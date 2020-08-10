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Бунт в США превратился в войну банд и ликвидацию сторонников Трампа (ФОТО)

04:15. 10 августа 2020 85 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Бунт в США превратился в войну банд и ликвидацию сторонников Трампа (ФОТО) | Русская весна

Бесконечные и порой доходящие до полного абсурда беспорядки в США уже давно приняли политический характер. Различные банды и латиноамериканские кланы захватывают власть в городах при поддержке местных властей, выступающих против Дональда Трампа и его попыток разогнать вооруженных преступников.

Примечательно, что в беспорядках под гордым лозунгом «Черные жизни имеют значение» гибнет просто несметное количество афроамериканцев, о ком «доблестные» правозащитники предпочитают не говорить. Взять хотя бы политического активиста Бернелла Трамелла: мужчину застрелили 25 июля в Милуоки.

Казалось бы, его смерть должна была стать актуальной темой для сторонников Black lives matter, однако о нем почему-то никто не вспомнил, так как Трамелл был сторонником Трампа.

Активист ходил по городу с плакатом «Висконсин за Трампа», за что его постоянно толкали и унижали. Теперь же его гибель используют для запугивания остальных сторонников президента США, мол, с вами будет то же самое.

Попытки Трампа урегулировать ситуацию в стране неминуемо стремятся к нулю. Все дело в том, что местные власти враждебно настроены к любому решению президента, посылая его куда подальше. При этом глава США вполне может привлечь федералов, но сделать это будет крайне сложно.

Дело в том, что Трамп может отправить в тот или иной город силовиков, если обстановка там подпадает под категорию «мятежа», о чем должны сообщить представители местных правоохранительных органов. Вот только полицейские уже в массе своей перестали вмешиваться в столкновения, происходящие в их городах, да и вообще побаиваются делать подобные заявления.

А вот приезд федералов расценивается местными властями как «оккупация из-за предвыборной кампании», из-за чего силовиков тут же выдворяют, защищая «своих» гангстеров, и в городе вновь начинается полная вакханалия.

К примеру, в пригороде Чикаго улицы «патрулируют» латиноамериканцы, которые, к слову, недолюбливают чернокожих. Местная полиция уже перестала выезжать на вызовы, не вмешиваясь в войну между преступными кланами.

Более того, по словам местных жителей, полицейские даже одобряли такого рода «патрули» и угощали гангстеров пиццей. А вот чикагские афроамериканцы терпят постоянные унижения от латиносов, которым оказывают хорошую поддержку представители местных демпартий.

Даже складывается такое ощущение, что США постепенно возвращаются в те времена, когда местные демократы находились на полном содержании у бандитов.

Чикаго и Нью-Йорк сегодня практически не отличаются от Чикаго и Нью-Йорка 30-х годов прошлого века (интресно, что тогда у власти тоже были сплошь демократы). Осталось только дождаться, когда эти распри перейдут в полномасштабное гражданское противостояние. Вот тогда-то Трампу точно не позавидуешь.

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Евгения Лето, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1596996570

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14329 13271
    жора шапов 10 августа 2020 в 11:45

    Некто “австралийский” блогер дал оценку происходящему :” BLM выгодна еврейской общине , которая укрепляет позиции в USA за счёт принижения белых (не евреев), у которых уровень внутригруппового фаворитизма упал до минимума. BLM вредит и афроамериканцам, – их используют, как пешки , в еврейских играх “. От себя добавлю : сионисты ( глубинники) окончательно решают вопрос доминирования, с отменой задекларированных свобод в Конституции USA.

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