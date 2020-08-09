Главная » Невероятное в мире, Политика

Белорусская оппозиция собирает майдан: опубликован план действий

21:25. 9 августа 2020 136 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Белорусская оппозиция собирает майдан: опубликован план действий | Русская весна

В воскресенье, 9 августа, сразу после окончания голосования на выборах президента в Белоруссии противники действующего президента Александра Лукашенко зовут на митинги по всей стране.

Через Telegram-каналы оппозиционеры озвучивают план действий.

В Минске назначен сбор в 20:00–20:30 у своих участков. Далее участники митинга собираются идти к Стеле. Общий сбор минчан у нее в 22:00.

«Далее мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко!» — пишут Telegram-каналы.

В регионах план такой: 20:00–20:30 — общий сбор на центральных площадях каждого из городов.

Также Telegram-каналы публикуют план действий для участников митингов — памятки для протестующих.

Читайте также: Выборы в Белоруссии: Данные экзитполов и ЦИК показывают огромный разрыв между кандидатами

Белорусская оппозиция собирает майдан: опубликован план действий | Русская весна
Белорусская оппозиция собирает майдан: опубликован план действий | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1596997501

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Очерняющие Россию организации.
...идеи. В 2014 поддерживало Майдан и негативно отзывалось об... революцию и три года собирал деньги на свержение режима ...’97 Новостной интернет-портал белорусской оппозиции. Главный офис в Варшаве...года, на волне украинской майданной истерии, по требованию ...
По ситуации с ЧВК в Белоруссии
... из сотрудников действительно собирались в Венесуэлу, где работают и белорусские спецы из... строит свою стратегию белорусская оппозиция.Обвиняя Запад в подготовке майданов, а Россию в...
В День Воли сотни белорусских граждан оказались за решеткой
...организаторов из числа активистов оппозиции задержали, но в целом... и вооруженных террористов собираются устроить белорусский Майдан в «спокойной» республике...предпринятым мерам удалось предотвратить «белорусский Майдан», спонсированный зарубежными фондами....
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
... ты работаешь? – спросил отец. «В белорусской оппозиции, - гордо ответил сын. – В пятницу... уже все. И цена этим майданам после этого ровно такая – сколько... стали самой натуральной клоакой, где собираются откровенные проходимцы, жулики и беспредельщики...
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2015
... богаче. И теперь за бесценок собираются скупить всю Украину.После Майдана... олигархов, которые стояли за оппозицией и фактически организовали Майдан?— Вы знаете, я... заседания Трехсторонней контактной группы в белорусской столице. Он подчеркнул, что в...
Первый доклад «Антимайдан Аналитика» – «Технологии госпереворота»
...палаточного городка сторонников оппозиции в центре Киева — на Майдане Незалежности. Разжигание .... и возникла на базе белорусской программы американского фонда Институт в...Никто в этих странах не собирался всерьез заниматься ротацией коррумпированных элит...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)