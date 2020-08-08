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Пример бесструктурного управления социумом через поисковик Гугль

15:45. 8 августа 2020 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Простой пример, как посредством не только СМИ, но и поисковика статей из этих самых СМИ можно несложным образом управлять огромными массами людей. Причём, знаете, совсем так мягко, вроде бы и ненавязчиво с виду…

Вот вооружённый конфликт между Россией и Грузией. Казалось бы, мы пользуемся Гуглем (а таких многие и многие миллионы!) на русском языке. Событие напрямую затрагивает Россию. Т.е. вполне логично было бы сначала дать в результатах поиска официальные материалы, например, с сайтов Президента и Правительства РФ, затем – статьи, посвящённые пятидневной войне в „Российской газете”, после – публикации в наиболее популярных российских изданиях, а уж после этого – взгляд иностранцев на эти события.

Но нет, „Регнум” и ТАСС упомянуты вообще лишь на третье странице поиска, причём эти ссылки тонут в море украинских, грузинских, абхазских и разных кавказских грантоедских сайтов.

А кого нам предлагают почитать на первых двух страницах результатов поиска по запросу „Война в Грузии 2008”? „Википедию”, „Дойче Велле”, „Би-Би-Си”, „Медузу”, „Радио Свободы” и иные русофобские подпиндосные украинские источники.

Примерно так и происходит бесструктурное управление социальными процессами.

Пример бесструктурного управления социумом через поисковик Гугль


Пример бесструктурного управления социумом через поисковик Гугль

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5153555.html

Метки: информационная, общество, СМИ, управление

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5591 4551
    Женечка 8 августа 2020 в 16:45

    Существует несколько факторов выводящих статью в топ поисковика. Основной это поведенческий — сколько времени посетители находятся на странице, переходят ли с нее на другие страницы вашего сайта, ответила ли статья на вопрос или посетитель снова ищет ответы в поисковике, возвращаются ли читатели повторно на вашу страницу. Вот почему стоит писать для людей, а не для поисковых ботов в первую очередь. Низкосортная статья обречена на провал с самого начала.

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