Протесты в Портленде. Стена щитов
13:26. 8 августа 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вывод военизированных формирований из Портленда не прекратил протесты.
Вчера это переросло в попытки протестующих взять штурмом восточный полицейских участок, которая впрочем закончилась неудачей.
Теперь уже протестующих месят не пришлые в военном камуфляже, а местная полиция.
Иронично, но попытка сжечь полицейских участок пару дней назад привела к тому, что мэр города, который до этого всячески защищал организованный протест, нынче рассказывает об опасности беспорядков.
Стена щитов!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6080086.html