменно растёт, налоги собираются там, где их легче собрать. Излишки денег хранятся за рубежом. Всё это угнетающе действует на производственную активность. Требуется снизить налоги, причём так, чтобы в выигрыше оказались те, кто занимается созидательным трудом. Это означает снижение налогов на невысокие зарплаты, возврат инвестльготы по налогу на прибыль, обратный «налоговый манёвр», который приведёт к снижению цен на энергоносители и прочее сырьё. Это означает значительное снижение всех прочих налогов.

2. Разумный протекционизм. В процессе присоединения к ВТО, в попытках присоединиться к «мировой экономике» или к экономике соседних цивилизаций Россия в значительной мере открыла свой рынок, поставив собственных производителей в неравные условия конкуренции по отношению к их зарубежным конкурентам. Вся экономическая политика, и внешнеторговая в том числе, должна быть нацелена на создание для тех, кто желает заниматься производством несырьевых товаров в России, комфортных условий. Это означает разумное регулирование доступа на внутренний рынок и борьбу за равные условия доступа на рынки других стран. Это означает не стимулирование вывоза сырья и постоянное повышение цен на него для российских потребителей, а стимулирование его глубокой переработки на российских предприятиях. Это мы называем разумным протекционизмом.

3. Мягкая денежно-кредитная политика. Не зацикленность на борьбе с инфляцией, а стимулирование экономики. Не укрупнение банков и монополизация банковской системы, а её диверсификация и развитие. Дешёвые кредиты для инвесторов и для потребителей. Не «стерилизация денежной массы», а активное кредитование развивающейся экономики.

Россия прошла через большие испытания и может испытать период расцвета. Мы обязаны приблизить время его начала.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР – В ПРИОРИТЕТЕ

Стимулирование производства продукции высоких переделов вместо стимулирования вывоза сырья откроет многочисленные возможности для инвестирования, привлечёт в Россию капиталы, снизит зависимость от колебаний мировой конъюнктуры и повысит устойчивость страны к санкциям и прочему давлению внешних сил.

Развитие несырьевого производства повлечёт за собой технологическое совершенствование, резко повысит востребованность науки, создаст запрос на качественное образование.

Ускоренное развитие аграрного сектора повысит уровень продовольственной безопасности страны, увеличит доходы сельских жителей, повысит привлекательность сельского образа жизни, позволит заселить огромные территории и постепенно превратить всю территорию страны в ухоженный сад.

Развитие реального сектора создаст миллионы высокооплачиваемых рабочих мест, запустит социальные лифты, откроет возможности для проявления творческой энергии людей как в технической, так и в гуманитарной сферах. Активизация созидательной деятельности всегда и везде приводит к росту уровня жизни граждан.

ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ – ЧЕЛОВЕК ТРУДА, А НЕ БАРРЕЛЬ НЕФТИ

Человек труда, а не баррель нефти и цифры на счетах зарубежных банков, вновь станет главным достоянием страны.

Развитие промышленности и сельского хозяйства – многоуровневая задача. Создать условия для свободной деятельности, освободить творческую энергию людей от гнёта очень важно. Правительство также должно координировать и направлять эту энергию в согласованные проекты. Появится возможность возродить гражданское авиастроение, возобновить проекты пространственного развития типа сибирского проекта КАТЭК и другие.

Появятся возможности для более равномерного распределения доходов как между гражданами, так и между регионами.

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

Несмотря на работающие со скрипом социальные лифты, в органах власти есть много разумных, патриотично настроенных людей. Однако объединяющей их идеологии нет, и каждый работает в своей ячейке. Наша задача – найти подходы к добронамеренным чиновникам и сделать их своими союзниками.

Возможно, в процессе работы мы встретим противодействие со стороны некоторых госслужащих, которые скажут: «Идеи ваши правильные, ребята вы хорошие, но зря занимаетесь политикой».

Важно воздержаться от нападок на охранителей и власть в целом. В охранительстве есть рациональная составляющая – боязнь хаоса, боязнь ослабления российской цивилизации. В этом смысле охранители – наши соратники.

Проблема в том, что сегодня экономическую (и не только) политику контролируют глобалисты. Поэтому бездумное охранительство фактически означает торможение развития, нанесение вреда тому, чем дорожишь и что охраняешь.

Охранители угодили в опасную ловушку: защищая имеющийся порядок, они защищают и порочный экономический курс, ведущий к сырьевой отсталости РФ и к вымиранию ее народа. Ибо приходится стоять на страже мертворожденного гибрида: в политике – великодержавность в духе русских царей и Сталина, в экономике – прозападный неолиберализм-монетаризм, ненавидящий отечественное производство и блокирующий всякую возможность новой индустриализации.

Важно показывать абсурдность защиты патриотически настроенными людьми политики, страну ослабляющую. Важно показывать, что у охранителей-патриотов и у либералов-глобалистов, контролирующих экономическую, образовательную политику – диаметрально противоположные цели. Одни хотят защищать цивилизацию, вторые работают на её ослабление.

Важно показывать, что мы за сильное государство, за сильное общество, за развитие, за народ.

В этом должна состоять суть риторики в отношении сотрудников правоохранительных органов и вообще представителей вертикали власти.

