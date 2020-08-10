Минск перед 2-й волной протестов
19:53. 10 августа 2020 96 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Минск готовится к вечерним протестным акциям.
Милиция и ОМОН находятся в состоянии боеготовности, в городе отмечается спецтехника.
Граждане жалуются на ограничение доступа в метро и ограничения по передвижению по городу, а также начавшиеся в городе превентивные задержания.
Тихановская после "беседы" с правоохранителями отказалась от своего участия в протестах.
В оппозиционных источниках пишут, что начало шествия – в 20-00.
Власти предупреждают о последствиях противоправных действий и напоминают, что по подобным статьям можно получить до 15 лет тюрьмы.
Параллельно митинги идут у посольства Белоруссии в Киеве, где митингуют нацики и змагары.
Также прошел митинг у здания посольства Белоруссии в Москве, где собрались журналисты и блогеры требовавшие освобождения задержанного военкора Семена Пегова. МИД РФ заявляет, что вопрос находится на контроле у Лаврова и там рассчитывают, что Пегова в ближайшее время освободят.
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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6085710.html
да освободили Сеню уже ,кому он нужен,хохлов вот нужно не пропустить бешеных.
Все города России нужно освободить от хохлов руководителей,все равно хорошие люди украинцы не становятся чиновниками ,как и русские.
Бей хохлов спасай Россию.
Вы хохлов ни с кем не путаете?
Шютка вечера : Спустя сутки Пиндостан призвал Минск воздержаться от применения силы к протестующим.
В Белоруссию нахлынули пропагандисты “кружевных трусиков”, но мы знаем, чем заканчивается подобная замануха. Сначала для победы майдана приносится в жертву “небесная сотня”, а там и до рек крови недалеко. Свою страну от гейропейцев и подкупленных ими местных недоумков надо защищать, и белорусы пока с этим прекрасно справляются. Четвертый рейх под названием евросоюз может катиться куда подальше.
Только что была рядышком статья “Тихановская подала жалобу в ЦИК”. Исчезла.
Сам Брахман удалил или помогли?