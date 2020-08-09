Новости Украины и Новороссии 09 августа 2020

Авторы киевского интернет-канала Klymenko Time рассказали детали отмены ЦИК Украины выборов на территории временно оккупированных Украиной районов Донбасса.

«ЦИК отменил местные выборы на ряде территорий Донбасса, подконтрольных Украине. Речь о районах, близких к линии разграничения.

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании решила, что проведение выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей невозможно из-за вопросов обеспечения безопасности.

Вопрос безопасности — это понятно. Хотя у нас же вроде бы перемирие? И почему тогда на парламентских выборах проводили выборы, например, на округе № 51 (два избирательных участка в посёлке городского типа Зайцево в Бахмутском районе Донецкой области)? Где легко мог быть и обстрел “Градами”, и обстрел снайпера — всё, что угодно.

Почему тогда в опасных районах можно было провести выборы, а сейчас — нельзя?

Дадим свою оценку.

В перечень общин, где выборы проводить не будут, входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, а также 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Также ЦИК приняла к сведению вывод Луганской военно-гражданской администрации о том, что на территории Новоайдарской сельской громады Счастьинского района Луганской области на ряде избирательных участков невозможно организовать подготовку и проведение местных выборов.

Но достаточно чётко понимая ситуацию в регионе, мы подчеркнём, что в целом ряде общин Донбасса провести выборы — возможно и безопасно.

Президентские и парламентские выборы на некоторых из этих территорий опять же проводили.

Почему не проводят? В 2019 и на выборах президента, и на выборах парламента голоса густонаселённого Донбасса очень нужны были и Зеленскому, и его партии. Они были силой, за которой шёл протестный электорат, желающий мира.

Но всё это время на Донбассе системно окучивают электорат „Оппоплатформы“, в том числе с использованием новостных каналов пула Медведчука. Плюс электорат „Слуг“ здесь в 2019 году был ситуативным и базировался на вполне конкретных ожиданиях — полное завершение войны, восстановление мира, возвращение неподконтрольного Донбасса. Чтобы все обстрелы, КПВВ, военные на улицах — чтобы всё это закончилось. Но в большинстве своём это не закончилось.

Всё, чем может похвастаться власть спустя год — это установившееся две недели назад перемирия. Для других регионов это весомо. Донбасс же ожидал большего.

Всё это время избиратели региона, повторимся, находились в обработке „ОПЗЖ“. Которая убеждает, что именно они завершат войну полностью и бесповоротно. И теперь голоса Зеленского и „Слуг“ в регионе во многом подберут именно Медведчук, Левочкин и Ко.

Команда Зеленского не хочет отдавать эти районы „Оппоплатформе“.

Поэтому власть пошла на этот шаг — не даёт жителям Донбасса участвовать в выборах, нарушая их право на волеизъявление, нарушая принципы демократии и местного самоуправления.

Печально понимать, что было решено пойти по этому пути, которым в общем-то пользовались и во времена Порошенко. В своё время так, например, разогнали уже избранный в 2016 году райсовет в Марьинском районе Донецкой области. Местный глава районной администрации Владимир Мороз (кстати, примечательно, что ныне — нардеп „ОПЗЖ“), будучи в контрах с депутатским корпусом, тогда „порешал“ вопросы в центре и по сути разогнал райсовет и депутатов, придя на сессию с автоматчиками и заявив, что все, кто не сдадут депутатские удостоверения — пойдут под суд за госизмену.

Власти меняются — методы работы нет. Повторимся, жаль, что эту схему реализовывает команда, которая пришла во власть на лозунгах новой политики».

Читайте также: Русские переждут коронавирус, а потом захватят Европу (ВИДЕО)