Зачем Лукашенко дал интервью Гордону, экономика газовых труб
В новом интервью, которое я дал в программе «Голос Отечества» и её неизменному ведущему Рубену Буштунцу, говорили на злобу дня, обсудили последние новости политики: интервью президента Белоруссии Лукашенко украинскому пропагандисту Гордону, его шансы на победу в грядущих выборах Президента Белоруссии 2020, коснулись темы госизмены журналиста Ивана Сафронова, поговорили о российских военных базах за рубежом, затронули волнения в Хабаровске, и даже грядущие президентские выборы в США. Под конец речь зашла о противоборстве Китая и США.
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Источник: https://nstarikov.ru/zachem-lukashenko-dal-intervju-gordonu-jekonomika-gazovyh-trub-117764