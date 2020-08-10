Новости Украины и Новороссии 10 августа 2020

Зеленский обратился к «соседям-белорусам»

Утром 10 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к «соседям-белорусам», которые, по его мнению, переживают сегодня «непростые времена». «Наши соседи-белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем. Читайте также: «Народу плюнули в лицо», — экс-кандидат в президенты Белоруссии Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны — и правительство, и общество, которое протестует… Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса. Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее». Читайте также: Тихановская заявила о своей победе на выборах в Белоруссии

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Рубаха-парень

Весьма непросто объективно оценить эффективность отдельных представителей действующей власти. Для того, чтобы делать выводы о том, насколько полезен для государства тот или иной политик или чиновник, нужно рассматривать его деятельность буквально под микроскопом. Но одного пристального внимания бывает недостаточно, нужно еще знать, что и как именно оценивать.

Есть такое понятие – «непопулярные реформы». Как правило, политики и управленцы, принимающие решения, встречаемые населением «в штыки», очень быстро теряют свою электоральную базу. Но всегда ли «непопулярные реформы» наносят вред социуму? Нет, отнюдь, это не так. Иногда критикуемые населением реформы и решения руководства бывают весьма полезны, а своеобразная реакция социума вызвана в первую очередь непониманием происходящего. В общем, все сложно. История учит нас тому, что далеко не всегда качественные и грамотные управленцы пользуются любовью своего народа. Есть и примеры, указывающие на то, что люди зачастую обожают популистов, которые много и красиво говорят, но при этом очень мало что делают.

Заслужить любовь населения довольно не сложно. Как правило, основным фактором, который помогает политику добиться расположения населения, является открытость. Если быть точнее, то доступность для общения. Всевозможные прогулки и поездки, сопряжённые с «внезапным» общением с массами, минимум охраны, участие в публичных мероприятиях, прямые линии, посещение проблемных объектов и предприятий – чем чаще народ общается со своим национальным лидером, общается запросто, без купюр, тем выше его электоральный рейтинг. И совсем не обязательно что-либо делать. Просто слушай, кивай головой, отвечай на вопросы и давай распоряжения своим подчиненным, которые в небольшом количестве должны присутствовать на данных мероприятиях. Подобная политика приведет к тому, что народ будет верить в то, что любая нерешенная проблема – результат бездействия нерадивых чиновников, которые не спешат выполнять поручения своего руководителя.

Помните Бориса Ельцина? Явный пример того, как ничего не делая, можно завоевать поддержку широких масс. Где-то спел, пусть фальшиво, но зато от души, где-то станцевал, опять же по-простецки, и народ уже чувствует свое родство с политиком, который не стремится удалиться от масс и не настаивает на своей принадлежности к некой элите.

Владимир Зеленский с первых же минут своей предвыборной кампании упорно создавал образ, который у нас в провинции именуется не иначе как «рубаха-парень». Простой, общительный, доступный и до боли понятный человек, который как будто вырос в соседнем дворе. Ну как не отдать за такого свой голос? Как не поддержать его в схватке с олигархатом, который запустил свои щупальца во всем сферы жизни родной Украины?

После своей победы на президентских выборах Зеленский не отказался от вполне удачной стратегии и продолжил радовать массы своей доступностью. Бег по площади через фонтан, катание на велосипеде – все это так выгодно отличало Зеленского от его предшественника, чопорного и излишне официального Петра Порошенко. Этот «свой в доску парень» внушал всем нам надежду, что на Украине наконец-то появились управленцы, настроеные работать исключительно в интересах страны и ее многострадального народа.

Образ «рубахи-парня» Зеленский эксплуатировал довольно недолго, как-то быстро смирившись с тем, что между президентом и его избирателями должна быть некая дистанция.

Превращение Зеленского в заурядного номенклатурщика не прошло бесследно для его рейтинга. Он начал свое стремительное падение в «Марианскую впадину», а отсутствие сколь-нибудь вменяемых управленческих инициатив лишало надежды на то, что ситуация рано или поздно стабилизируется. И вот, выбирая между двумя вариантами – работой на результат или работой на имидж, Зеленский принял единственно приемлемое для него решение и достал из загашника образ «рубахи-парня».

Если вы хотя бы бегло просмотрите публикации украинских СМИ за последние несколько дней, то вы увидите Зеленского на передовой, в окопах, Зеленского в блиндаже и тому подобное. А учитывая тот факт, что «в пиаре не бывает чересчур», кто-то даже надоумил Зеленского позаниматься в одном зале с бойцами ВСУ. И вот, как результат, мы видим, как президент Украины играючи жмет от груди здоровенную штангу, удивляя своей хорошей формой замученных спортом «героев АТО». Нет, ну это конечно уровень. Как не полюбить такого руководителя всей душой?

