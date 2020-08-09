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Лукашенко 80%

20:34. 9 августа 2020 85 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Появились первые данные после завершения выборов в Белоруссии.

1. По данным ЦИК Белоруссии, Батька набрал 82% голосов в 5 регионах, у Тихановской почти 7%.
2. По данным опубликованного национального экзит-пола, у Лукашенко 79,7%, у Тихановской 6,8%, против всех – 9,2%.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6083139.html

Метки: белоруссия, выборы, лукашенко, тихановская

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 15433 11709
    Sergeev 9 августа 2020 в 23:08

    Что и требовалось доказать, выбирают не крикуны на площади а работяги которым на митинги плевать. А митинги только провоцируют большую явку несогласных с лозунгами что на митингах.

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