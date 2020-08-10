Китай признал победу Лукашенко

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии.(с) Си ЦзиньпинМиссия наблюдателей стран СНГ не обнаружила фактов ставящих под сомнение легитимность победы Лукашенко на президентских выборах.Государственный Секретарь Союзного Государства России и Белоруссии заявил, что выборы прошли в хорошей обстановке и нарушений действующего законодательства не выявлено.Так что вопрос о том, что "Никто не признает победу Лукашенко" уже не актуален. Вопрос скорее в том, какие страны не признают итоги выборов в Белоруссии. Такие страны наверняка будут.Тихановская заявила, что не признает итоги выборов – в ее штабе считают, что у нее не 9,9% как говорит ЦИК Белоруссии, а 70-80% голосов.Зеленский призвал к толерантности, отказу от насилия и политическому диалогу. Разумеется, интересно будет услышать мнение Вашингтона и Брюсселя. Ну и официальной Москвы само собой.Президент Казахстана Токаев также поздравил Лукашенко с победой на выборах, указав на то, что эта победа свидетельствует о народной поддержке курса Лукашенко.Лидер КПРФ Зюганов поздравил Лукашенко с победой на выборах и заявил, что у белорусской оппозиции за душой ничего нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6084732.html