Люди исчезают: новые шокирующие свидетельства глобальной депопуляции

Великая английская писательница, покойная Ф.Д. Джеймс, написала в 1992 г. роман-антиутопию «Дитя человеческое». Действие происходит в 2021 г. Она описывает мир, где все мужчины стали бесплодными и дети исчезли. К тому моменту, как последнее поколение достигает 25 лет, общества оказываются охвачены странными верованиями, неописуемой жестокостью, систематической эвтаназией и отчаянием.

Согласно новому исследованию, опубликованному на этой неделе в уважаемом британском медицинском журнале The LANCET, люди достигнут описанного состояния почти в предсказанный срок! Профинансированное Фондом Билла и Мелинды Гейтс всестороннее исследование показывает, что человеческая фертильность во всем мире падает с чудовищной скоростью. Половина существующих наций находятся ниже уровня простого воспроизводства населения (в среднем 2,1 рожденных ребенка на женщину). К 2100 году почти во всех странах население будет сокращаться.

У некоторых – например, Японии и Испании – население сократится более, чем на 50%. Количество итальянцев должно сократиться с 61 до 28 миллионов. Многочисленных в наше время китайцев станет меньше примерно на 40%.

Если нынешние тенденции сохранятся, произойдут также странные сдвиги в структуре населения. В 1950 г. на каждого человека, достигавшего 80 лет, приходилось 25 новорожденных, а к 2100 г. будет всего один. Если в 2017 г. людей старше 80 лет был 141 миллион, то к концу столетия их число вырастет до 866 миллионов, то есть, говоря коротко, старики унаследуют землю.

И в это время «прогрессивные» общества спешат одобрить и ввести эвтаназию, убийство младенцев, гендерную трансформацию детей, а также другие дикие и невыразимые жестокости.

Почему это происходит? В исследовании равнодушно отмечается: «продолжающиеся тенденции получения женщинами образования и доступ к контрацепции» ускоряют сокращение населения. На самом деле, этот дефицит рождений является результатом десятилетий пропаганды и социальной инженерии, финансируемой сначала Фондом Рокфеллера, а затем, среди прочих, и Фондом Гейтса. Эта кампания предполагает атаки на материнство как на тяготу или болезнь, финансирование агрессивного продвижения абортов и контрацепции и нападения на юридические структуры, защищающие естественную семью [Качественный научный анализ этих усилий и их подлинных расистских предпосылок см. в: Matthew Connelly Fatal Misconception: The Struggle to Control World Population, Harvard University Press, 2008].

Какими могут быть последствия? Несколько неожиданно, но телеканал BBC проконсультировался с другим честным учёным-демографом – профессором Кристофером Мёрфи, который говорит: «Невероятно трудно додумать эту мысль до конца и признать, насколько это значимо. <…> [Это ошеломляет!]» Он отмечает, что большинство людей продолжают смеяться над этой проблемой. Многие предполагают, что женщины каким-то образом будут игнорировать пропаганду и повсеместные препятствия, стоящие перед матерями, и «просто решат рожать больше детей». Я называю это «аистиной теорией» репродукции человечества – это форма тёмного магического мышления, поразившая глобальные элиты.

В действительности же возникают следующие вопросы. Кто будет обеспечивать и оплачивать медицину для стариков? Как будет финансироваться солидарная пенсионная система, если число работающих сокращается, а получателей пенсий – растет? Что случится, когда иммигранты – которых сейчас призывают в некоторые уже стареющие государства, чтобы заботиться о стариках – закончатся, и их неоткуда будет взять?

Доклад журнала Lancet предлагает примечательный, если хоть что-то значащий, ответ: «развитие робототехники и искусственного интеллекта» может спасти положение! В самом деле, как давно отмечали такие скептики, как ваш покорный слуга, подлинная цель кампании «контроля рождаемости» всегда состояла в уничтожении человечества… и, кстати, распространении машин. «Терминатор» — это уже не научная фантастика, а лучшее, что могут придумать лидеры глобалистов.

К счастью, в докладе также вскользь отмечается, что такие государства, как Венгрия, Словакия и Польша, отказываются принять подобные перспективы как свершившийся факт. Несмотря на резкие обличения со стороны финансовой империи Джорджа Сороса, они мобилизуют закон и государственную политику на поддержку естественного брака и больших семей. В случае Венгрии эти траты почти достигают невообразимых, но необходимых пяти процентов ВВП.

Как становится абсолютно ясно из доклада Lancet, будущее человечества принадлежит тем народам или сообществам, которые готовы подтвердить и поддержать модель естественной семьи.

Доктор Аллан Карлсон — заслуженный научный сотрудник Центра исследований семьи и религии им. Джона Ховарда при Международной организации в защиту семьи, редактор международного научно-прикладного журнала: «Естественная семья». Автор множества книг, в том числе переведенных на русский язык: «Общество — Семья — Личность: социальный кризис Америки» и «Шведский эксперимент в демографической политике». Карлсон — один из основателей Всемирного Конгресса Семей (1997 г.). Часто выступает на радио и телевидении в США (в том числе на каналах CNN, BBC, ABC, CBS, PBS и MSNBC).

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Источник: https://nstarikov.ru/ljudi-ischezajut-novye-shokirujushhie-svidetelstva-globalnoj-depopuljacii-117858