Оборона по-флотски: к 2028 году Север получит мощную ледокольную группировку

Источник: Известия @ Дмитрий Болтенков, Антон Лавров

В 2028 году в Арктическом регионе завершится формирование группировки вспомогательных судов и боевых ледоколов, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. За этот период в состав Северного флота (СФ) войдет и немало новых боевых кораблей. На сегодня СФ представляет собой самый мощный и самый активный флот России. Во что превратится морская арктическая группировка РФ к концу 2020-х годов и какими возможностями она будет располагать, разбирались «Известия».

Океанский рубеж

До 1914 года Россия не имела каких-либо военных сил в своих арктических владениях. В ходе Первой мировой войны была создана флотилия Северного Ледовитого океана. Россия начала осваивать северные широты, строить города и порты за полярным кругом. Появился порт Романов-на-Мурмане, ныне это город-герой Мурманск.

СССР начал активное исследование Северного Ледовитого океана, поиск, разработку и добычу полезных ископаемых в Заполярье. В результате перед советским Северным флотом в годы Великой Отечественной войны встали две задачи. Первая — прием и оборона конвоев с грузами, поступающими от союзников по антигитлеровской коалиции. Вторая — обеспечение перевозок грузов по водам Северного морского мути. В ходе решения этой задачи выявилось много проблем. В частности, отсутствие какой-либо системы базирования военных кораблей в водах СМП и самое главное — отсутствие специальных военных кораблей, способных действовать в ледовых условиях. В бой пришлось посылать переоборудованные суда ледокольного типа и рыболовецкие траулеры.

Российская военная база «Арктический трилистник» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: РИА Новости/Министерство Обороны РФ

После окончания Великой Отечественной войны Северный океан стал ареной холодной войны между СССР и НАТО. Вместе с тем и Союз, и блок собирались вести Третью мировую в арктических водах только силами подводных лодок. Каких-либо специальных военных кораблей, ориентированных на боевые действия в ледовых условиях, не строили. Надводные силы Северного флота послевоенного времени были более ориентированы на действия в Атлантике. А задачи охраны и обеспечения перевозок грузов в зоне Севморпути предполагалось решать мобилизованными гражданскими судами. Да и сама эта задача была далеко не первой в списке дел Северного флота в случае начала боевых действий.

Изменение климатических условий в Арктике, нахождение в ней серьезных запасов полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа, а также усиление внимания к этому географическому региону со стороны ряда стран вызвало необходимость усиления российского военного присутствия на территориях, которые РФ считает зоной своих интересов и влияния.

В результате началось невиданное ранее военное строительство в сложнейших климатическо-географических условиях. И помимо создания аванпостов на островах и специальных арктических сухопутных войск, Россия активно строит и военный флот, адаптированный для действий в северных широтах.

Новый флот

В настоящее время на «Ленинградском адмиралтейском объединении» в Санкт-Петербурге строятся два ледокола проекта 23550 — «Иван Папанин» и «Николай Зубов». Они способны решать задачи и боевого корабля, и ледокола и буксира. При этом несут широкий спектр систем, включая и артиллерию, а также вертолеты и штурмовые катера. На кораблях могут размещаться и контейнерные системы оружия, так что они смогут стать полноценными боевыми ледоколами. Надо заметить: такие свойства кораблей уже произвели серьезное впечатление на американских адмиралов. Любопытно, что «Папанин» стал самым крупным боевым кораблем, спущенным на воду в постсоветский период.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 «Арктика» у причала кораблестроительного завода «Адмиралтейские верфи». Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Какие задачи могут стоять перед боевыми ледоколами? Прежде всего это воспрещение несанкционированных переходов иностранных боевых кораблей в водах Северного морского пути.

Кроме того, необходимо обеспечивать горюче-смазочными материалами корабли, а также развернутые и разворачиваемые аванпосты и гарнизоны на территориях Северного Ледовитого океана. В начале 2020 года состав Северного флота пополнил средний танкер «Академик Пашин» проекта 23130. Он стал не только первым построенным для ВМФ танкером за несколько десятилетий, но и получил всё необходимое для работы в арктических условиях. Вслед за «Пашиным» состав Северного флота пополнят ещё несколько похожих судов.

