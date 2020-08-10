Организаторы и участники массовых протестов в Белоруссии получат долгие тюремные сроки, — Следком

Организаторы и участники массовых протестов в Белоруссии получат долгие тюремные сроки.

Об этом говорится в заявлении Следственного комитета страны, распространённом утром 10 августа.

Возбуждены уголовные дела по фактам организации массовых беспорядков и участия в них (ст. 293 УК Белоруссии). Наказание за указанные противоправные деяния составляет, соответственно, до 8 и 15 лет лишения свободы.

«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории г. Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью.

Противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали.

В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий», — сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

Он добавил, что несанкционированные акции на улицах городов сопровождались уничтожением имущества, оказанием сопротивления представителям власти, в качестве орудий преступлений протестующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

По словам Носкевича, «многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения».

Изъяты записи камер видеонаблюдения, продолжается работа над установлением личностей нарушителей, причастных к беспорядкам.

В Следкоме обещают дать «соответствующую правовую оценку» их действиям.

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