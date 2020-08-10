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Минск перед 2-й волной протестов

19:53. 10 августа 2020 96 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


Минск готовится к вечерним протестным акциям.
Милиция и ОМОН находятся в состоянии боеготовности, в городе отмечается спецтехника.
Граждане жалуются на ограничение доступа в метро и ограничения по передвижению по городу, а также начавшиеся в городе превентивные задержания.
Тихановская после "беседы" с правоохранителями отказалась от своего участия в протестах.
В оппозиционных источниках пишут, что начало шествия – в 20-00.
Власти предупреждают о последствиях противоправных действий и напоминают, что по подобным статьям можно получить до 15 лет тюрьмы.
Параллельно митинги идут у посольства Белоруссии в Киеве, где митингуют нацики и змагары.
Также прошел митинг у здания посольства Белоруссии в Москве, где собрались журналисты и блогеры требовавшие освобождения задержанного военкора Семена Пегова. МИД РФ заявляет, что вопрос находится на контроле у Лаврова и там рассчитывают, что Пегова в ближайшее время освободят.













Развитие событий в Минске буду в режиме трансляции освещать в Телеграм - https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6085710.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, протесты

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11368 9310
    марина 10 августа 2020 в 21:58

    да освободили Сеню уже ,кому он нужен,хохлов вот нужно не пропустить бешеных.
    Все города России нужно освободить от хохлов руководителей,все равно хорошие люди украинцы не становятся чиновниками ,как и русские.

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    1
  • 14366 13308
    жора шапов 10 августа 2020 в 22:06

    Шютка вечера : Спустя сутки Пиндостан призвал Минск воздержаться от применения силы к протестующим.

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    1
  • 5236 4260
    Антон 10 августа 2020 в 22:10

    В Белоруссию нахлынули пропагандисты “кружевных трусиков”, но мы знаем, чем заканчивается подобная замануха. Сначала для победы майдана приносится в жертву “небесная сотня”, а там и до рек крови недалеко. Свою страну от гейропейцев и подкупленных ими местных недоумков надо защищать, и белорусы пока с этим прекрасно справляются. Четвертый рейх под названием евросоюз может катиться куда подальше.

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    2
  • 8223 7452
    strelez 10 августа 2020 в 22:52

    Только что была рядышком статья “Тихановская подала жалобу в ЦИК”. Исчезла.
    Сам Брахман удалил или помогли?

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