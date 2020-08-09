Белорусская оппозиция собирает майдан: опубликован план действий

В воскресенье, 9 августа, сразу после окончания голосования на выборах президента в Белоруссии противники действующего президента Александра Лукашенко зовут на митинги по всей стране.

Через Telegram-каналы оппозиционеры озвучивают план действий.

В Минске назначен сбор в 20:00–20:30 у своих участков. Далее участники митинга собираются идти к Стеле. Общий сбор минчан у нее в 22:00.

«Далее мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко!» — пишут Telegram-каналы.

В регионах план такой: 20:00–20:30 — общий сбор на центральных площадях каждого из городов.

Также Telegram-каналы публикуют план действий для участников митингов — памятки для протестующих.

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