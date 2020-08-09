Белорусская оппозиция собирает майдан: опубликован план действий
В воскресенье, 9 августа, сразу после окончания голосования на выборах президента в Белоруссии противники действующего президента Александра Лукашенко зовут на митинги по всей стране.
Через Telegram-каналы оппозиционеры озвучивают план действий.
В Минске назначен сбор в 20:00–20:30 у своих участков. Далее участники митинга собираются идти к Стеле. Общий сбор минчан у нее в 22:00.
«Далее мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко!» — пишут Telegram-каналы.
В регионах план такой: 20:00–20:30 — общий сбор на центральных площадях каждого из городов.
Также Telegram-каналы публикуют план действий для участников митингов — памятки для протестующих.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1596997501
А где столько народу содержать будут?