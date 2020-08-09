Новости Украины и Новороссии 09 августа 2020
- 09:51 В Киеве детей учили стрелять по Кремлю под чтение книжки Ларисы Ницой (ФОТО).
- 09:23 Очередь на границе с Крымом: пункты пропуска закрываются (ФОТО).
- 07:00 Почему Путин считает, что Донбасс должен быть частью Украины (ВИДЕО).
- 06:30 Битва за власть: почему Киев отменил выборы на Донбассе.
- 02:30 Комбриг ДНР: Белорусский «Майдан» может стать сигналом Украине к наступлению на Донбассе.
- Вчера 23:00 ВАЖНО: ЦИК Украины отменил выборы на оккупированной части Донбасса.
- Вчера 22:30 «Это страшно, люди — как рыба без воды», — известный врач рассказал о лечении коронавируса на Украине.
В Киеве детей учили стрелять по Кремлю под чтение книжки Ларисы Ницой (ФОТО)
Молодёжное звено неонацистской группировки «Правый сектор»* провело в Киеве «семейный праздник», на котором детей учили стрелять «по врагам» под чтение книги «Незламні мураші» (несокрушимые муравьи — прим. РВ) авторства скандальной русофобки Ларисы Ницой.
В этой книге описывается, как на муравьиный народ напали муравьиные львы, которые жили по соседству и «всегда завидовали муравьиному народу».
Мероприятие было посвящено 530-й годовщине Запорожской Сечи. В сквере был размещён тир, где детей учили стрелять по фанерным декорациям, которые изображали Кремль и Мавзолей.
«Ведущая презентует детскую книгу “Незламні мураші” про нападение России на Украину. А малыши тем временем учатся стрелять по вражьим россиянам — “мурахам”. За успешно убитых детям давали наклейку», — рассказывают очевидцы.
На мероприятие пришла и сама «писательница».
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* запрещенная в России экстремистская группировка
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Очередь на границе с Крымом: пункты пропуска закрываются (ФОТО)
На контрольном пункте въезда/выезда Армянск — Каланчак со стороны Крыма образовалась очередь на выезд из полуострова, которая только растёт.
Украинские власти испортили отпуск своим гражданам, внезапно закрыв границу с полуостровом, людям пришлось в спешном порядке возвращаться в «неньку».
Так называемый глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров заявил, что люди боятся оказаться «закупоренными в Крыму»:
«Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму.
Российские оккупанты с оформлением документов не спешат. Какими словами люди в очереди поминают Кабмин и всю украинскую власть, можете и не спрашивать».
Напомним, вчера 8 августа украинский Кабмин принял решение о временном прекращении работы пунктов пропуска на границе с Крымом. Срок действия ограничений — с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.
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Почему Путин считает, что Донбасс должен быть частью Украины (ВИДЕО)
На Донбассе давно говорят: «Наш выбор — Россия». Но когда же эти слова — «Донбасс — это Россия» — скажет Владимир Владимирович Путин? Такой вопрос поступил военно-политическому эксперту Якову Кедми от жителя Донецка в эфире канала ITON.TV.
«Я не думаю, что Путин когда-нибудь скажет: “Донбасс — это Россия”», — сказал Кедми.
Эксперт пояснил, что считает, что это «проблема не Донбасса, а проблема всей Украины».
«Он (Путин — прим. РВ) считает, что Донбасс должен быть частью Украины. Но нормальной Украины! Такой, какой она была, когда Донбасс влился в Украину. И не только Донбасс, а вся Новороссия», — отметил он.
По мнению Кедми, вряд ли «когда-нибудь наступит момент, когда Россия захочет присоединить Донбасс».
«Присоединение Донбасса — это значит махнуть рукой на всю Украину, на всё русскоязычное население Украины, на всё русское население Украины. Россия никогда этого не сделает», — полагает Кедми.
Как сообщала «Русская Весна», обстрелы на Донбассе не прекращаются ни днём, ни ночью. Чтобы выжить люди в прифронтовых районах годами вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах, уходя под землю, живя в постоянном страхе и опасениях за свою жизнь.
