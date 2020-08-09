Сводки от ополчения Новороссии 09 августа 2020

Проблемные вопросы, которые порождают дискуссию в обществе, были во все времена и на любых широтах. И конечно, если государство находится в состоянии войны и частичной экономической блокады, избежать споров внутри социума невозможно. Один из острых вопросов сегодняшнего дня звучит так: нужно ли сделать свободным проезд на Украину из республики и из Украины в ДНР, как это было до мировой пандемии коронавируса?

Дело в том, что сейчас на передвижение из ДНР на Украину и обратно существуют ограничения. Так, чтобы приехать из Незалежной в республику, человеку сначала нужно подать заявку в межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, кроме этого, заявитель должен объяснить, зачем ему нужно попасть на территорию республики. После получения разрешения штаба въезжающий на территорию ДНР с Украины должен пройти двухнедельную обсервацию. Выехать же с территории республики в Незалежную могут лица, у которых есть прописка на территории Украины.

Противники таких мер утверждают, что столь жесткие ограничения не нужны, они создают множество неудобств как жителям республики, так и Украины. Сторонники данных ограничений, наоборот, уверены, что подобные меры необходимы, чтобы защитить жителей республики от масштабного распространения вируса. Причем дискуссия проходит достаточно эмоционально — и не только в социальных сетях. Некоторые люди даже разорвали приятельские отношения из-за этого спора.

Тех, кому нужно выехать на Украину, можно разделить на три группы. Первая — это жители республики, которые хотят отдохнуть на Белосарайской косе (курорт на Азовском море в Донецкой области), или выпить львовского кофе. Их можно сравнить с теми россиянами, которые после введения контрсанкций против ЕС возмущались отсутствием в магазинах испанского хамона. То есть это лица, которые не понимают или не хотят понимать, что сложные времена должны приводить к самоограничению желаний и потребностей.

А вот с двумя другими группами все куда сложней. Вторая группа — это люди, проживающие в ДНР, но имеющие на Украине родственников, которых хочется увидеть или которые нуждаются в помощи. И таких людей в Донецке, Макеевке, Горловке очень много. Действительно, сейчас возникает ситуация, когда, к примеру, сыну из Донецка, чтобы приехать к матери в Авдеевку, надо добираться через Ростов-на-Дону, Белгород и Харьков, — информация об этом есть в социальных сетях.

Третья группа — это пенсионеры, которые получают положенные им выплаты на Украине. Дело в том, что в ДНР, как и в ЛНР, многие пожилые люди имеют пенсию как в республиках, так и на Украине, оформившись там переселенцами. Те, у кого есть «личный кабинет» на сайте украинского Ощадбанка (единственная структура, которая платит украинскую пенсию переселенцам), еще могут обналичить свои деньги в ДНР, а вот те, у кого «кабинетов» нет, получилось, не имеют доступа к украинским выплатам, что, разумеется, не может понравиться ни самим пенсионерам, ни их родственникам, создает определенное напряжение в обществе.

Из-за войны, экономической блокады со стороны Украины, непризнанности республики люди и так в массе своей живут небогато, и вторая пенсия стариков часто служила подспорьем для всей семьи.

Но надо сказать, что вопрос о моральности получения пенсий на Украине поднимается в донбасском обществе еще с 2015 года, с того времени как республики начали осуществлять выплаты пожилым людям, тем более что с пенсионеров, которые получают большие выплаты на Украине, взымается «военный сбор», деньги с которого идут на содержание ВСУ. То есть выходит, что жители ДНР, получающие приличную пенсию на Украине, сами отчасти финансируют закупку снарядов, которыми обстреливают их города.

Есть пожилые люди, которые могут физически выехать на Украину для оформления пенсии, но не делают этого из принципа. Также еще с 2014 года до начала торговой блокады в республиках Донбасса появилось много людей, которые не покупали украинские товары, исходя из нравственных императивов, то есть не хотели даже косвенно давать деньги в украинский бюджет. Люди, которые выезжают на Украину за пенсией, объясняют это тем, что они свои пенсионные выплаты заслужили, много лет работая на украинское государство, и теперь лишь забирают то, что им принадлежит. И они не виноваты, что так сложились обстоятельства. И тут действительно возникает ситуация, когда у каждого своя правда, и у тех, кто против выездов за пенсией, и у тех, кто за это. Понять можно и тех, и других.

Въехать на территорию ДНР с Украины в основном нужно тем, у кого в республике есть родственники или собственность, а также тем, кто проживает на территории ДНР, но по каким-то причинам на момент закрытия границы оказался на Украине.

Но вернемся к спору. Сторонники полного открытия границы аргументируют свое требование тем, что страдают люди, и ограничения надо снять. Противники говорят о том, что на Украине серьезная эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, и снятие ограничений приведет к тому, что будет нанесен серьезный удар по здоровью граждан ДНР.

