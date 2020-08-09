Россия посрамила Европу на Балтике: Как русский «москитный флот» расправился с боевыми кораблями врага (ФОТО)

300 лет назад, 7 августа 1720 года (27 июля по старому стилю), состоялось морское сражение при Гренгаме, ставшее последним крупным сражением Великой Северной войны. Удивительно, что эта победа произошла точно в годовщину Гангутского сражения 7 августа (27 июля 1714 года), когда русский флот также наголову разгромил шведский.​

После Гангутского сражения Англия, обеспокоенная возрастанием могущества русского флота, заключила военный союз со Швецией и направила объединённую эскадру к Ревелю (ныне Таллин), где в это время находилась одна из военно-морских баз Балтийского флота.

Пётр I, узнав об этом, приказал переместить русский флот от Аландских островов к Гельсингфорсу (Хельсинки), а около эскадры оставить несколько лодок для патрулирования. Вскоре одна из этих лодок, сев на мель, была захвачена шведами. В результате Пётр велел возвратить флот обратно к Аландским островам.

26 июля (6 августа) русский флот под командованием Михаила Голицына в составе 61 галеры и 29 лодок приблизился к Аландским островам.

Разведывательные лодки русских заметили шведскую эскадру между островами Ламеланд и Фритсберг. Из-за сильного ветра атаковать её было невозможно, и Голицын принял решение идти к острову Гренгам с целью подготовки хорошей позиции среди шхер.

Когда 7 августа корабли русских приблизились к Гренгаму, флот шведов под командованием Карла Шёблада, имея 156 орудий, неожиданно снялся с якоря и пошёл на сближение, подвергнув русских массированному обстрелу.

Русский флот стал поспешно отступать на мелководье, куда и попали преследовавшие его шведские корабли. На мелководье более манёвренные русские галеры и лодки перешли в атаку и сумели взять на абордаж четыре фрегата (34-пушечный «Стор-Феникс», 30-пушечный «Венкер», 22-пушечный «Кискин» и 18-пушечный «Данск-Эрн»), после чего оставшаяся часть шведского флота отступила.

(Два шведских фрегата, у которых были перебиты снасти, сели на мель. Они были взяты галерами на абордаж. Другие два, обратившиеся в бегство, настигнуты и тоже взяты на абордаж. Корабль, на котором находился начальник отряда, и остальные мелкие суда успели уйти, хотя с большими повреждениями).

Противник понёс серьезные потери: убито 103 человека, взято в плен 407. Со стороны русских в битве погибли два офицера и 80 рядовых, ранено семь офицеров и 196 рядовых.

Результатом сражения при Гренгаме стал конец шведского влияния в Балтийском море и утверждение на нём России. Битва приблизила заключение Ништадтского мира.

В память побед при Гангуте и при Гренгаме (одержанных в разные годы в один и тот же день — день памяти почитаемого на Руси святого великомученика и целителя Пантелеимона) была построена в Санкт-Петербурге Пантелеимоновская церковь.

В 1914 году по инициативе Императорского Российского военно-исторического общества на фасаде Пантелеимоновской церкви были укреплены мраморные мемориальные доски с перечнем полков, сражавшихся при Гангуте и Гренгаме.

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