Вторая мировая война: Падение милитаристской Японии

1. В понедельник, 6 августа 1945 года над Хиросимой взорвалась атомная бомба, сброшенная с американского самолета В-29 "Энола Гей". В момент взрыва погибло 80 000 человек, и еще около 60 000 переживших взрыв погибли в течение следующих пяти лет от ран, ожогов и лучевой болезни. (AP Photo/U.S. Army via Hiroshima Peace Memorial Museum)

2. Норт Америкэн В-25 Митчелл бомбит японский эсминец, апрель 1945 года. (USAF)

3. Американские солдаты из 25-й дивизии на острове Лусон, Филиппины, проходят мимо тела японца, отброшенного взрывом на острый пень. (AP Photo/U.S. Signal Corps)

4. Этот снимок с воздуха дает возможность представить, какая мощь понадобилась, чтобы сломить оборону японцев на Иводзиме, 17 марта 1945 года. Десантные корабли ожидают возможности подойти к берегу, мелкие лодки снуют от берега к транспортам и обратно, доставляя на берег подкрепления и увозя раненых. На горизонте транспорты и эскорт из эсминцев и крейсеров. На берегу, рядом с первым слева аэродромом, видно наступление

морской пехоты. (AP Photo)

5. Американский морпех рядом с телами японцев, выброшенных взрывом из бетонного укрепления на Иводзиме, 3 марта 1945 года. (AP Photo/Joe Rosenthal).

6. Японцы сдаются в плен, Иводзима, 5 апреля 1945 года. Двадцать японцев прятались в пещере несколько дней, прежде чем сдаться. (AP Photo/U.S. Army Signal Corps)

7. Зенитная установка ведет огонь по уже подбитому японскому самолету, идущему на столкновение с американским эскортным авианосцем "Сангэмон" во время боя у островов Рюкю, 4 мая 1945 года. Этот самолет упал в море, но другой рухнул на палубу, вызвав сильные повреждения. (AP Photo/U.S. Navy)

8. Пламя на палубе американского авианосца "Банкер Хилл", в который в течение 30 секунд врезалось двое пилотов-камикадзе, 11 мая 1945 года у острова Кюсю. Погибло 346 человек, 264 получили ранения. (U.S. Navy)

9. Танки шестой дивизии морской пехоты США на окраинах Нахи, столицы Окинавы, 27 мая 1945 года. (AP Photo/U.S. Marine Corps)

10. Американский морпех через дыру в стене смотрит на последствия бомбардировки Нахи, Окинава, 13 июня 1945 года. Город, где до начала вторжения жило 433 000 человек, был обращен в руины. (AP Photo/U.S. Marine Corps, Corp. Arthur F. Hager Jr.)

11. Звено бомбардировщиков Боинг В-29 Суперфортресс из 73-го авиакрыла ВВС США над горой Фудзияма, 1945 год. (USAF)

12. Пожары после бомбардировки зажигательными бомбами города Тарумиза, Кюсю, Япония. (USAF)

13. Ночная Тояма, Япония, 1 августа 1945 года после того, как 173 бомбардировщика сбросили на город зажигательные бомбы. В результате этой бомбежки город был уничтожен на 95.6%.(USAF)

14. Вид разрушенных бомбардировкой районов Токио , 1945 год. Рядом с сожженными дотла и разрушенными кварталами – полоска уцелевших жилых домов. (USAF)

15. В июле 1945 года разработка атомной бомбы вошла в завершающую стадию. Руководитель центра в Лос-Аламосе, Роберт Оппенгеймер наблюдает за сборкой "устройства" на испытательном полигоне в Нью-Мексико. (U.S. Department of Defense)

16. Огненный шар и взрывная волна, 0,25 сек. после взрыва атомной бомбы в Нью-Мексико, 16 июля 1945 года. (U.S. Department of Defense)

17. Зажигательные бомбы с американских В-29 падают на Кобе, 4 июля 1945 года, Япония. (USAF)

18. Обугленные трупы мирных жителей в Токио, 10 марта 1945 года после бомбардировки города американцами. 300 самолетов В-29 сбросили 1700 тонн зажигательных бомб на крупнейший город Японии, в результате чего погибло 100 000 человек. Этот авианалет был самым жестоким за всю Вторую мировую войну. (Koyo Ishikawa)

19. Разрушения в жилых районах Токио, вызванные американскими бомбардировками. Снимок сделан 10 сентября 1945 года. Уцелели только самые крепкие здания. (AP Photo)

20. В-29 Суперфортресс над Кобе, Япония, 17 июля 1945 года. (AP Photo)

21. После Потсдамской конференции 26 июля, на которой союзниками обсуждались условия капитуляции Японии и подчеркивалась необходимость "полного разгрома" в случае отказа от капитуляции, шли секретные приготовления к применению первой в мире атомной бомбы. На этом фото – бомба"Малыш" на платформе, готовая к погрузке в бомбовый отсек самолета "Энола Гей", август 1945 года. (NARA)

22. Американский бомбардировщик В-29 Суперфортресс под названием "Энола Гей" взлетел с острова Тиниан ранним утром 6 августа с "Малышом" на борту. В 8:15 бомба была сброшена с высоты 9400 метров, и после 57 секунд свободного падения взорвалась на высоте 600 метров над Хиросимой. В момент детонации небольшой заряд инициировал реакцию в 7 из 64 кг урана. Из этих 7 кг только 600 миллиграмм превратились в энергию, и этой энергии было достаточно, чтобы испепелить все в радиусе нескольких километров, сровнять с землей город мощной взрывной волной и пронзить все живое смертоносным излучением. На фото: столб дыма и пыли над Хиросимой достиг высоты 7000 метров. Размер облака пыли на земле достигал 3 км. (NARA)

