Вместе с тем, кто определит ту грань, где кончается полное здоровье и начинается болезнь? Если использовать традиционные и научные способы диагностики, то после серьёзного обследования почти каждый из нас будет определен в той или мной мере как «калека XXI века».

Самое ценное, что есть у каждого существа – это его жизнь и здоровье. Когда обычный человек здоров, он мало думает о болезнях. Но когда он неожиданно заболевает, прекрасный мир вдруг предстает в чёрном свете. Здоровое тело особенно ценят калеки, хорошее зрение – слепые, а острый слух – глухие.

Аюрведа в истории священных знаний о здоровье Глубокая благодарность всем, кто поддерживает огонь вечных знаний о человеческом здоровье. Сердечная признательность подлинным целителям и врачам, возвращающим полноценную жизнь и радость бытия людям. Низкий поклон инициаторам и организаторам нашей международной конференции в Севастополе. Да будет мир и процветание в благодатном Крыму, в овеянных легендами землях Тавриды.



Мудрецы глубокой древности давно предрекали драматическую эпоху Кали-Юги, время всеобщей деградации, которое по христианским пророчествам завершится «концом света». Каждый из нас свободен в выборе: либо по инерции катиться в пропасть упадка, либо сознательно противостоять деградации, искать пути спасения и возрождения. И, слава Богу, мы не первые на этом священном Пути.

Одна из древнейших и наиболее авторитетных духовных традиций, посвященных здоровому образу жизни, сформировалась в древней Индии более 5 тысяч лет назад. Она получила название АЮРВЕДА, что дословно переводится как «знание принципа жизни» или «ведение жизни» (от санскр. «āyus» — «значение жизни», «принцип жизни» и «veda» — знание, ведение). А фактически речь идет о великом искусстве быть здоровым мудрецом и умении сделать счастливыми долгожителями других людей.

Аюрведа, знает множество методов лечения болезней, но главным она считает предупредить любые заболевания. Это искусство сродни таким европейским понятиям как гигиена или профилактика, и имеет прямое отношение к собриологии – науке о трезвом образе жизни.

Аюрведа не единственная система знаний, посвященных оздоровлению и омоложению человеческого организма. Поэтому познавательно проследить её развитие в сравнении с другими традициями и школами, чтобы научиться определять приоритеты и подлинные авторитеты.

Мой мастер-класс посвящен историческому обзору священных знаний о здоровье человека: от древнейших времен до нашего времени, а здесь я затрагиваю только ведическую традицию. Я не претендую на роль врача или целителя, но как профессиональный историк считаю очень полезной экскурсию в прошлое медицины. На одном из занятий мы подробно рассмотрим ключевые понятия и принципы Аюрведы, а подводя общие итоги – сделаем выводы по всему курсу.

Кроме того, в конце каждой теоретической лекции будет выделено время для практических занятий по теме: чтению гимнов или молитв, медитаций, дыхательных упражнений, лечению музыкой, изучению диетических анкет, обсуждению личного опыта и т.д.

Материалисты считают, что желание сохранить своё здоровье появилось у человека вместе с защитным рефлексом. Подобно тому, как животное зализывает свои раны, древний человек интуитивно искал способы восстановления поврежденной или больной плоти. Миллионы лет назад пращуры людей охотились на диких животных и воевали друг с другом, а поэтому сталкивались с проблемой насильственной или преждевременной смерти. В этом смысле врачевание было одним из самых древних искусств. В те давние времена целителями были священники различных уровней и типов: жрецы, волхвы, шаманы.

С точки зрения ведической традиции, знание – вечно. Оно изначально было дано Богам, которые были первыми мудрецами и целителями. Агни, Индра, Брахма, Вишну, Дурга, Ашвины и другие божества могли даровать человеку жизнь или лишить его таковой.

Покровителем медицины был Дханвавтари, который почитается индусами как основатель Аюрведы. Он изображался как светоносный молодой бог с двумя или четырьмя руками, в одной из которых держал сосуд с целебным нектаром – амритой. Благодатному Дханвантари, одетому в золотые одежды, украшенные жемчугом и драгоценными камнями, приносили жертвы и читали молитвы.

Первыми источниками медицинских знаний были канонические Веды: «Ригведа», «Яджурведа», «Самаведа» и «Атхарваведа», которые сначала передавались риши из уст в уста от учителя к ученику, а затем были записаны и систематизированы.

