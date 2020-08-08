“Остроумно” пошутил про Гитлера
17:46. 8 августа 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
СК РФ отловили еще одного деятеля "остроумно" (нет) размещавшего фотки Гитлера на сайте "Бессмертного полка".
Им оказался некий Александр Хорошильцев из Воронежа.
Главное следственное управление СК России совместно
с оперативными службами продолжает выявлять лиц, разместивших
в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк России» в сети Интернет во время проведения акции, направленной на сохранение
и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны
и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.
Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.
По данным следствия, житель города Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав ее «Шикльгрубер Адольф Алоисович».
По данному факту в отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Следователем СК России проведен допрос подозреваемого, изъяты принадлежащие ему электронные носители информации, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств
Штрих к биографии.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6080973.html