23. Дым над руинами Хиросимы, 7 августа 1945 года. В момент взрыва погибло 80 000 человек, и еще около 60 000 переживших взрыв погибли в течение следующих пяти лет от ран, ожогов и облучения. (AP Photo)

24. "Вечные тени" на мосту через реку Ота, образовавшиеся от вспышки в момент взрыва атомной бомбы над Хиросимой. Более светлые участки на асфальте остались там, где покрытие защитили от света вспышки перила моста. (NARA)

25. Военные медики оказывают помощь выжившим при ядерном взрыве в Хиросиме, 6 августа 1945 года. (AP Photo)

26. Тень вентиля на газовой трубе, 2 км от эпицентра взрыва, Хиросима, 6 августа 1945 года. (AFP/Getty Images)

27. Жертва ядерного взрыва в карантине, Хиросима, 7 августа 1945 года, на следующий день после бомбардировки. (AP Photo/The Association of the Photographers of the Atomic Bomb Destruction of Hiroshima, Yotsugi Kawahara)

28. Японский солдат идет по выжженной земле в Хиросиме, сентябрь 1945 года. (NARA)

29. За несколько дней до бомбардировки Хиросимы, вторая атомная бомба, "Толстяк", готовится к погрузке на транспортную тележку, август 1945 года. Когда после удара по Хиросиме японцы отказались сдаться, президент США Гарри Трумэн сделал заявление, где есть такие строки: "Если они не примут наших условий капитуляции, то могут ожидать разрушительных ударов с воздуха, подобных которым по мощи еще не было". (NARA)

30. Атомная бомба "Толстяк" была сброшена с самолета В-29 "Бокскар" и взорвалась в 11:02 на высоте 500 м над Нагасаки. При взрыве погибло 39 000 человек и 25 000 получили ранения. (USAF)

31. Фотография, сделанная вскоре после атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года. Этот снимок, полученный армией США из агентства

Домэй, показывающий как рабочие расчищают дорогу на месте взрыва, был первым снимком, сделанным после бомбардировки Нагасаки. (AP Photo)

32. Единственным, что сохранило хоть какую-то форму на этом холме после ядерного взрыва, стали руины католического собора, Нагасаки, Япония, 1945 год. (NARA)

33. Доктор Нагаи, медик рентгенолог из больницы Нагасаки после атомного взрыва. Через несколько дней после того как была сделана эта фотография, Нагаи умер. (USAF)

34. Люди на пепелищах Нагасаки. Взрыв атомной бомбы в эпицентре имел температуру около 3900 градусов по Цельсию. (USAF)

35. 9 августа 1945 года Советская армия вошла в Маньчжурию и силами трех фронтов общей численностью около миллиона человек нанесла удар по Квантунской армии Японии. Вскоре Советская армия одержала победу, что ускорило капитуляцию Японии. На фото: колонна танков на улице китайского города Далянь. (Waralbum.ru)

36. Советские солдаты на берегу реки Сунгари в городе Харбин. Советские войска освободили город от японцев 20 августа 1945 года. На момент капитуляции Японии, в Маньчжурии находилось около 700 000 советских солдат. (Yevgeny Khaldei/waralbum.ru)

37. Японские солдаты сдают

, а советский офицер делает записи в блокноте, 1945 год. (Yevgeny Khaldei/LOC)

38. Японский военнопленный на острове Гуам после объявления императора Хирохито о безоговорочной капитуляции Японии 15 августа 1945 года. (AP Photo/U.S. Navy)

39. Моряки в Перл Харборе, Гаваи, слушают по радио объявление о капитуляции Японии, 15 августа 1945 года. (AP Photo)

40. Толпа на площади Таймс Сквер в Нью-Йорке встречает новость о капитуляции Японии, 14 августа 1945 года. (AP Photo/Dan Grossi)

41. Моряк и медсестра целуются на Таймс Сквер в Нью-Йорке. Город празднует окончание Второй мировой войны, 14 августа 1945 года. (AP Photo/U.S. Navy/Victor Jorgensen)

42. Подписание документов о капитуляции на борту линкора "Миссури" ВМС США в бухте Токио, 2 сентября 1945 года. Генерал Йошихиро Умэцу от имени Вооруженных сил Японии и министр иностранных дел Мамору Сигэмицу от имени правительства подписали акт о капитуляции. Позже оба были обвинены в военных преступлениях. Умэцу умер в заключении, а Сигэмицу был помилован в 1950 году и до смерти в 1957 году работал на правительство Японии. (AP Photo)

43. Десятки самолетов F-4U Корсар и F-6F Хэллкет над линкором "Миссури" во время подписания акта о капитуляции Японии, 2 сентября 1945 года. (AP Photo)

44. Американские военные в Париже празднуют безоговорочную капитуляцию Японии. . (NARA)

45. Журналист союзников на груде радиоактивных руин в Хиросиме, Япония, через месяц после взрыва первой в мире атомной бомбы. Перед ним – остатки здания выставочного центра, прямо над куполом которого и взорвалась бомба. (AP Photo/Stanley Troutman)



***

.