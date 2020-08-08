Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

УДК “Боном Ричард” после пожара

09:13. 8 августа 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


УДК "Боном Ричард" посла масштабного многодневного пожара.
Сейчас на корабле идет первичная уборка + демонтирована поврежденная во время пожара кормовая мачта, у которой существовал риск обрушения.
На первичную уборку флот выделил 10 млн. долларов. Во время этих работ, одновременно начнется подсчет материального ущерба и оценка состояния корабля, по итогам которых будет принято решения – вкладываться ли в восстановление УДК или же списывать его лом.
По оценке флота, для определения конечной судьбы корабля потребуется несколько недель и вердикт будет в конце августа-начале сентября.



















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6079854.html

Метки: боном ричард, США, флот сша, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)