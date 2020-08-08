Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2020

Шесть лет назад, в ночь с 05 на 06 августа 2014 года, военные преступники из числа вооружённых сил и нацгвардии Украины открыли огонь из танков и БТРов по участку дороги между н. п. Снежное и н. п. Дмитровка, ДНР.

Огнем на поражение украинские военные преступники уничтожили колонну из 20 гражданских автомобилей, внутри которых многие раненые мирные жители ДНР попросту сгорели живьем…

Так, среди указанных выше автомобилей — была и машина военных корреспондентов из «iКОРПУС».

Именно после обнаружения автомобиля с журналистами, у которых при себе были фотоаппараты, объективы и видеокамеры — командование ВСУ отдало приказ сначала облить расстрелянные машины дизельным топливом и поджечь, а затем накрыть их залпами из РСЗО.

Военные преступники из ВСУ всеми силами стремились скрыть следы военного преступления, а также запутать дальнейшее расследование расстрела десятков гражданских лиц.

Прошли годы. Ни один военный преступник из ВСУ или нацгвардии так и не понес заслуженного наказания. Однако, больше всего нас удивляет нежелание руководства ВГТРК, местных ТРК ДНР и ЛНР, а также всего сообщества военных корреспондентов России признать ряд очевидных фактов:

1) Старшим группы военных корреспондентов был не Андрей Стенин, а Сергей Георгиевич Коренченков, 25.02.1983 г. р.

Именно Сергей Коренченков, один из основателей (вместе с Даниилом Трояновым) «Информационного Корпуса», отвечал не только за свою группу (в которую входил Андрей Стенин и Андрей Вячало), но и за три другие группы военных корреспондентов.

2) Автомобиль, в котором были убиты Сергей Коренченков, Андрей Вячало и Андрей Стенин, — принадлежал НЕ ВГТРК, а «Информационному Корпусу». Почему это важно?

Потому что ВГТРК много раз выпускало материалы о том, что «ВСУ якобы расстреляло машину ВГТРК, внутри которой был Андрей Стенин». Нет! Увы, но машина не имела никакого отношения к ВГТРК, и была куплена за средства «iКорпуса»!

3) Андрей Стенин командовал, а остальные военкоры слепо слушались его команд. Бред! При этом бред, который может опровергнуть хоть сам Игорь Стрелков, хоть военкор Геннадий Дубовой.

Сергей Коренченков был бесстрашным военкором, не ведающим препятствий для съемки самого остросюжетного репортажа. Ни пули, ни снаряды, ни ракеты из РСЗО противника не могли его остановить.

Более того: Игорь Стрелков именно Сергею Коренченкову доверял работу по съемке, контролю других военкоров и систематизации фото и видеоматериалов. Друзья мои, это не Коренченков попросил Стенина «поприсутствовать» в команде военкоров! Это как раз таки Стенин долго и упорно согласовывал свое присутствие в самой известной и эффективной команде военкоров Д/ЛНР!

4) Андрей Стенин снимал материалы только для российских СМИ. Сергей Коренченков снимал материалы не только для «Информационного Корпуса».

Во-первых, материалы снимались вообще для всех заинтересованных СМИ (материалы в том числе бесплатно раздавались и ВГТРК, и интернет-СМИ, и вообще всем желающим).

Во-вторых, благодаря тому факту, что Игорь Стрелков назвал «Информационный Корпус» средством массовой информации всего Славянского гарнизона, ополчения Донбасса, и лично его — Игоря Стрелкова» — военкоры из «iКОРПУСА» через канал на «YouTube», через свой интернет-сайт и через прямое общение со спонсорами — «насобирали» для Славянского гарнизона 23 млн. рублей пожертвований.

Именно на эти средства И. И. Стрелков закупал в России и в Европе множество необходимой для ополчения радиотехники, оптических приборов и прочего военного снаряжения.

5) Андрей Стенин получил и «Орден Мужества» России, и «Георгиевский Крест ДНР IV класса», и всеобщее, всероссийское и европейское выражение «скорби и печали». А что Андрей Вячало и Сергей Коренченков? Их упомянули российские или европейские СМИ? Их, как военкоров высочайшего класса, — представили к госнаградам России или ДНР? Увы, нет… В России — у них не было аккредитации военных корреспондентов. А в ДНР, где у них не просто была аккредитация военкоров, а был даже своеобразный журналистский «карт-бланш» на перемещение и ведение фото- и видеосъемки «где угодно и когда угодно» — про Коренченкова и Вячало попросту забыли…

Позже, правда, Стрелков наградил Коренченкова медалью «За оборону Славянска». Но наградил именно Стрелков, а не власти ДНР…

6) Даже спустя 6 лет все только и делают, что хвалят и скорбят об Андрее Стенине, но ни один серьезный военкор так и не решился рассказать правду о Сергее… Видите ли, Моторолу с его женой Еленой познакомил именно Сергей Коренченков. Именно Сергей — был первым на месте падения «Боинга» в июле 2014 года.

Именно Сергей помогал практически всем без исключения военкорам из России. Именно Сергей является автором самых ярких и памятных видеорепортажей о трагических событиях мая — июля 2014 года. Именно он — забытый военкор-герой народного ополчения Донбасса!

Возможно, в самое ближайшее время военкоры России, равно как и местные власти ДНР, исправят рассказанную нами вопиющую несправедливость, и наконец-то должным образом увековечат память Сергея Коренченкова и его верного помощника Андрея Вячало!.. Возможно, или все снова оставят рассказанную нами историю без внимания?..

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Константин Романов, для «Русской Весны»