Тем временем, действительно, на Украине коронавирус набирает обороты. Например, там свой скандал: по решению киевского правительства «красной зоной» объявили ряд территорий на Западной Украине, то есть там должны быть введены самые жесткие меры, однако руководство этих регионов отказывается подчинятся. И вот возникает вопрос, стоит ли оставлять бесконтрольным въезд и выезд со страной, где тяжелая эпидемиологическая ситуация, а на местах отказываются подчинятся центру? А ведь анархия в условиях кризиса, а тем более связанного с вирусом, вещь опасная.

Сторонники пишут и говорят о том, что раз жители ДНР могут свободно выезжать в Россию, то такой же режим должен быть и в отношении Украины, ведь в России тоже много заболевших коронавирусом. Но многие правительства в мире сейчас должны делать часто непростой выбор, чтобы по возможности минимизировать угрозу, исходящую от коронавируса. Так, в Великобритании собираются закрыть пабы, когда откроют школы, чтобы минимизировать контакты между людьми. На Украине думают, пускать хасидов на Рош ха-шана (еврейский Новый год) в Умань или нет, хотя паломники приносят городу и Украине немалую прибыль каждый год. И объективно, если выбирать, с кем открывать границу — с Россией или Украиной, выбор очевиден. Украинская армия обстреливает города республики, а РФ присылает гуманитарную помощь и выдает российские паспорта жителям ДНР. Вся деловая жизнь республики завязана на России, а Украина ввела торговую блокаду. Так что выбор в пользу открытой границы с Россией верный — и с нравственной, и с рациональной точки зрения.

Сторонники полного открытия границы говорят о том, что контроль на кордоне с Украиной введен по политическим причинам. Но зачем? Руководство ДНР ничего ни в политическом, ни в экономическом плане от этого не выиграло. Во-первых, в обществе усилилось напряжение, так как пожилые люди не могут поехать за пенсиями, и многим жителям республики стало тяжело добираться до родственников. Во-вторых, пенсионеры привозили свои полученные на Украине гривны, меняли их на рубли, покупали в республике продукты, лекарство, и эти деньги в качестве налогов от предпринимателей таким косвенным путем шли в бюджет. Поэтому единственный мотив, который мог толкнуть руководителей ДНР на жесткий контроль на границе с Украиной — желание не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в республике.

Думается, что многие, что выступают против контроля на границе ДНР с Украиной, на самом деле не верят в коронавирус. Безусловно, это не только проблема ДНР, по всему миру есть люди, которые не верят в эту опасность. Во многих странах это выплескивается в антикарантинные протесты, а в республике «неверующие» желают снятия ограничений на границе с Украиной. Можно предположить, что если бы люди осознавали угрозу, исходящую от вируса, то куда меньше было бы тех, кто выступает против ограничений.

Но есть в вышеобозначенной общественной дискуссии и чисто донбасская проблема. Ее можно назвать «иллюзией мира». Иногда создается впечатление, что люди, которые ратуют за снятие контроля над границей с Украиной, забывают, что ДНР находится в состоянии войны с этим государством. Они забывают, что от украинских властей и спецслужб можно ожидать любой подлости. Возможно, что в случае снятия ограничений на границе Украина захочет использовать ситуацию в своих целях. Например, будут специально засылать в республику людей, зараженных вирусом, но у которых еще нет высокой температуры. Или будут умышленно пытаться заразить пенсионеров, которые начнут выезжать туда за выплатами.

«Паранойя, конспирологическая версия, фантастика!» — скажут сторонники снятия ограничений. Может быть. А может, и нет. Зададимся вопросом, является ли «майданный режим» враждебно настроенным к ДНР и ее жителям? Учитывая, что в течение 6 лет украинские вооруженные силы обстреливают города республики, учитывая, что Украина ввела торговую блокаду, а киевские власти отказываются от полноценного диалога как с ЛНР, так и с ДНР, можно сказать — да. А если вспомнить, как часто разные деятели в Киеве предлагали отключить ЛДНР от водоснабжения и электричества и никто из руководства Украины их за это не порицал, то можно сделать вывод, что у украинского истеблишмента нет никаких моральных императивов, которые бы их сдерживали в достижении главной цели.

Какая главная цель у «майданного режима»? Уничтожить республики Донбасса, чтобы включить в состав Украины территории, не исполняя Минских соглашений. А учитывая, что сам проект «Майданная Украина» изначально зиждется на насилии и обесценивании человеческой жизни, от Киева можно ждать чего угодно. Достаточно вспомнить, что в 2014 году многие не верили, что Украина может решиться на крупномасштабную войну на Донбассе. То, что тогда казалось невозможным, сегодня реальность. То, что кажется непостижимым сегодня, завтра может стать явью. Поэтому в кризисные времена лучше проявить осторожность, даже если она многим не нравится, чем потом расплачиваться за беспечность.