Больше всего молитв о здоровье, описаний лечебных трав и лекарств, содержит «Атхарваведа», где мы встречаем заговоры, подобные древнерусским и древнеславянским. Такое совпадение не случайно. Хронологически наиболее древние заговоры относятся к периоду, предшествовавшему вторжению ариев в Индостан. Они жили тогда на территории северной и центральной Евразии, о чем свидетельствует топонимия и гидронимия.

Основоположником аюрведической медицины считается Атрейя Пунарваса, сын Атри, одного из семи легендарных риши, чьи имена в индийской астрономии образуют созвездие Большой Медведицы. В свою очередь, лучший из его учеников по имени Агнивеша [по другой версии – риша Чарака из Кашмира] составил за несколько веков до Р.Х. первый аюрведический трактат «Чарака Самхита». Он состоит из 8 разделов, где описаны обязанности врача, основы физиологии и принципы построения человеческого организма, типы и вкусы продуктов, симптомы главных болезней, сведения о развитии плода до рождения, учение о патологии, искусство диагностики, общей терапии, фармакологии и т.д. Одним словом, здесь собраны досконально систематизированные и специализированные знания медиков высочайшего уровня.

Другой канонический трактат ведической традиции «Сушрута-самхита» посвящен хирургии. Его автором считается индийский медик Сушрута, примерно той же эпохи, но фактически текст объединяет многовековой опыт добуддийского периода. «Сушрута-самхита» содержит описание более 120 медицинских инструментов и 300 операций. Лекарства перечисляются те же, что в «Атхарваведе» и «Чарака Самхите», что подтверждает единство ведической традиции.

Со временем сведения обоих медицинских трактатов были объединены в одно целое. Многолетний труд по систематизации был завершен в 6 веке нашей эры Шримадом Вагбхатой и получил название «Аштанга Хридая самхита». Этот третий по значению канонический текст индийской медицины был переведен на многие восточные и западные языки, оказав огромное влияние на медицинские школы в Китае, Тибете, Персии, арабских странах. Знаменитый тибетский трактат «Чжуд Ши» и «Канон врачебной науки» Авиценны (Ибн Сина) основаны на принципах «Аштанга Хридая самхита», то есть ведической школы целительства.

За тысячелетия преемственного развития Аюрведа сложилась во всесторонне продуманную, тщательно систематизированную медицинскую школу. Чтобы освоить её во всех деталях требуются годы учения и практики под руководством опытных специалистов. Мы же упомянем лишь несколько ключевых понятий, составляющих основу Аюрведы и отличающих её от других систем врачевания.

Каждая личность, будучи микрокосмом, то есть малой частью, или монадой макрокосма, отражает в себе законы единой Вселенной. Человек соединяет в себе духовное начало (Пуруша) и материальное (Пракрити). Кроме того, наш организм наполняют в различных пропорциях три подвижные силы («три доши»). Вот их краткие характеристики:

Вата (ветер), связан с потоками воздуха и эфира, регулируемыми при помощи дыхания. Движение ваты обеспечивает поступление в организм праны, жизненной энергии, связующей все элементы.

Питта (желчь), телесный огонь, влияющий на процессы переработки и усвоения пищи, а также психологическую напряженность и накал страстей. Питта проходит через желудок, железы и кровеносную систему.

Капха (слизь), биологические жидкости, мокроты, связанные со стихией воды и земли. Капха смазывает ткани организма, кожу, суставы, укрепляет силу мышц и иммунную систему.

В зависимости от преобладания той или иной силы в конституции тела можно определить тип человека. Существуют явно выраженные типы вата, питта и капха, но есть и смешанные.

Соотношение природных стихий в теле задано генетически, однако оно может меняться в зависимости от поведения, питания, времени года и возраста.

Каждый тип организма расположен к тем или иным изменениям, в том числе болезням, поэтому опытный врач Аюрведы, прежде всего, тщательно диагностирует пациента и прописывает ему лечение согласно его типу организма. Диета составляется только с учётом баланса дош, поскольку продукт, полезный для одного типа человека, может быть вреден другому. Мы будем подробно рассматривать каждую дошу и анализировать соответствующее ей питание.

Другая троица называется «тригуна». Гуны – это свойства, качества вещей и поступков. Саттва – область духовного, святого и прекрасного, которой соответствуют чистота, покой, мир, счастье. Раждас – страсть, вожделение, чувственность, пробуждающие бурные эмоции и агрессию. Тамас – тьма, невежество, инерция, приводящие к лени, тупости и саморазрушению. Пребывая в той или иной гуне, человек может сознательно или бессознательно менять своё состояние и здоровье в целом.

