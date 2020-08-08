Жуков и Сёмин про сегрегацию

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tMMUflzov8g
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Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество — изменять то, что могу, и мудрость — всегда отличать одно от другого.
— Франциск Ассизский
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