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Протесты в Минске. 10.08.2020. Ночь

00:01. 10 августа 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Фотографии ночных протестов в Минске.
ОМОН и другие силовики пока что достаточно уверенно работают.
Сами протесты пока не дотягиваают даже до субботних беспорядков в Бейруте, когда осуществлялся захват правительственных зданий.
Но как представляется, основной "митинговый удар" состоится сегодня, но чуть позже.

Обновление по ситуации в Минске и Белоруссии буду выкладывать в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь), утром подведем итог – что же получилось у оппозиции.






























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6083877.html

Метки: белоруссия, выборы, лукашенко, Минск, протесты, фотографии

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