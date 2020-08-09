Размеры надстроек современных авианосцев
21:59. 9 августа 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Занимательная инфографика демонстрирующая отличия надстроек (островов) современных авианосцев.
Сравниваются 4 китайца (2 построенных "Ляонин" и "Шаньдун" + 2 строящихся), 2 британских ("Куин Элизабет" и "Принц Уэльский) , 3 американских ("Китти Хок", "Нимиц" и "Джеральд Форд") и 1 французский ("Шарль де Голль").
Хорошо продемонстрирована тенденция к снижению размеров основной надстройки авианосцев. Непопавший в на картину "Адмирал Кузнецов" по размеру надстройки находился бы где-то на уровне "Ляонина" и "Китти Хока".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6083526.html