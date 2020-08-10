Минск – не Киев, Ливан взорвался, Арест магната // Галопом по Европам #272
20:08. 10 августа 2020 113 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Бесполезно спорить с неверующим, говоря, что откровения существуют: если бы он убедился в этом, он бы давно уже был верующим.
В Ливане хлеба осталось на 2 недели… Значит, у нас можно ожидать повышение цен на него в течение трёх недель…
да,там было 85% запаса,если не газ,так хлеб станет валютой ,лишь бы не внутри страны.
ООН должна оказать гуманитарную помощь Ливану, Евросоюз и США.
Но об этом пока не слышно. Наверное опять одна РФ будет пыжиться.
ООН-ом правят сионисты. Зачем им помогать Ливану, когда там Хезболла? Израиль не одобрит.