Что я хотел сказать в принципе? Зеленский, конечно, может качать мышцы с солдатами ВСУ и есть с ними тушенку в прифронтовой зоне. Он может побегать по полю с футболистами и даже поводить трамвай. Наверняка не лишним будет попариться в бане с геями и всплакнуть вместе с проститутками, каждая из которых может выдать в эфир массу душещипательных и вполне жизненных историй. Я не удивлюсь, увидев его в снаряжении шахтера или в костюме сталевара. Все это хорошо, но как это может повлиять на социальную, экономическую и политическую ситуацию в стране? Как эти панибратские посиделки в конечном итоге повлияют на уровень и качество жизни рядовых украинцев? Может, хоть кто-нибудь сказать этому человеку, что предвыборная кампания давно осталась позади и теперь от него ждут реальных результатов и конкретных действий?

Алексей Зотьев

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Дело о крушении «Боинга» МН17 может кардинально изменить ход

Уже в скором времени в расследовании дела МН17 может быть поставлена точка. Нидерланды так и не смогли доказать вину России. При определенных условиях в гибели 298 человек могут обвинить Украину. Если это произойдет, то бывшую киевскую верхушку ждут большие проблемы. Поворот в расследовании дела крушения малайзийского «Боинга» может произойти из-за того, что Амстердам обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). И если раньше российской стороне закрывали рот, то теперь это невозможно. Представители РФ получат преимущество, так как голландские правоохранители не смогут блокировать попытки Москвы достичь объективного рассмотрения дела. Такого мнения, в частности, придерживается авиаэксперт Юрий Антипов. По его словам, ситуация вокруг дела о крушении может кардинально измениться. «Сейчас голландцы „варятся в собственном соку“, не допуская к рассмотрению Россию. Однако в Европейском суде по правам человека, когда будет участвовать несколько стран, Россия сможет точно так же принять участие и аргументированно отвечать на те моменты, которые там будут озвучены», — сказал эксперт. Провал в ЕСПЧ привлечет внимание к политизированности процесса расследования этого затянутого дела. Весь мир увидит своими глазами, что следствие пытается перевалить вину на Россию. За сбитый «Боинг» в итоге придется отвечать Петру Порошенко и тем политикам, что поддержали Майдан в 2014 году. ЕСПЧ уже уведомил Россию об иске от Королевства Нидерланды. Дело осталось за малым. Не исключено, что Амстердам специально пошел на такой шаг, чтобы не Киев ответил за гибель 298 человек. Читайте также: Почему Путин считает, что Донбасс должен быть частью Украины (ВИДЕО) Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Кличко воюет с «Болтом»: мэр Киева борется с электросамокатами

На Украине назрел почти международный скандал. Кличко решил потягаться с эстонскими бизнесменами. Вот только мэр сам себе противоречит. Дело касается эстонской компании Bolt, которая разместила на улицах Киева пункты проката электросамокатов. Произошло это несколько дней назад, и сама инициатива хороша, но возникли некие бюрократические проблемы. «Друзья! Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида „транспорта“ не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг», — появилась запись в Теlegram-канале Кличко. Удивительно, конечно, что он сумел сформулировать свою просьбу. Хотя, вероятно, его канал ведут специально обученные люди. Между тем Кличко отмечает, что администрация города получила предложение на проведение конкурса на размещение подобных пунктов аренды самокатов. Но реализовать конкурс можно только после внесения изменений в законодательство страны о дорожном движении. Если компания Bolt не уберет свои пункты проката, мэр Киева пригрозил сделать это посредством городских служб. Несмотря на угрозы, в организации заявили, что ничего убирать не будут, так как в законодательстве ничего по поводу получения разрешения не прописано. Ну, а аренда самокатов на Украине не запрещена. Тем временем в стране рассматривают законопроект о легализации пользователей подобного транспорта. В Прибалтике подобные пункты аренды самокатов уже стали нормой. Хотя в Латвии участились ДТП с участием этого вида транспорта, поэтому там тоже уже рассматривают внесение поправок касательно использования электросамокатов. Что ж, можно предположить, что пункты проката компании Bolt с улиц Киева все же уберут. Это, правда, наверняка вызовет недовольство киевлян, но кто в «незалежной» слушает мнение граждан. С другой стороны, во избежание лишних ДТП внести поправки по самокатам стоит. Посмотрим, как история будет развиваться дальше. Читайте также: Почему Путин считает, что Донбасс должен быть частью Украины (ВИДЕО) Людмила Корсунова, для «Русской Весны»

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