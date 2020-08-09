Лукашенко 80%
20:34. 9 августа 2020 85 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Появились первые данные после завершения выборов в Белоруссии.
1. По данным ЦИК Белоруссии, Батька набрал 82% голосов в 5 регионах, у Тихановской почти 7%.
2. По данным опубликованного национального экзит-пола, у Лукашенко 79,7%, у Тихановской 6,8%, против всех – 9,2%.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6083139.html
Что и требовалось доказать, выбирают не крикуны на площади а работяги которым на митинги плевать. А митинги только провоцируют большую явку несогласных с лозунгами что на митингах.