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На видео с 00:08:49
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Битва за власть: почему Киев отменил выборы на Донбассе
Авторы киевского интернет-канала Klymenko Time рассказали детали отмены ЦИК Украины выборов на территории временно оккупированных Украиной районов Донбасса.
«ЦИК отменил местные выборы на ряде территорий Донбасса, подконтрольных Украине. Речь о районах, близких к линии разграничения.
Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании решила, что проведение выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей невозможно из-за вопросов обеспечения безопасности.
Вопрос безопасности — это понятно. Хотя у нас же вроде бы перемирие? И почему тогда на парламентских выборах проводили выборы, например, на округе № 51 (два избирательных участка в посёлке городского типа Зайцево в Бахмутском районе Донецкой области)? Где легко мог быть и обстрел “Градами”, и обстрел снайпера — всё, что угодно.
Почему тогда в опасных районах можно было провести выборы, а сейчас — нельзя?
Дадим свою оценку.
В перечень общин, где выборы проводить не будут, входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, а также 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
Также ЦИК приняла к сведению вывод Луганской военно-гражданской администрации о том, что на территории Новоайдарской сельской громады Счастьинского района Луганской области на ряде избирательных участков невозможно организовать подготовку и проведение местных выборов.
Но достаточно чётко понимая ситуацию в регионе, мы подчеркнём, что в целом ряде общин Донбасса провести выборы — возможно и безопасно.
Президентские и парламентские выборы на некоторых из этих территорий опять же проводили.
Почему не проводят? В 2019 и на выборах президента, и на выборах парламента голоса густонаселённого Донбасса очень нужны были и Зеленскому, и его партии. Они были силой, за которой шёл протестный электорат, желающий мира.
Но всё это время на Донбассе системно окучивают электорат „Оппоплатформы“, в том числе с использованием новостных каналов пула Медведчука. Плюс электорат „Слуг“ здесь в 2019 году был ситуативным и базировался на вполне конкретных ожиданиях — полное завершение войны, восстановление мира, возвращение неподконтрольного Донбасса. Чтобы все обстрелы, КПВВ, военные на улицах — чтобы всё это закончилось. Но в большинстве своём это не закончилось.
Всё, чем может похвастаться власть спустя год — это установившееся две недели назад перемирия. Для других регионов это весомо. Донбасс же ожидал большего.
Всё это время избиратели региона, повторимся, находились в обработке „ОПЗЖ“. Которая убеждает, что именно они завершат войну полностью и бесповоротно. И теперь голоса Зеленского и „Слуг“ в регионе во многом подберут именно Медведчук, Левочкин и Ко.
Команда Зеленского не хочет отдавать эти районы „Оппоплатформе“.
Поэтому власть пошла на этот шаг — не даёт жителям Донбасса участвовать в выборах, нарушая их право на волеизъявление, нарушая принципы демократии и местного самоуправления.
Печально понимать, что было решено пойти по этому пути, которым в общем-то пользовались и во времена Порошенко. В своё время так, например, разогнали уже избранный в 2016 году райсовет в Марьинском районе Донецкой области. Местный глава районной администрации Владимир Мороз (кстати, примечательно, что ныне — нардеп „ОПЗЖ“), будучи в контрах с депутатским корпусом, тогда „порешал“ вопросы в центре и по сути разогнал райсовет и депутатов, придя на сессию с автоматчиками и заявив, что все, кто не сдадут депутатские удостоверения — пойдут под суд за госизмену.
Власти меняются — методы работы нет. Повторимся, жаль, что эту схему реализовывает команда, которая пришла во власть на лозунгах новой политики».
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Комбриг ДНР: Белорусский «Майдан» может стать сигналом Украине к наступлению на Донбассе
Известный ополченец, экс-командир бригады «Восток» и донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») — об особенностях нынешнего сложного исторического момента.
«Я внимательно слежу за белорусскими обстоятельствами, и причина не в праздном любопытстве. Во-первых, всё это происходит в пространстве, которое мы традиционно считаем нашим общим. Дело, которое мы делаем на Донбассе, при всей утрате его блеска и звучания, не носит частного характера — это малый участок большого процесса.
