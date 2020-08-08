В.М. Коровин. Деоккупация Европы

В общем-то, к такому менторскому распоряжению европейскими экономическими и военными ресурсами, как и экономикой в целом, со стороны своего старшего «партнёра» в Европе уже где-то как-то привыкли. Пикантности всей ситуации придаёт скорее то, что многие так называемые американские военные технологии либо разработаны совместно с европейскими инженерами, либо же просто созданы выходцами из Европы.

Но самым возмутительным европейские производители оружия считают даже не это (американцы лезут везде и пытаются контролировать в Европе всё, а не только военную отрасль), а требования США ограничивать экспорт европейской военной продукции. То есть, по сути, европейские производители не имеют права продавать собственную продукцию без визы Вашингтона.

Одна из причин, на которую ссылается немецкий воскресный еженедельник Welt am Sonntag, заключается в том, что производителей не устраивают попытки Соединённых Штатов контролировать продукцию, созданную на основе американских технологий, пускай и на европейских предприятиях.

Европейские компании по производству оружия решили отказаться от использования американских технологий . Утечку информации на этот счёт публикуют некоторые европейские СМИ. Однако в череде последних демаршей Европы, всё чаще выступающей против навязчивой американской опеки и всё более устремлённой к восстановлению собственного суверенитета, такой шаг выглядел бы вполне логичным и последовательным.



Здесь американская оборонка так же беззастенчиво, на правах хозяев даже не Европы — мира, просто скупает более-менее перспективных специалистов, и — раз! — разрабатываемые ими военные технологии становятся американскими, а сама Европа вынуждена теперь уже их у американского военного производителя покупать впятьдорога.

Неудивительно, что в какой-то момент, а именно сейчас, европейцам всё это просто надоело. Тем более что американское превосходство, не говоря уже об «исключительности», всё более ставится под сомнение, в том числе первыми лицами в самой Европе. На этом фоне предприятия из Германии и Франции намерены не только перейти к более аккуратной кадровой политике, прекратив утечку мозгов, но и начать собственные (без американского участия) военные разработки.

Ведь что греха таить, стоит только поделиться с американскими «партнёрами» тем или иным военным секретом, как в результате пары-тройки махинаций с бумагами, с помощью подкупа, шантажа и откровенного давления все эти технологические ноу-хау очень быстро переквалифицируются из совместных в американские. А уж американская оборонка знает, что с ними делать, тут же превращая всё в баснословные прибыли для своих кураторов. А это половина нынешней американской элиты.

Неудивительно, что они и обеспечивают все необходимые условия для захвата европейских технологий и переквалификации их в американские. В этом и заключается — в значительной степени — первенство США в области военных технологий.

Отсюда естественное стремление — в первую очередь немцев и французов — начать собственные разработки независимо от США. В планах — это в первую очередь — создать собственные вертолёты, штурмовые винтовки, а также новый европейский истребитель. Что уже значительно сократит военные расходы этих государств.

Ведь как получается: большинство стран ЕС и США — союзники по НАТО, американцы постоянно требуют увеличения военных расходов до 2% ВВП, но покупать приходится именно американскую военную технику. И технологии вроде как тоже американские.

Всё вообще американское, от европейцев же требуется лишь регулярно платить по счетам. Да ещё и беспрестанно хваля американских «добродетелей» (те ещё союзники), приговаривая: «Что бы мы без вас делали». А вот что — истребители, вертолёты и винтовки. Для начала. Дешевле, и никто не указывает, как ими распоряжаться, кому продавать, а кому дарить в качестве гуманитарной помощи (сейчас это полностью прерогатива США).

По большому счёту, Европа сама может производить весь спектр вооружений. Да и так называемый ядерный зонтик в Европе тоже есть свой — например, у тех же Франции и Британии. Как пишут некоторые СМИ, ссылаясь на европейскую статистику, население Германии, чьи лидеры всё громче заявляют о необходимости восстановления европейского суверенитета, всё больше выступает за то, чтобы перейти под ядерный зонтик Франции и Великобритании.

И неудивительно. Ведь расхождения между европейскими и американскими интересами с каждым годом всё более очевидны, а вот зависимость по всем пунктам, включая военное сотрудничество и в целом сферу безопасности, всё менее обоснованна.

Старые угрозы (в первую очередь «агрессивный советский блок») более не существуют, новые (например, северокорейская ядерная угроза) всё более эфемерны. В них сегодня может верить либо откровенный глобалистский фанатик, слепо повторяющий заокеанские директивы, либо обыватель, внемлющей пропаганде, либо просто слабоумный человек.

Прямая американская оккупация под видом громоздкой и давно уже и морально, и физически устаревшей структуры НАТО европейцев более не вдохновляет. Создание же собственной армии, о которой всё чаще говорят европейские политики, на фоне становящихся всё более очевидными расхождений с политикой США, напротив, становится идеей всё более перспективной.

Единственное, что пока останавливает от решительных действий в этом направлении, — полная технологическая зависимость военной отрасли от США плюс натовские (а по сути, американские) военные стандарты, не дающие Европе возможности освободиться от американской военной удавки.

Рациональные европейцы привыкли действовать рационально и последовательно. Прежде чем говорить о выходе из НАТО и создании собственных вооружённых сил, необходимо обеспечить Европу собственными военными технологиями и стандартами.

Зная диурническую устремлённость европейцев, проявленную на протяжении веков, сомневаться не стоит: у Европы будут и свои военные технологии, и своя армия. Решающими здесь могут стать выборы 2021 года, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель — последний адепт глобализма из старой гвардии, когда-то подготовленной по лекалам американских демократов образца Обамы — Клинтон, покинет свой пост.



Вот тогда-то американцев и попросят убраться вон, на свой остров. А пока время разрабатывать собственные военные технологии.

В.М. Коровин



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Не знаю, как насчёт немцев, но французы и прочие европейцы смогут достойно воевать, когда война будет заключаться в нажатии неких смертоносных кнопок.Если же дело дойдёт до риска собственной драгоценной европейской жизнью, то прок от такой армии для защиты Европы весьма сомнителен. Слишком уж десятилетия оголтелого либерализма резко изменили качество европейского человека. Не в лучшую сторону, естественно.Впрочем, и нынешние немцы от нынешних французов да испанцев по своему либеральному нутру не сильно отличаются.