Огромное значение для каждой личности имеет карма (на санскрите – деяние или плод действия). Есть несколько видов кармы: частично она наследуется вместе с родительскими генами, частично – формируется после рождения, и, наконец, суммируется из наших ежедневных и ежечасных поступков, действуя по закону причинно-следственных связей. Карма может проявить себя как Божья кара (наказание) или как Божья благодать (вознаграждение за добрые дела). Вот почему исключительно важен праведный образ жизни.

Перечисленные понятия – лишь малая часть сокровищницы ведической мудрости. Аюрведа располагает разнообразной палитрой средств и методов, среди которых: гигиена, режимы питания и диеты, астрология, расаяна (наука о долголетии), массаж, ароматерапия, и многое другое.

Индийская медицина в целом и Аюрведа в частности связаны с йогой – духовным искусством владения своим умом, душой и телом. Йога в переводе с санскрита буквально означает — связь, единение, сосредоточение.

Во II веке до н.э. мудрец Патанджали составил классический и самый знаменитый труд «Йога-сутра», неоднократно прокомментированный и опубликованный, но сам термин йога восходит к устной традиции добуддийского периода начала первого тысячелетия до Р.Х., обобщённой в священной «Махабхарате».

Йога имеет несколько направлений и школ. Например, «Хатха-Йога» учит о духовно-телесной гармонии, достигаемой с помощью специальных физических асан и мудр. Важное место в этой системе занимают искусство дыхания (пранаяма), медитация и диетическое питание. «Раджа-йога» приучает человека управлять своим умом. Она уподобляет ум – мудрому возничему, а тело – колеснице, запряженной дикими лошадьми (чувствами). Правильные мысли порождают правильные поступки и приводят к праведному образу жизни.

В Индии существуют и другие философские школы, занимающиеся совершенствованием личности и целительством: Сиддха, Керала, Тантра. Частично они повторяют друг друга, а иногда основываются на местных традициях и верованиях. Всемирное значение приобрело учение Буддизма, вышедшего из лона индийской цивилизации в VI веке до Р.Х.

В своём историческом обзоре я рассматриваю опыт различных медицинских школ Востока и Запада: от Китая и Тибета до Европы и США. Особое место уделено анализу христианской религии на примере Православия как Пути спасения личности и духовного исцеления. Не обойден вниманием опыт отечественного здравоохранения, в том числе современных целителей, а также организаций, противостоящих геноциду и деградации человека.

Что даёт хронологический подход к истории медицины? Он не только расширяет кругозор исследователя, но помогает определить подлинные приоритеты в научных открытиях. Объективные данные свидетельствуют, что большинство открытий в области священных знаний о здоровье было сделано в глубокой древности на Востоке. Многие из западных врачей повторяли, причем в упрощённой форме, лишь то, что было известно до них.

Принципиальные отличия западной медицины от восточной: в методологии – материализм, механицизм и эмпиризм вместо духовного, органичного и философского подхода; изучение тела по законам физиологии, где игнорируются метафизические аспекты бытия; антропология и анатомия дают описание телесной оболочки, но не углубляются во внутренний мир личности; на практике лечит болезни, часто только их последствия (симптомы), а не личность в целом.

Следовательно, нам необходимо усвоить, наряду с лучшими достижениями медицинской науки и техники Запада, священный подход к человеку на Востоке. Этот новый, путь будет интровертным (обращенным вовнутрь), комплексным, системным, построенным по принципу взаимного дополнения, а не отрицания.

Системный подход предполагает также переход от общего к частному, к отдельным областям знаний о здоровье.

На практике нужно приложить общие и частные знания к своей личности, и посмотреть на теоретические проблемы под углом зрения своих успехов, неудач, собственных заболеваний или недомоганий.

Личный опыт включает: 1) родословную, генетическую наследственность, предрасположенности к болезням у предков; 2) комплексное медицинское обследование (диспансеризацию); 3) историю каждой конкретной болезни (диагноз, лекарства, следствия); 4) наблюдение у врачей с использованием современной медицинской техники; 5) изучение духовной и научно-популярной аюрведической литературы.

Итак, для оптимального здоровья надо: покаяться в своих грехах (очистить карму), заменить плохие привычки на хорошие, неправильное питание – на диетическое, беспорядок – на режим, лень – на гимнастические упражнения, суетный образ жизни – на духовный. В случае необходимости рекомендуется сменить жильё, с патогенного – на экологически чистое.



По сути, речь идёт о начале новой жизни, предполагающей формирование гармоничной семьи и строительство оптимального общества. В конце концов, общественные проекты выходят на государственный, международный и глобальный уровни. Пусть будет так.

Тулаев Павел Владимирович



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