Мы оставляем за скобками конкретные вопросы будущего общественного устройства, однако понятно, что сама попытка повлиять «снизу» на политику правительства будет способствовать упрочению демократии.

Добиться доброкачественного экономического развития и нацелить общество на независимый путь развития – самое важное. По остальным вопросам можно договариваться и решать их. Поэтому мы хотим видеть участниками движения широкий спектр организаций и граждан с разными взглядами и жизненным опытом.

Мы должны не только формулировать и убеждать, но и действовать, добиваясь реализации Нового курса.

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО

Что может делать каждый человек? Организовывать и участвовать в акциях. Участвовать в пикетах, носить символы движения, создавать и распространять контент в интернете и в офлайне. Всеми ненасильственными способами влиять на общество и власть.

Как мы будем работать с организациями?

Какие-то организации нацелены на решение проблем нравственности, какие-то – на развитие технологий, какие-то – на решение проблем транспорта и обороны. Спектр деятельности людей очень велик. В рамках общего движения, направленного на усиление страны, организации могут более эффективно решать свои насущные вопросы. Порознь мы слабы, вместе – имеем потенциал.

Важно уметь объединяться для пропаганды объединяющих нас идей и для решения общих проблем.

Важно уметь объединять возможности и усилия разных организаций для проведения совместных кампаний.

Также, конечно, важна финансовая поддержка со стороны граждан и организаций структуры отдельных её акций.

ЗАГРАНИЦА – НЕ ПРИМЕР, НО И НЕ ЧУЖДЫЙ МИР

Взгляд на Россию как на отдельную цивилизацию не означает стремление к изоляции. Он, наоборот, означает открытость, готовность к сотрудничеству с иными игроками на международной арене на основе соблюдения взаимных интересов.

Россия на международной арене должна вести себя как любая цивилизация, то есть стремиться расширить зону влияния и распространить свои ценности, предлагая человечеству свой вариант успешного развития.

ВРАГИ ОБЩЕСТВА – АПАТИЯ И НЕПОНИМАНИЕ

Нужно убедить как можно большее количество людей в том, что цивилизационный, неподражательный подход к вопросам развития государства, идеи Разумной промышленной политики – путь к всеобщему успеху. Нужно хотя бы 70% общества, разных его слоёв, сделать сторонниками идеи Нового курса и активными её пропагандистами.

На следующем этапе появятся новые возможности, и тогда нужно будет добиться того, чтобы разумные люди получили рычаги власти и возможность реализовать идеи созидания. Как это переход произойдёт – через избирательные процедуры, через простые кадровые перестановки или иными путями – на данном этапе неважно. Идея становится материальной силой, когда овладевает массами. Нужно пройти этап убеждения масс.

Важно отметить также, что борьба идёт не за чью-то личную власть. Речь идёт о возможности успеха для всех. Когда мы добьёмся освобождения энергии народа, когда начнётся развитие, возможности самореализации будут у миллионов.

Создав широкое движение, мы сделаем важный вклад в демократизацию политической системы, что в дальнейшем также сыграет важную роль в построении более гармоничного общества.

Что мешает добиться признания идеи необходимости Нового Курса? Ее «неупакованность». Отсутствие системной работы. Относительная маломощность СМИ, поддерживающих идею. Неработающая избирательная система. Оппоненты, которые дискредитируют идею и работают над созданием симулякров, иллюзорной реальности.

Сила позиций глобалистов и агентов иных цивилизаций обеспечивается контролем финансов, во многом – сырьевой сферы страны, неограниченными деньгами, контролем СМИ (в том числе – основных государственных), политической и какой угодно поддержкой из-за рубежа.

Они не предлагают реалистичных рецептов развития, они – это заморозка развития России. Разрушение её как цивилизации и превращение в сырьевой придаток.

Насколько уязвимы источники их силы?

Наше преимущество – в идеологии и перспективе. Их неконструктивный подход к России и превосходство нашей идеологии легко показать. Важны средства обхода либеральных СМИ и работа с массами. Для нас борьба – вопрос существования страны, вопрос жизни и смерти миллионов, для них – вопрос перераспределения части финансовых и товарных потоков.

Сильные стороны патриотов и народа в целом – в многочисленности, опоре на огромные пласты традиций, жажде жизни. А слабые – в разобщённости, отсутствии удобной и привлекательной упаковки для их идеи.

Глобалисты используют технологии ненасильственной борьбы для того, чтобы давить на болевые точки, расшатывать, ослаблять государства и цивилизации. Ресурсы и богатства передаются во внешнее управление, гибнут миллионы людей. В их руках эта теория оказывается порой пострашнее атомного оружия.

Мы должны освоить это оружие и направить на созидание, на решение позитивных задач. На то, чтобы не разъединять, а объединять людей.

Нужно охватить людей, верящих, что в России всё может быть гораздо лучше, дать им рецепт и организовать.

Превратить болото смутного недовольства в мощное освежающее общественное течение. Направить на творческую силу народа на созидание.

РОССИЯ ПРЕКРАСНА! ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! ЗНАЕМ КАК!



Бабкин К.А.

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