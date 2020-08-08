Пример бесструктурного управления социумом через поисковик Гугль

Простой пример, как посредством не только СМИ, но и поисковика статей из этих самых СМИ можно несложным образом управлять огромными массами людей. Причём, знаете, совсем так мягко, вроде бы и ненавязчиво с виду…Вот вооружённый конфликт между Россией и Грузией. Казалось бы, мы пользуемся Гуглем (а таких многие и многие миллионы!) на русском языке. Событие напрямую затрагивает Россию. Т.е. вполне логично было бы сначала дать в результатах поиска официальные материалы, например, с сайтов Президента и Правительства РФ, затем – статьи, посвящённые пятидневной войне в „Российской газете”, после – публикации в наиболее популярных российских изданиях, а уж после этого – взгляд иностранцев на эти события.Но нет, „Регнум” и ТАСС упомянуты вообще лишь на третье странице поиска, причём эти ссылки тонут в море украинских, грузинских, абхазских и разных кавказских грантоедских сайтов.А кого нам предлагают почитать на первых двух страницах результатов поиска по запросу „Война в Грузии 2008”? „Википедию”, „Дойче Велле”, „Би-Би-Си”, „Медузу”, „Радио Свободы” и иные русофобские подпиндосные украинские источники.Примерно так и происходит бесструктурное управление социальными процессами.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5153555.html