Белоруссия — другой участок этого процесса. Как и Украина, как и Кавказ, как и Молдова… Разница только в том, что в истории — как в велосипедной цепи: какое-то звено прямо на зубьях звёздочки, какое-то в натяжении, а какое-то пока в провисе и ждёт, когда до него дойдёт очередь. Сейчас Белоруссию натягивает на зуб истории вслед за Украиной — её черёд.
Но это всё абстракции — в очередной раз поумничал. А есть практическое „во-вторых”, почему я не ослабляю внимания к белорусской теме. При всех плюсах Россия не может сегодня разрываться на несколько направлений, и задача пресловутого, затасканного пропагандой Запада именно растянуть Россию, как корову на льду, чтобы обездвижить её.
Если сейчас события в Белоруссии пойдут по сценарию, близкому к украинскому, то у России появится большая головная боль — как защитить свои интересы на этом разваливающемся плоту. Украина, спецслужбы которой, как убедительно аргументируют расследователи, сыграли центральную роль в создании текущего кризиса между Белоруссией и Россией, только и ждёт, что Россия погрузится в белорусский омут, чтобы активизироваться на Донбассе.
Все эти перемирия, все эти набившие оскомину „мирные инициативы” Украины — не более, чем ширма, призванная скрыть подготовку Украины к военной активизации.
Нужен только подходящий момент и пара провокаций — и всё. Если белорусские события пойдут по нужному Украине сценарию — Украина перейдёт в наступление под аккомпанемент лицемерных ахов и стонов: все, дескать, видели, что мы всей душой хотели, так стремились, все силы прилагали ради мира во всем мире, но эти…
А пока ждут исхода президентской гонки в Америке и подходящих условий, когда России будет труднее маневрировать — подтягиваются силы и средства. Украина стягивает ресурсы поближе к прифронтовым районам, передислоцирует всё, что нужно для атаки, на дистанцию броска… и продолжает вещать о мире: „спи, детка, усни”».
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ВАЖНО: ЦИК Украины отменил выборы на оккупированной части Донбасса
ЦИК Украины отменил местные выборы в подконтрольных Киеву районах Донбасса.
В официальном заявлении сообщается, что ЦИК пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.
Данное решение принято на основе анализа информации, предоставленной так называемыми Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями.
Речь идет о 10 объединенных территориальных общинах в Донецкой и восьми в Луганской области.
По заявлению ЦИК, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех вооруженных формирований и передачи Киеву контроля над украинско-российской границей.
По сути, речь идет об окончательном выходе Украины из Минских договоренностей — даже в их нынешнем, убого-урезанном виде.
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«Это страшно, люди — как рыба без воды», — известный врач рассказал о лечении коронавируса на Украине
Известный украинский врач-инфекционист рассказал, с какими трудностями столкнулись медики с приходом в страну эпидемии коронавируса.
О проблемах и вызовах кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологическим и инфекционным отделением Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко рассказал украинскому телеканалу ТСН.
«Как врач-пульмонолог, по первой специальности — иммунолог, скажу, что такой откровенной полиморбидной болезни с такими разнообразными клиническими проявлениями я ещё не видел. Если бы это была только пневмония. Ты не знаешь, в какую сторону бежать, чем лечить, как оказывать помощь и в дальнейшем — как реабилитировать больных», — заявил он.
По словам Яковенко, коронавирус — это совершенно новое явление, симптомы и последствия которого могут быть самыми разнообразными. При этом у многих пациентов появляется удушье, больше половины не могут самостоятельно дышать.
«Сейчас в моем отделении 2/3 пациентов нуждаются в кислороде. Так же из года в год у меня лечатся больные пневмонией, но эти пневмонии имеют другой ход, более или менее благоприятный. А при коронавирусе пациенты, в стационаре — все, как рыба без воды, хватают воздух. Это не просто грустно, это страшно. Особенно, когда поступление кислорода мгновенно останавливается, то все начинают гудеть, кричать», — добавил он.
Напомним, что заболеваемость коронавирусом на Украине продолжает расти пугающими темпами.
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