Средний морской танкер-снабженец «Академик Пашин» проекта 23130 в порту Североморска. Фото: РИА Новости/Павел Львов

Во Владивостоке строятся два малых танкера проекта 03182. Их создают по концепции многоцелевой платформы арктических судов для транспортировки различных видов грузов, а также для участия в поисково-спасательных и аварийных работах.

Для обеспечения развертывания кораблей и подводных лодок нужны и простые ледоколы. Первый из них — проекта 21180, «Илья Муромец» — уже пополнил состав Северного флота. Для камчатской группировки Тихоокеанского флота строится ледокол «Евпатий Коловрат». Помимо основной задачи прокладывания пути во льдах они могут решать и широкий спектр других, таких как снабжение, научная деятельность и так далее.

Санкционная война внесла серьезные коррективы в графики строительства кораблей и судов. Так, крайне нужные для создания различных подводных систем связи и наблюдения кабельные суда «Волга» и «Вятка» застряли на стапелях завода «Залив». России предстоит решить вопрос создания средств прокладки подводных кабелей.

ВМФ России планирует развернуть новые роботизированные боевые системы для действий под водами Арктики. Одна из них известна как «Гармония». Ее задачами станет развертывание наблюдения за подводными объектами. Она обеспечит защиту и российских подводных крейсеров с баллистическими ракетами, и наших территорий от внезапного запуска крылатых ракет из-под воды. Для её развертывания строятся суда семейства 20180. Первое из них — океанографическое судно ледового класса «Академик Александров» — уже готово.

Кабельный корабль «Волга» на заводе в Керчи. Фото: соцсети

Для действий в арктических условиях создают и разрабатывают и другие корабли и суда. Причем строящиеся вспомогательные суда многофункциональны и способны решать широкий круг задач.

Достаточно любопытно, что Пограничная служба России заказала себе два, хотя и немного модифицированных боевых ледокола, аналогичных «Ивану Папанину». В советское время пограничный флот рассматривался прежде всего как резерв ВМФ на случай войны. Поэтому пограничники получали практически те же корабли, что и военные моряки, что их не очень-то устраивало. Например, избыточное ракетное и минно-торпедное оружие совершенно не требовалось для задач охраны госграницы в мирное время. В постсоветский период пограничники стали заказывать себе те корабли, которые им нужны, имеющие мало общего с кораблями нового российского флота. Первый такой ледокол с традиционным названием для пограничных кораблей «Пурга» был заложен 25 июля 2020 года в Выборге.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ближайшее время на Северном флоте начнется испытание так называемых контейнерных систем вооружений и технических средств. Они имеют важнейшее значение для обеспечения судов различных гражданских ведомств в мобилизационный период. В результате, имея запас контейнерных систем, можно в особое время существенно увеличить боевой состав Северного флота.

В структуре СФ есть Беломорская военно-морская база. В поствоенный период на её основе планировалось создать арктическую флотилию для ведения боевых действий в водах Северного Ледовитого океана в военное время. В настоящее же время база решает задачи обеспечения ремонта, строительства и испытаний боевых кораблей и подводных лодок.

Стоит особо обратить внимание на комплексный подход Минобороны и командования ВМФ к решению тех или иных глобальных задач. Вот и в случае Арктики ведется создание широкого спектра систем, позволяющих в ближайшее время создать всесторонний контур безопасности этих широт. В этом списке и системы дальнего обнаружения разнообразных надводных, подводных и воздушных целей, и создание ПВО, и обучение войск действию в холодных климатических условиях, и многое другое. И важнейшим компонентом становится новый ледокольный военный флот.

Обложка: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

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Источник: https://nstarikov.ru/oborona-po-flotski-k-2028-godu-sever-poluchit-moshhnuju-ledokolnuju-gruppirovku-117867