О непривязанности к плодам

Что важней: достижение цели или путь пройденный к ней; что лучше: больше иметь или больше уметь, об этом мы узнаем из цитат Фёдора Конюхова и Виктора Франкла:

Радость жизни определяется действием, попыткой, усилием, а не успехом.

— Фёдор Филиппович Конюхов

Путешественник – человек, который знает только направление пути. Для него важно идти, а не прийти куда-то, ибо приходим мы только к смерти.

— Фёдор Филиппович Конюхов

Недостаток успеха никогда не означает утрату смысла.

— Виктор Франкл

Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.

— Виктор Франкл

Правилами жизненной игры не предусматривается победа любой ценой, однако эти правила требуют от нас неустанной борьбы.

— Виктор Франкл

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X2dCuvCwZCI